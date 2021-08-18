https://ria.ru/20210818/serovodorod-1746176438.html

В Челябинске проведут проверку после выброса сероводорода

В Челябинске проведут проверку после выброса сероводорода - РИА Новости, 18.08.2021

В Челябинске проведут проверку после выброса сероводорода

Прокуратура организовала проверку после произошедшего в среду ночью в Металлургическом районе Челябинска выброса сероводорода, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T10:11

2021-08-18T10:11

2021-08-18T10:11

происшествия

челябинск

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 авг – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после произошедшего в среду ночью в Металлургическом районе Челябинска выброса сероводорода, сообщили РИА Новости в пресс-центре прокуратуры региона.В среду ночью в районе очистных сооружений в Металлургическом районе произошел залповый выброс сероводорода, это было зафиксировано Центром экологического мониторинга министерства экологии Челябинской области."Прокуратурой Челябинской области организована проверка по данному факту. Будут выясняться все обстоятельства случившегося с участием специалистов", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что ход и результаты проверки поставлены на контроль в прокуратуре региона.По данным минэкологии области, на данный момент, согласно информации постов мониторинга атмосферного воздуха, наблюдается снижение концентрации сероводорода до 0.8 ПДК, ситуация пришла в норму. Передвижные лаборатории не фиксируют превышений в жилых районах.

https://ria.ru/20210816/baykal-1745933007.html

челябинск

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2021

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происшествия, челябинск