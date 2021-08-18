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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210818/protesty-1746225839.html
СМИ: не менее трех человек погибли при протестах в афганском Джелалабаде
СМИ: не менее трех человек погибли при протестах в афганском Джелалабаде - РИА Новости, 18.08.2021
СМИ: не менее трех человек погибли при протестах в афганском Джелалабаде
Как минимум три человека погибли в Джелалабаде в результате протестов против "Талибана"*, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T15:01
2021-08-18T16:04
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
талибан
джелалабад
нангархар
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Как минимум три человека погибли в Джелалабаде в результате протестов против "Талибана"*, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев.Как рассказал ранее источник РИА Новости среди местных жителей, боевики открыли огонь по участникам митинга в поддержку национального флага.По словам представителя департамента здравоохранения региона, погибли два человека, еще 12 ранены.Джелалабад — центр провинции Нангархар на востоке Афганистана, он расположен на стратегически важной автодороге международного значения, ведущей из столицы в город-миллионник Пешавар, важнейший центр пуштунского населения Пакистана.На фоне вывода американских войск из республики талибы провели наступление и захватили все крупные города. Экс-президент страны Ашраф Гани бежал из страны.Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война окончена. В ближайшее время прояснится новая форма правления. На переходное правительство боевики не согласны.Объявлена всеобщая амнистия, однако многие афганцы по-прежнему пытаются бежать от нового режима. В аэропорту Кабула в первые дни после прихода талибов царил хаос: люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из страны дипломатических сотрудников. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210815/afganistan-1745831848.html
https://ria.ru/20210818/amerika-1746139643.html
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в мире, афганистан, талибан, джелалабад, нангархар
15:01 18.08.2021 (обновлено: 16:04 18.08.2021)
 
СМИ: не менее трех человек погибли при протестах в афганском Джелалабаде

СМИ: не менее трех человек погибли при протестах против талибов в афганском Джелалабаде

© AP Photo / Rahmat GulБоевик Талибана* на дороге к Министерству иностранных дел Афганистана в Кабуле
Боевик Талибана* на дороге к Министерству иностранных дел Афганистана в Кабуле - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Как минимум три человека погибли в Джелалабаде в результате протестов против "Талибана"*, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев.
Как рассказал ранее источник РИА Новости среди местных жителей, боевики открыли огонь по участникам митинга в поддержку национального флага.
Боевик Талибана* рядом с портретом Ахмада Шаха Масуда в Кабуле - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
15 августа, 19:16Захват власти в Афганистане талибами
Кабул сдан. Что происходит сейчас в Афганистане
По словам представителя департамента здравоохранения региона, погибли два человека, еще 12 ранены.
Джелалабад — центр провинции Нангархар на востоке Афганистана, он расположен на стратегически важной автодороге международного значения, ведущей из столицы в город-миллионник Пешавар, важнейший центр пуштунского населения Пакистана.
На фоне вывода американских войск из республики талибы провели наступление и захватили все крупные города. Экс-президент страны Ашраф Гани бежал из страны.
Боевики движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
Вчера, 08:00
Америка потребовала от Афганистана ценности. Мы на очереди
Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война окончена. В ближайшее время прояснится новая форма правления. На переходное правительство боевики не согласны.
Объявлена всеобщая амнистия, однако многие афганцы по-прежнему пытаются бежать от нового режима. В аэропорту Кабула в первые дни после прихода талибов царил хаос: люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из страны дипломатических сотрудников. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Боевики Талибана* в президентском дворце в Кабуле, Афганистан - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 12:02Захват власти в Афганистане талибами
Хаос на дорогах, стрельба в аэропорту: Кабул под контролем талибов
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанТалибанДжелалабадНангархар
 
 
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