https://ria.ru/20210818/rody-1746213682.html

Вакцинация от COVID-19 не влияет на рождение детей, заявили в Минздраве

Вакцинация от COVID-19 не влияет на рождение детей, заявили в Минздраве - РИА Новости, 18.08.2021

Вакцинация от COVID-19 не влияет на рождение детей, заявили в Минздраве

Почти 150 тысяч женщин в мире родили детей после того, как привились от коронавируса, не зная о беременности, вакцинация не оказала негативного влияния, более... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T13:33

2021-08-18T13:33

2021-08-18T13:44

распространение коронавируса

общество

россия

вакцинация россиян от covid-19

здоровье - общество

коронавирус covid-19

лейла адамян

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Почти 150 тысяч женщин в мире родили детей после того, как привились от коронавируса, не зная о беременности, вакцинация не оказала негативного влияния, более того, антитела проходят через плаценту и защищают плод от COVID-19, заявила главный внештатный специалист по гинекологии Минздрава РФ Лейла Адамян.Она отметила, что антитела, которые появляются у женщины после вакцинации, проходят через плаценту и тем самым предохраняют плод от коронавирусной инфекции. По словам Адамян, если даже привитая женщина заболеет коронавирусом во время беременности, болезнь не будет протекать тяжело.

https://ria.ru/20210813/reproduktivnost-1745582908.html

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2021

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