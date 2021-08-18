https://ria.ru/20210818/protesty-1746225839.html

СМИ: не менее трех человек погибли при протестах в афганском Джелалабаде

СМИ: не менее трех человек погибли при протестах в афганском Джелалабаде - РИА Новости, 18.08.2021

СМИ: не менее трех человек погибли при протестах в афганском Джелалабаде

Как минимум три человека погибли в Джелалабаде в результате протестов против "Талибана"*, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T15:01

2021-08-18T15:01

2021-08-18T16:04

захват власти в афганистане талибами

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джелалабад

нангархар

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Как минимум три человека погибли в Джелалабаде в результате протестов против "Талибана"*, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев.Как рассказал ранее источник РИА Новости среди местных жителей, боевики открыли огонь по участникам митинга в поддержку национального флага.По словам представителя департамента здравоохранения региона, погибли два человека, еще 12 ранены.Джелалабад — центр провинции Нангархар на востоке Афганистана, он расположен на стратегически важной автодороге международного значения, ведущей из столицы в город-миллионник Пешавар, важнейший центр пуштунского населения Пакистана.На фоне вывода американских войск из республики талибы провели наступление и захватили все крупные города. Экс-президент страны Ашраф Гани бежал из страны.Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война окончена. В ближайшее время прояснится новая форма правления. На переходное правительство боевики не согласны.Объявлена всеобщая амнистия, однако многие афганцы по-прежнему пытаются бежать от нового режима. В аэропорту Кабула в первые дни после прихода талибов царил хаос: люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из страны дипломатических сотрудников. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745831848.html

https://ria.ru/20210818/amerika-1746139643.html

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афганистан

джелалабад

нангархар

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в мире, афганистан, талибан, джелалабад, нангархар