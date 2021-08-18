https://ria.ru/20210818/rak-1746191528.html

Названы ранние симптомы рака кишечника

Названы ранние симптомы рака кишечника - РИА Новости, 18.08.2021

Названы ранние симптомы рака кишечника

Эксперты Национальной службы здравоохранения Англии рассказали о симптомах, которые могут указать на развитие опухоли в кишечнике, пишет Daily Express. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T11:35

2021-08-18T11:35

2021-08-18T12:13

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Эксперты Национальной службы здравоохранения Англии рассказали о симптомах, которые могут указать на развитие опухоли в кишечнике, пишет Daily Express.Зачастую они незаметны и человек может не догадываться о заболевании. Следует обращать внимание на такие признаки, как боль, уплотнения в животе, ректальное кровотечение и другие необъяснимые изменения в работе кишечника в течение трех недель, заявили медики. Также показательны резкие изменения веса или повышенная утомляемость.Врачи отмечают, что такие симптомы не могут со 100-процентной вероятностью указывать на развитие именно этой патологии. В то же время, если они наблюдаются, лучше срочно обратиться к специалистам.Ранняя диагностика рака кишечника — злокачественного новообразования, возникающего на слизистых оболочках толстой и прямой кишки, — значительно повышает шансы на выздоровление. В то же время причины его развития до конца не изучены. Среди факторов риска выделяют избыточный вес, курение, недостаточную физическую активность, злоупотребление алкоголем. Также исследования показывают, что 13 из 100 диагностированных случаев рака кишечника связаны с употреблением красного и обработанного мяса.Распространенность онкологических заболеваний в мире, как и число смертей, вызванных ими, продолжает расти. По оценкам Всемирной организации здравоохранения , в 2040 году заболеваемость раком станет на 47% выше, чем в 2020-м.

https://ria.ru/20210815/rak-1745826129.html

https://ria.ru/20210804/rak-1744265452.html

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