https://ria.ru/20210818/rody-1746213682.html
Вакцинация от COVID-19 не влияет на рождение детей, заявили в Минздраве
Вакцинация от COVID-19 не влияет на рождение детей, заявили в Минздраве - РИА Новости, 18.08.2021
Вакцинация от COVID-19 не влияет на рождение детей, заявили в Минздраве
Почти 150 тысяч женщин в мире родили детей после того, как привились от коронавируса, не зная о беременности, вакцинация не оказала негативного влияния, более... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T13:33
2021-08-18T13:33
2021-08-18T13:44
распространение коронавируса
общество
россия
вакцинация россиян от covid-19
здоровье - общество
коронавирус covid-19
лейла адамян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597917420_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3e8e4fda549aaecc227de90a3b7550dc.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Почти 150 тысяч женщин в мире родили детей после того, как привились от коронавируса, не зная о беременности, вакцинация не оказала негативного влияния, более того, антитела проходят через плаценту и защищают плод от COVID-19, заявила главный внештатный специалист по гинекологии Минздрава РФ Лейла Адамян.Она отметила, что антитела, которые появляются у женщины после вакцинации, проходят через плаценту и тем самым предохраняют плод от коронавирусной инфекции. По словам Адамян, если даже привитая женщина заболеет коронавирусом во время беременности, болезнь не будет протекать тяжело.
https://ria.ru/20210813/reproduktivnost-1745582908.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597917420_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_31e93550238f339fdd7cf05fb8331bcb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, коронавирус covid-19, лейла адамян
13:33 18.08.2021 (обновлено: 13:44 18.08.2021)
Вакцинация от COVID-19 не влияет на рождение детей, заявили в Минздраве
Гинеколог Минздрава Адамян: 147 тысяч женщин в мире благополучно родили после вакцинации от COVID-19