https://ria.ru/20210818/shtraf-1746195027.html

Суд оштрафовал жителя Чебоксар, жарившего сосиски на Вечном огне

Суд оштрафовал жителя Чебоксар, жарившего сосиски на Вечном огне - РИА Новости, 18.08.2021

Суд оштрафовал жителя Чебоксар, жарившего сосиски на Вечном огне

Молодой человек, жаривший вместе с приятелями сосиски на Вечном огне в мемориальном комплексе в Чебоксарах, оштрафован на 150 тысяч рублей за осквернение... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T11:55

2021-08-18T11:55

2021-08-18T11:55

происшествия

чебоксары

чувашская республика (чувашия)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 авг — РИА Новости. Молодой человек, жаривший вместе с приятелями сосиски на Вечном огне в мемориальном комплексе в Чебоксарах, оштрафован на 150 тысяч рублей за осквернение символов воинской славы России, сообщает прокуратура Чувашии.Снятое у мемориала в Чебоксарах видео, на котором молодой человек со смехом жарит сосиски в пламени Вечного огня у памятника воинам, погибшим в Великую Отечественную войну, было опубликовано в Instagram в октябре 2020 года. В полиции произошедшее назвали "актом вандализма", злоумышленником оказался гражданин, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Было возбуждено уголовное дело."Верховный суд Чувашской республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя города Чебоксары. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.Отмечается, что с мая 2021 года ужесточено наказание за совершение подобного преступления с возможностью направления виновного в исправительное учреждение на срок до 3 лет. "Однако с учетом того, что преступление совершено злоумышленником в 2020 году, при назначении наказания учитывается норма уголовного кодекса в предыдущей редакции, которая не предусматривала наказание в виде лишения свободы", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20210715/sledstvie-1741349928.html

https://ria.ru/20210514/zaderzhanie-1732237672.html

чебоксары

чувашская республика (чувашия)

россия

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происшествия, чебоксары, чувашская республика (чувашия), россия