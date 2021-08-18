https://ria.ru/20210818/samolet-1746160268.html
Постпред США при ООН: "наши друзья и союзники не виснут на самолетах"
Постпред США при ООН: "наши друзья и союзники не виснут на самолетах" - РИА Новости, 18.08.2021
Постпред США при ООН: "наши друзья и союзники не виснут на самолетах"
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд после гибели людей в аэропорту Кабула заявила, что "друзья и союзники" Штатов "не виснут на самолетах". РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T04:50
2021-08-18T04:50
2021-08-18T07:34
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
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ООН, 18 авг - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд после гибели людей в аэропорту Кабула заявила, что "друзья и союзники" Штатов "не виснут на самолетах".Ранее афганские СМИ распространили кадры, на которых видно, как с американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, падают люди - предположительно, жители страны, которые пытались бежать, зацепившись за шасси.Во время интервью MSNBC, посвященного выводу американского контингента из Афганистана, у Томас-Гринфилд спросили, какие вопросы задают ей на счет "навязчивых отголосков Сайгона 1975 года", "тогда как нынешняя эвакуация — более беспорядочная и опасная", "а друзья и союзники" США "виснут на самолетах".Вместо этого, по утверждению дипломата, они получают поддержку со стороны Вашингтона, а вопрос эвакуации людей из Афганистана решается круглосуточно.Ведущая задала уточняющий вопрос: "Я просто не хочу вас неправильно понять — кем вы считаете висевшими на самолетах в аэропорту Кабула?"Захват власти талибамиНесколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.Глава государства Ашраф Гани бежал. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, афганистан
04:50 18.08.2021 (обновлено: 07:34 18.08.2021)
Постпред США при ООН: "наши друзья и союзники не виснут на самолетах"
Постпред США при ООН Томас-Гринфилд: "наши друзья и союзники не виснут на самолетах"
ООН, 18 авг - РИА Новости.
Постпред США
при ООН
Линда Томас-Гринфилд после гибели людей в аэропорту Кабула
заявила, что "друзья и союзники" Штатов "не виснут на самолетах".
Ранее афганские СМИ распространили кадры, на которых видно, как с американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, падают люди - предположительно, жители страны, которые пытались бежать, зацепившись за шасси.
Во время интервью MSNBC
, посвященного выводу американского контингента из Афганистана, у Томас-Гринфилд спросили, какие вопросы задают ей на счет "навязчивых отголосков Сайгона 1975 года", "тогда как нынешняя эвакуация — более беспорядочная и опасная", "а друзья и союзники" США "виснут на самолетах".
"Знаете, я думаю, что это не 1975 год. Это 2021 год. Мы в другом мире. Мы строили планы и мы принимаем меры. Ситуация, в которой мы находимся, не незапланированная. Это сложно — я абсолютно не отрицаю, насколько сложна ситуация, но мы пытаемся вывезти людей, и наши друзья и союзники не висят на самолетах", - заявила Томас-Гринфилд.
Вместо этого, по утверждению дипломата, они получают поддержку со стороны Вашингтона, а вопрос эвакуации людей из Афганистана решается круглосуточно.
Ведущая задала уточняющий вопрос: "Я просто не хочу вас неправильно понять — кем вы считаете висевшими на самолетах в аэропорту Кабула?"
"Я не знаю — вы сказали, что люди висели на самолетах. И я действительно видела одно сообщение, в котором говорилось о сотнях людей в аэропорту. И всем этим людям мы хотим помочь и мы это признаем. Но мы пытаемся обеспечить упорядоченный путь для афганцев и других людей, чтобы они могли покинуть страну", - ответила Томас-Гринфилд.
Захват власти талибами
Несколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.
Глава государства Ашраф Гани бежал. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана
" Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.
*Террористическая организация, запрещенная в России.