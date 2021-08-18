15:01 18.08.2021 (обновлено: 16:04 18.08.2021)
СМИ: не менее трех человек погибли при протестах в афганском Джелалабаде
СМИ: не менее трех человек погибли при протестах против талибов в афганском Джелалабаде
© AP Photo / Rahmat GulБоевик Талибана* на дороге к Министерству иностранных дел Афганистана в Кабуле
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Как минимум три человека погибли в Джелалабаде в результате протестов против "Талибана"*, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев.
Как рассказал ранее источник РИА Новости среди местных жителей, боевики открыли огонь по участникам митинга в поддержку национального флага.
По словам представителя департамента здравоохранения региона, погибли два человека, еще 12 ранены.
Джелалабад — центр провинции Нангархар на востоке Афганистана, он расположен на стратегически важной автодороге международного значения, ведущей из столицы в город-миллионник Пешавар, важнейший центр пуштунского населения Пакистана.
На фоне вывода американских войск из республики талибы провели наступление и захватили все крупные города. Экс-президент страны Ашраф Гани бежал из страны.
Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война окончена. В ближайшее время прояснится новая форма правления. На переходное правительство боевики не согласны.
Объявлена всеобщая амнистия, однако многие афганцы по-прежнему пытаются бежать от нового режима. В аэропорту Кабула в первые дни после прихода талибов царил хаос: люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из страны дипломатических сотрудников. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта.
*Запрещенная в России террористическая организация.