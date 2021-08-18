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"Это провал". Пентагон обнаружил уязвимость системы ПРО
"Это провал". Пентагон обнаружил уязвимость системы ПРО - РИА Новости, 18.08.2021
"Это провал". Пентагон обнаружил уязвимость системы ПРО
Американские военные признали, что оказались беспомощными против российских и китайских стратегических ядерных вооружений. Агентство по ПРО (Missile Defense... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T08:00
2021-08-18T08:02
безопасность
технологии
министерство обороны сша
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
thaad
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Американские военные признали, что оказались беспомощными против российских и китайских стратегических ядерных вооружений. Агентство по ПРО (Missile Defense Agency, MDA) объявило о планах развернуть принципиально новую многослойную систему противоракетной обороны. В Вашингтоне надеются, что она надежно прикроет территорию страны даже от самых современных ударных комплексов. Об особенностях проекта — в материале РИА Новости.Системные проблемыС появлением новейших российских средств ядерного сдерживания, таких как тяжелая МБР "Сармат" и гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард", в Пентагоне уже открыто говорят: Москва обошла Вашингтон по целому ряду военных технологий. Возможностей национальной системы противоракетной обороны недостаточно, чтобы даже частично снизить потенциальный ущерб в случае начала третьей мировой войны. В MDA считают, что тут нужен иной подход.Сегодня США от массированного удара МБР прикрывают несколько десятков противоракет GBMD шахтного базирования, развернутых на Аляске и в Калифорнии. Они предназначены для перехвата баллистических целей на среднем участке траектории в космическом пространстве. Три стационарных радара PAVE PAWS на важнейших стратегических направлениях выдают целеуказание перехватчикам, которые уничтожают ракеты и их боевые части на встречном курсе.Эту систему ввели в строй в 2005-м. Однако во время испытаний GBMD сбили лишь половину целей. Американские власти не устроила низкая результативность сложной и дорогостоящей ПРО. В середине 2010-х Вашингтон потратил почти шесть миллиардов долларов на разработку новой боевой части для противоракет по программе Redesigned Kill Vehicle (RKV). Но в 2019-м проект закрыли. По данным СМИ, у изделия обнаружили серьезные конструктивные недостатки. Тогда MDA едва не расформировали. Но решили дать агентству еще один шанс.В апреле 2020-го Пентагон заказал разработку перехватчика следующего поколения по программе Next-Generation Interceptor (NGI). Он заступит на боевое дежурство в лучшем случае во второй половине 2020-х. А пока безопасность США будут обеспечивать другие средства, в том числе элементы региональной ПРО в разных частях земного шара.Морской щитПервый эшелон перспективной системы — корабли с боевой информационно-управляющей системой Aegis и противоракетами Standard, эсминцы "Арли Берк" и крейсеры "Тикондерога". Большинство вымпелов дежурят в Тихом океане: это мобильный щит против китайских и северокорейских ракет. По новой концепции MDA часть кораблей перебросят к американскому побережью.Стоит отметить, что в случае реального удара тяжелые МБР могут оказаться не по зубам противоракетам Standard, предназначенным в первую очередь для борьбы с ракетами малой и средней дальности. Впрочем, в ноябре прошлого года американцы испытали уже следующий тип перехватчика — Standard SM-3 Block IIA. Над Гавайями он успешно уничтожил мишень, имитирующую моноблочную МБР. В ближайшее время обновленный Standard применят против более сложной баллистической цели с разделяющейся головной частью и средствами преодоления ПРО.Кроме того, в агентстве по ПРО не исключают размещения в США наземного варианта Aegis Ashore. Подобные комплексы американцы развернули в Польше и Румынии. Собирались и в Японии, однако получили от Токио отказ. Предполагается, что именно береговой "Иджис" станет вторым рубежом противоракетной обороны.Против гиперзвукаПоследний рубеж — наземные комплексы малого радиуса действия THAAD. Сейчас такие несут службу в Южной Корее и на Гуаме. Полтора года назад агентство запросило 273 миллиона долларов на их модернизацию. THAAD должны сбивать боевые блоки ракет на конечном участке полета. Сколько их понадобится для прикрытия США, не уточняют."Самая сложная задача, которая стоит перед нами, — это увязать все три слоя перспективной ПРО в единое целое, — сказал журналистам директор MDA вице-адмирал Джон Хилл. — Для скоординированных действий нужно создать эффективную коммуникационную сеть. Кроме того, необходимо интегрировать в систему комплексы ПВО Patriot. Офицеры, руководящие противоракетной обороной страны, должны иметь выбор, какие средства задействовать в тот или иной момент".Как бы то ни было, модернизация системы ПРО еще далека от завершения, и Пентагону предстоит решить множество проблем. Во-первых, неясно, сколько потребуется кораблей. Во-вторых, пока нет единого управления многослойной ПРО. В-третьих, не доказана эффективность перспективного комплекса против новейшего оружия России и Китая.На прошлой неделе аналитики американского Гудзоновского института пришли к выводу, что недостаточно просто нарастить количество ракет: при этом подходе США так и останутся в положении догоняющих. Помимо этого, Пентагону необходимо развивать авиационную составляющую за счет более мобильных перехватчиков на борту современных истребителей. Также важную роль должны сыграть спутники орбитальной группировки, которые будут вести цели на всех участках полета.По мнению экспертов, современные американские средства ПРО способны уничтожать только относительно медленные ракеты, летящие по предсказуемому маршруту. О том, как сбивать маневрирующие боевые блоки, несущиеся к цели на гиперзвуковой скорости, конструкторам еще только предстоит подумать.
https://ria.ru/20200920/oborona-1577520335.html
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безопасность, технологии, министерство обороны сша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), thaad
08:00 18.08.2021 (обновлено: 08:02 18.08.2021)
 

"Это провал". Пентагон обнаружил уязвимость системы ПРО

CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Capt. Adan Cazarez / Missile TrainingАмериканский противоракетный комплекс системы THAAD
Американский противоракетный комплекс системы THAAD - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Capt. Adan Cazarez / Missile Training
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Американские военные признали, что оказались беспомощными против российских и китайских стратегических ядерных вооружений. Агентство по ПРО (Missile Defense Agency, MDA) объявило о планах развернуть принципиально новую многослойную систему противоракетной обороны. В Вашингтоне надеются, что она надежно прикроет территорию страны даже от самых современных ударных комплексов. Об особенностях проекта — в материале РИА Новости.

Системные проблемы

С появлением новейших российских средств ядерного сдерживания, таких как тяжелая МБР "Сармат" и гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард", в Пентагоне уже открыто говорят: Москва обошла Вашингтон по целому ряду военных технологий. Возможностей национальной системы противоракетной обороны недостаточно, чтобы даже частично снизить потенциальный ущерб в случае начала третьей мировой войны. В MDA считают, что тут нужен иной подход.
База противоракетной обороны в Форт-Грили, штат Аляска - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
20 сентября 2020, 19:42
США готовы обсуждать с Россией тему противоракетной обороны
Сегодня США от массированного удара МБР прикрывают несколько десятков противоракет GBMD шахтного базирования, развернутых на Аляске и в Калифорнии. Они предназначены для перехвата баллистических целей на среднем участке траектории в космическом пространстве. Три стационарных радара PAVE PAWS на важнейших стратегических направлениях выдают целеуказание перехватчикам, которые уничтожают ракеты и их боевые части на встречном курсе.
Эту систему ввели в строй в 2005-м. Однако во время испытаний GBMD сбили лишь половину целей. Американские власти не устроила низкая результативность сложной и дорогостоящей ПРО. В середине 2010-х Вашингтон потратил почти шесть миллиардов долларов на разработку новой боевой части для противоракет по программе Redesigned Kill Vehicle (RKV). Но в 2019-м проект закрыли. По данным СМИ, у изделия обнаружили серьезные конструктивные недостатки. Тогда MDA едва не расформировали. Но решили дать агентству еще один шанс.
© AFP 2021 / US Air Force / Joe DavilaПуск ракеты шахтного базирования системы Ground-Based Interceptor (GBI)
Пуск ракеты шахтного базирования системы Ground-Based Interceptor (GBI) - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© AFP 2021 / US Air Force / Joe Davila
Пуск ракеты шахтного базирования системы Ground-Based Interceptor (GBI)
В апреле 2020-го Пентагон заказал разработку перехватчика следующего поколения по программе Next-Generation Interceptor (NGI). Он заступит на боевое дежурство в лучшем случае во второй половине 2020-х. А пока безопасность США будут обеспечивать другие средства, в том числе элементы региональной ПРО в разных частях земного шара.

Морской щит

Первый эшелон перспективной системы — корабли с боевой информационно-управляющей системой Aegis и противоракетами Standard, эсминцы "Арли Берк" и крейсеры "Тикондерога". Большинство вымпелов дежурят в Тихом океане: это мобильный щит против китайских и северокорейских ракет. По новой концепции MDA часть кораблей перебросят к американскому побережью.
© Фото : U.S. Navy Эсминец УРО типа "Арли Берк"
Эсминец УРО типа «Арли Бёрк» - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© Фото : U.S. Navy
Эсминец УРО типа "Арли Берк"
Стоит отметить, что в случае реального удара тяжелые МБР могут оказаться не по зубам противоракетам Standard, предназначенным в первую очередь для борьбы с ракетами малой и средней дальности. Впрочем, в ноябре прошлого года американцы испытали уже следующий тип перехватчика — Standard SM-3 Block IIA. Над Гавайями он успешно уничтожил мишень, имитирующую моноблочную МБР. В ближайшее время обновленный Standard применят против более сложной баллистической цели с разделяющейся головной частью и средствами преодоления ПРО.
Кроме того, в агентстве по ПРО не исключают размещения в США наземного варианта Aegis Ashore. Подобные комплексы американцы развернули в Польше и Румынии. Собирались и в Японии, однако получили от Токио отказ. Предполагается, что именно береговой "Иджис" станет вторым рубежом противоракетной обороны.

Против гиперзвука

Последний рубеж — наземные комплексы малого радиуса действия THAAD. Сейчас такие несут службу в Южной Корее и на Гуаме. Полтора года назад агентство запросило 273 миллиона долларов на их модернизацию. THAAD должны сбивать боевые блоки ракет на конечном участке полета. Сколько их понадобится для прикрытия США, не уточняют.
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23 июля 2020, 11:11Авторы
Утрут нос. В Китае порадовались, что С-500 сделают THAAD бесполезнымСША упустили свое лидерство — российские С-500 им не догнать. И из Китая это виднее всего.
"Самая сложная задача, которая стоит перед нами, — это увязать все три слоя перспективной ПРО в единое целое, — сказал журналистам директор MDA вице-адмирал Джон Хилл. — Для скоординированных действий нужно создать эффективную коммуникационную сеть. Кроме того, необходимо интегрировать в систему комплексы ПВО Patriot. Офицеры, руководящие противоракетной обороной страны, должны иметь выбор, какие средства задействовать в тот или иной момент".
Как бы то ни было, модернизация системы ПРО еще далека от завершения, и Пентагону предстоит решить множество проблем. Во-первых, неясно, сколько потребуется кораблей. Во-вторых, пока нет единого управления многослойной ПРО. В-третьих, не доказана эффективность перспективного комплекса против новейшего оружия России и Китая.
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" с космодрома "Плесецк" в Архангельской области
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат с космодрома Плесецк в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" с космодрома "Плесецк" в Архангельской области
На прошлой неделе аналитики американского Гудзоновского института пришли к выводу, что недостаточно просто нарастить количество ракет: при этом подходе США так и останутся в положении догоняющих. Помимо этого, Пентагону необходимо развивать авиационную составляющую за счет более мобильных перехватчиков на борту современных истребителей. Также важную роль должны сыграть спутники орбитальной группировки, которые будут вести цели на всех участках полета.
По мнению экспертов, современные американские средства ПРО способны уничтожать только относительно медленные ракеты, летящие по предсказуемому маршруту. О том, как сбивать маневрирующие боевые блоки, несущиеся к цели на гиперзвуковой скорости, конструкторам еще только предстоит подумать.
 
БезопасностьТехнологииМинистерство обороны СШАПэтриот (зенитный ракетный комплекс )THAAD
 
 
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