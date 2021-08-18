https://ria.ru/20210818/samolet-1746160268.html

Постпред США при ООН: "наши друзья и союзники не виснут на самолетах"

Постпред США при ООН: "наши друзья и союзники не виснут на самолетах" - РИА Новости, 18.08.2021

Постпред США при ООН: "наши друзья и союзники не виснут на самолетах"

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд после гибели людей в аэропорту Кабула заявила, что "друзья и союзники" Штатов "не виснут на самолетах". РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T04:50

2021-08-18T04:50

2021-08-18T07:34

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

афганистан

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ООН, 18 авг - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд после гибели людей в аэропорту Кабула заявила, что "друзья и союзники" Штатов "не виснут на самолетах".Ранее афганские СМИ распространили кадры, на которых видно, как с американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, падают люди - предположительно, жители страны, которые пытались бежать, зацепившись за шасси.Во время интервью MSNBC, посвященного выводу американского контингента из Афганистана, у Томас-Гринфилд спросили, какие вопросы задают ей на счет "навязчивых отголосков Сайгона 1975 года", "тогда как нынешняя эвакуация — более беспорядочная и опасная", "а друзья и союзники" США "виснут на самолетах".Вместо этого, по утверждению дипломата, они получают поддержку со стороны Вашингтона, а вопрос эвакуации людей из Афганистана решается круглосуточно.Ведущая задала уточняющий вопрос: "Я просто не хочу вас неправильно понять — кем вы считаете висевшими на самолетах в аэропорту Кабула?"Захват власти талибамиНесколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.Глава государства Ашраф Гани бежал. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210817/afganistan-1746052156.html

сша

афганистан

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в мире, сша, афганистан