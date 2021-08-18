https://ria.ru/20210818/samozanyatye-1746195937.html

Число зарегистрированных самозанятых в России превысило 2,7 миллиона

Число зарегистрированных самозанятых в России превысило 2,7 миллиона - РИА Новости, 18.08.2021

Число зарегистрированных самозанятых в России превысило 2,7 миллиона

Количество зарегистрированных самозанятых в России превысило 2,7 миллиона человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной налоговой службы. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T12:00

2021-08-18T12:00

2021-08-18T12:00

экономика

федеральная налоговая служба (фнс россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/149584/72/1495847245_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_e5dafaaa2da773421734d17bad1f10d4.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Количество зарегистрированных самозанятых в России превысило 2,7 миллиона человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной налоговой службы."По состоянию на 1 августа 2021 года количество самозанятых в целом по Российской Федерации – более 2,7 миллиона человек", - сказали в ФНС.Там добавили, что с начала действия специального налогового режима (с января 2019 года) самозанятые получили доход на общую сумму более 525 миллиардов рублей. "Самозанятые сформировали более 419 миллионов чеков. Средний чек составляет 1 250 рублей", - отметили в ФНС.По данным ведомства, число зарегистрированных самозанятых до 18 лет составляет порядка 41 тысячи человек.Специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход - позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими - 6%.

https://ria.ru/20210810/platezh-1745244209.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), россия