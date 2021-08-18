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Москвичей оштрафовали на 20 миллионов рублей за отсутствие ПЦР-тестов
Москвичей оштрафовали на 20 миллионов рублей за отсутствие ПЦР-тестов - РИА Новости, 18.08.2021
Москвичей оштрафовали на 20 миллионов рублей за отсутствие ПЦР-тестов
Суды оштрафовали москвичей, вернувшихся из-за границы и не предоставивших данных о ПЦР-тестировании, на сумму более 20 миллионов рублей, сообщается на сайте... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T08:35
2021-08-18T11:43
общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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новости - туризм
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Суды оштрафовали москвичей, вернувшихся из-за границы и не предоставивших данных о ПЦР-тестировании, на сумму более 20 миллионов рублей, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора."Несмотря на информирование граждан, вернувшихся из зарубежных поездок, об обязательности прохождения тестирования и внесения результатов на ЕПГУ, доступность тестирования в Москве, постоянное расширение пунктов забора биоматериала и сети лабораторий, выполняющих ПЦР-исследования на COVID-19, около двух процентов граждан, вернувшихся с отдыха за границей, не выполняют указанные требования", — говорится в сообщении.Уточняется, что с 1 августа 2020 года ведомство направило почти восемь тысяч уведомлений для составления протокола об административном правонарушении.В Роспотребнадзоре заявили, что эти люди "представляют реальную угрозу здоровью и жизни окружающих".
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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм
08:35 18.08.2021 (обновлено: 11:43 18.08.2021)
 
Москвичей оштрафовали на 20 миллионов рублей за отсутствие ПЦР-тестов

Вернувшихся из-за границы москвичей оштрафовали на 20 миллионов рублей за отсутствие ПЦР-тестов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в ПЦР-зоне в больнице
Медицинский работник в ПЦР-зоне в больнице - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Суды оштрафовали москвичей, вернувшихся из-за границы и не предоставивших данных о ПЦР-тестировании, на сумму более 20 миллионов рублей, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
"Несмотря на информирование граждан, вернувшихся из зарубежных поездок, об обязательности прохождения тестирования и внесения результатов на ЕПГУ, доступность тестирования в Москве, постоянное расширение пунктов забора биоматериала и сети лабораторий, выполняющих ПЦР-исследования на COVID-19, около двух процентов граждан, вернувшихся с отдыха за границей, не выполняют указанные требования", — говорится в сообщении.
Уточняется, что с 1 августа 2020 года ведомство направило почти восемь тысяч уведомлений для составления протокола об административном правонарушении.
В Роспотребнадзоре заявили, что эти люди "представляют реальную угрозу здоровью и жизни окружающих".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 09:58Распространение коронавируса
В Самарской области мужчину заподозрили в продаже поддельных ПЦР-тестов
 
Распространение коронавирусаОбществоМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииНовости - Туризм
 
 
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