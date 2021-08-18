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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210818/salekh-1746210514.html
Российский посол рассказал об отношении афганцев к вице-президенту
Российский посол рассказал об отношении афганцев к вице-президенту - РИА Новости, 18.08.2021
Российский посол рассказал об отношении афганцев к вице-президенту
В Кабуле не поддержали вице-президента Афганистана Амруллу Салеха, который ранее заявил, что он теперь является временным главой государства, сказал посол... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T13:17
2021-08-18T13:17
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
парван
россия
дмитрий жирнов
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В Кабуле не поддержали вице-президента Афганистана Амруллу Салеха, который ранее заявил, что он теперь является временным главой государства, сказал посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.Ранее Салех заявил, что в отличие от бежавшего президента Ашрафа Гани остался в стране и, согласно конституции, является временным главой государства. Источник РИА Новости сообщал, что силы Салеха отбили у талибов район Чарикар в провинции Парван к северу от Кабула."Режим Гани не просто не пользовался никакой поддержкой, его ненавидели простые люди, а это порядка 90%. Поэтому в Кабуле за вице-президента Салеха никто не встал", - сказал Жирнов в эфире Первого канала.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, талибан, афганистан, парван, россия, дмитрий жирнов
13:17 18.08.2021
 
Российский посол рассказал об отношении афганцев к вице-президенту

Посол России в Афганистане Жирнов: в Кабуле не поддержали вице-президента Салеха

© AP Photo / Kamran JebreiliАмрулла Салех
Амрулла Салех - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© AP Photo / Kamran Jebreili
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В Кабуле не поддержали вице-президента Афганистана Амруллу Салеха, который ранее заявил, что он теперь является временным главой государства, сказал посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.
Ранее Салех заявил, что в отличие от бежавшего президента Ашрафа Гани остался в стране и, согласно конституции, является временным главой государства. Источник РИА Новости сообщал, что силы Салеха отбили у талибов район Чарикар в провинции Парван к северу от Кабула.
"Режим Гани не просто не пользовался никакой поддержкой, его ненавидели простые люди, а это порядка 90%. Поэтому в Кабуле за вице-президента Салеха никто не встал", - сказал Жирнов в эфире Первого канала.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанПарванРоссияДмитрий Жирнов
 
 
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