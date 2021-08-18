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Вакцинация от COVID-19 не влияет на рождение детей, заявили в Минздраве
Вакцинация от COVID-19 не влияет на рождение детей, заявили в Минздраве - РИА Новости, 18.08.2021
Вакцинация от COVID-19 не влияет на рождение детей, заявили в Минздраве
Почти 150 тысяч женщин в мире родили детей после того, как привились от коронавируса, не зная о беременности, вакцинация не оказала негативного влияния, более... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T13:33
2021-08-18T13:44
распространение коронавируса
общество
россия
вакцинация россиян от covid-19
здоровье - общество
коронавирус covid-19
лейла адамян
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Почти 150 тысяч женщин в мире родили детей после того, как привились от коронавируса, не зная о беременности, вакцинация не оказала негативного влияния, более того, антитела проходят через плаценту и защищают плод от COVID-19, заявила главный внештатный специалист по гинекологии Минздрава РФ Лейла Адамян.Она отметила, что антитела, которые появляются у женщины после вакцинации, проходят через плаценту и тем самым предохраняют плод от коронавирусной инфекции. По словам Адамян, если даже привитая женщина заболеет коронавирусом во время беременности, болезнь не будет протекать тяжело.
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общество, россия, вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, коронавирус covid-19, лейла адамян
13:33 18.08.2021 (обновлено: 13:44 18.08.2021)
 
Вакцинация от COVID-19 не влияет на рождение детей, заявили в Минздраве

Гинеколог Минздрава Адамян: 147 тысяч женщин в мире благополучно родили после вакцинации от COVID-19

© Фото : пресс-служба правительства Московской области Балашихинский роддом "Саввино"
Балашихинский роддом Саввино - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Почти 150 тысяч женщин в мире родили детей после того, как привились от коронавируса, не зная о беременности, вакцинация не оказала негативного влияния, более того, антитела проходят через плаценту и защищают плод от COVID-19, заявила главный внештатный специалист по гинекологии Минздрава РФ Лейла Адамян.

"Имеется в мире 147 тысяч родов у тех женщин, которые не знали, что они беременны, и они вакцинировались... Четко прослежено, не влияет вакцинация на беременность, на плод", - сказала Адамян в эфире канала "Россия 24".

Она отметила, что антитела, которые появляются у женщины после вакцинации, проходят через плаценту и тем самым предохраняют плод от коронавирусной инфекции. По словам Адамян, если даже привитая женщина заболеет коронавирусом во время беременности, болезнь не будет протекать тяжело.
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Распространение коронавирусаОбществоРоссияВакцинация россиян от COVID-19Здоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Лейла Адамян
 
 
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