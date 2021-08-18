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Москвичей оштрафовали на 20 миллионов рублей за отсутствие ПЦР-тестов

Москвичей оштрафовали на 20 миллионов рублей за отсутствие ПЦР-тестов - РИА Новости, 18.08.2021

Москвичей оштрафовали на 20 миллионов рублей за отсутствие ПЦР-тестов

Суды оштрафовали москвичей, вернувшихся из-за границы и не предоставивших данных о ПЦР-тестировании, на сумму более 20 миллионов рублей, сообщается на сайте... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T08:35

2021-08-18T08:35

2021-08-18T11:43

общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

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новости - туризм

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Суды оштрафовали москвичей, вернувшихся из-за границы и не предоставивших данных о ПЦР-тестировании, на сумму более 20 миллионов рублей, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора."Несмотря на информирование граждан, вернувшихся из зарубежных поездок, об обязательности прохождения тестирования и внесения результатов на ЕПГУ, доступность тестирования в Москве, постоянное расширение пунктов забора биоматериала и сети лабораторий, выполняющих ПЦР-исследования на COVID-19, около двух процентов граждан, вернувшихся с отдыха за границей, не выполняют указанные требования", — говорится в сообщении.Уточняется, что с 1 августа 2020 года ведомство направило почти восемь тысяч уведомлений для составления протокола об административном правонарушении.В Роспотребнадзоре заявили, что эти люди "представляют реальную угрозу здоровью и жизни окружающих".

https://ria.ru/20210816/ptsr-1745875423.html

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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм