Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210818/samolet-1746160268.html
Постпред США при ООН: "наши друзья и союзники не виснут на самолетах"
Постпред США при ООН: "наши друзья и союзники не виснут на самолетах" - РИА Новости, 18.08.2021
Постпред США при ООН: "наши друзья и союзники не виснут на самолетах"
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд после гибели людей в аэропорту Кабула заявила, что "друзья и союзники" Штатов "не виснут на самолетах". РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T04:50
2021-08-18T07:34
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745909750_0:107:1899:1175_1920x0_80_0_0_9dbece47634cc706680f11b97f3a6aca.jpg
ООН, 18 авг - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд после гибели людей в аэропорту Кабула заявила, что "друзья и союзники" Штатов "не виснут на самолетах".Ранее афганские СМИ распространили кадры, на которых видно, как с американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, падают люди - предположительно, жители страны, которые пытались бежать, зацепившись за шасси.Во время интервью MSNBC, посвященного выводу американского контингента из Афганистана, у Томас-Гринфилд спросили, какие вопросы задают ей на счет "навязчивых отголосков Сайгона 1975 года", "тогда как нынешняя эвакуация — более беспорядочная и опасная", "а друзья и союзники" США "виснут на самолетах".Вместо этого, по утверждению дипломата, они получают поддержку со стороны Вашингтона, а вопрос эвакуации людей из Афганистана решается круглосуточно.Ведущая задала уточняющий вопрос: "Я просто не хочу вас неправильно понять — кем вы считаете висевшими на самолетах в аэропорту Кабула?"Захват власти талибамиНесколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.Глава государства Ашраф Гани бежал. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210817/afganistan-1746052156.html
сша
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745909750_0:0:1861:1396_1920x0_80_0_0_6fca1e1f4f56a3016f055ca8f6370565.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, афганистан
04:50 18.08.2021 (обновлено: 07:34 18.08.2021)
 
Постпред США при ООН: "наши друзья и союзники не виснут на самолетах"

Постпред США при ООН Томас-Гринфилд: "наши друзья и союзники не виснут на самолетах"

Военный самолет ВВС США в аэропорту Кабула, Кадр видео
Военный самолет ВВС США в аэропорту Кабула, Кадр видео
Читать ria.ru в
ООН, 18 авг - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд после гибели людей в аэропорту Кабула заявила, что "друзья и союзники" Штатов "не виснут на самолетах".
Ранее афганские СМИ распространили кадры, на которых видно, как с американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, падают люди - предположительно, жители страны, которые пытались бежать, зацепившись за шасси.
Люди в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
Вчера, 11:35В мире
СМИ: на шасси летевшего из Афганистана самолета найдены останки человека
Во время интервью MSNBC, посвященного выводу американского контингента из Афганистана, у Томас-Гринфилд спросили, какие вопросы задают ей на счет "навязчивых отголосков Сайгона 1975 года", "тогда как нынешняя эвакуация — более беспорядочная и опасная", "а друзья и союзники" США "виснут на самолетах".

"Знаете, я думаю, что это не 1975 год. Это 2021 год. Мы в другом мире. Мы строили планы и мы принимаем меры. Ситуация, в которой мы находимся, не незапланированная. Это сложно — я абсолютно не отрицаю, насколько сложна ситуация, но мы пытаемся вывезти людей, и наши друзья и союзники не висят на самолетах", - заявила Томас-Гринфилд.

Вместо этого, по утверждению дипломата, они получают поддержку со стороны Вашингтона, а вопрос эвакуации людей из Афганистана решается круглосуточно.
Ведущая задала уточняющий вопрос: "Я просто не хочу вас неправильно понять — кем вы считаете висевшими на самолетах в аэропорту Кабула?"

"Я не знаю — вы сказали, что люди висели на самолетах. И я действительно видела одно сообщение, в котором говорилось о сотнях людей в аэропорту. И всем этим людям мы хотим помочь и мы это признаем. Но мы пытаемся обеспечить упорядоченный путь для афганцев и других людей, чтобы они могли покинуть страну", - ответила Томас-Гринфилд.

Захват власти талибами

Несколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.
Глава государства Ашраф Гани бежал. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Обострение ситуации в Афганистане: какие районы заняли талибы
8 июля, 17:26Инфографика
Обострение ситуации в Афганистане: какие районы заняли талибы
Инфографика
Посмотреть
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШААфганистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:03Власти Петербурга попросят средства из ФНБ для закупки новых вагонов метро
15:01На Урале проведут проверку из-за брошенного в аэропорту кота
15:01СМИ: не менее трех человек погибли при протестах в афганском Джелалабаде
14:51Папа Франциск сместил бразильского епископа из-за интимного видео
14:50В Ереване опровергли слухи о переговорах по обмену территориями с Баку
14:47Буддисты не поверили обещанию талибов сохранить святыни Афганистана
14:46Официальный курс евро на четверг снизился на 36 копеек
14:45Видеосервис Amazon приобрел права на показ "Кровавой барыни" и "Грозного"
14:45В Минэкологии назвали возможную причину выброса сероводорода в Челябинске
14:45В Петербурге призвали ЦИК проверить законность решений горизбиркома
14:44Гани украл из казны 169 миллионов долларов, заявил афганский посол
14:37В Греции опасаются наплыва незаконных мигрантов из Афганистана
14:35"Победителей не судят": японцы призвали забыть о Южных Курилах
14:33Володин назвал виновных в развале СССР
14:29Зюганов прокомментировал инициативу КПРФ о снятии Бутиной с выборов
14:27В Германии заявили о конце энергетического господства США
14:16Мясников раскрыл неожиданную пользу лишнего веса
14:15Депутат объяснил, почему проект о пенсионном возрасте вернут КПРФ
14:10В Крыму мотоциклист отомстил водителю, нарушившему ПДД
14:02Источник рассказал о четвертом задержанном беглеце из ИВС в Истре
Лента новостейМолния