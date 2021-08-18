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Число зарегистрированных самозанятых в России превысило 2,7 миллиона
Число зарегистрированных самозанятых в России превысило 2,7 миллиона - РИА Новости, 18.08.2021
Число зарегистрированных самозанятых в России превысило 2,7 миллиона
Количество зарегистрированных самозанятых в России превысило 2,7 миллиона человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной налоговой службы. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T12:00
2021-08-18T12:00
экономика
федеральная налоговая служба (фнс россии)
россия
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Количество зарегистрированных самозанятых в России превысило 2,7 миллиона человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной налоговой службы."По состоянию на 1 августа 2021 года количество самозанятых в целом по Российской Федерации – более 2,7 миллиона человек", - сказали в ФНС.Там добавили, что с начала действия специального налогового режима (с января 2019 года) самозанятые получили доход на общую сумму более 525 миллиардов рублей. "Самозанятые сформировали более 419 миллионов чеков. Средний чек составляет 1 250 рублей", - отметили в ФНС.По данным ведомства, число зарегистрированных самозанятых до 18 лет составляет порядка 41 тысячи человек.Специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход - позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими - 6%.
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экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), россия
12:00 18.08.2021
 
Число зарегистрированных самозанятых в России превысило 2,7 миллиона

ФНС: число зарегистрированных самозанятых в России в августе превысило 2,7 миллиона

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска на здании Федеральной налоговой службы в Москве
Вывеска на здании Федеральной налоговой службы в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Количество зарегистрированных самозанятых в России превысило 2,7 миллиона человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной налоговой службы.
"По состоянию на 1 августа 2021 года количество самозанятых в целом по Российской Федерации – более 2,7 миллиона человек", - сказали в ФНС.
Там добавили, что с начала действия специального налогового режима (с января 2019 года) самозанятые получили доход на общую сумму более 525 миллиардов рублей. "Самозанятые сформировали более 419 миллионов чеков. Средний чек составляет 1 250 рублей", - отметили в ФНС.
По данным ведомства, число зарегистрированных самозанятых до 18 лет составляет порядка 41 тысячи человек.
Специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход - позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими - 6%.
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ЭкономикаФедеральная налоговая служба (ФНС России)Россия
 
 
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