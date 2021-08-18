Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210818/protest-1746215554.html
Литва выразила Белоруссии протест из-за инцидента на границе
Литва выразила Белоруссии протест из-за инцидента на границе - РИА Новости, 18.08.2021
Литва выразила Белоруссии протест из-за инцидента на границе
МИД Литвы вручил белорусским властям ноту протеста в связи с инцидентом на границе. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T13:47
2021-08-18T14:29
в мире
вильнюс
белоруссия
минск
мид литвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743313011_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e0a442a4a0746162b773687ef37626d8.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. МИД Литвы вручил белорусским властям ноту протеста в связи с инцидентом на границе."Мы информировали Беларусь, что происшествие зафиксировано, оно вызывает глубокую озабоченность, так как мы считаем это еще одной провокацией, повышением температуры в и так уже достаточно напряженной ситуации", — сказал глава МИД республики Габриэлюс Ландсбергис, его слова передает агентство Sputnik Литва.Он также призвал Минск воздержаться от подобных действий.Ранее власти Литвы заявили о провокации с участием 12 белорусских пограничников, которые якобы нелегально проникли на территорию страны и "насильно втолкнули" 35 нелегальных мигрантов. Вильнюс в связи с этим намерен усилить охрану границы с Белоруссией.Минск пока не комментировал данный инцидент.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют, что задерживают на границе с Белоруссией все больше мигрантов. Белорусские пограничники, в свою очередь, утверждают, что сопредельные страны насильственно выдворяют нелегалов, причем многих — c телесными повреждениями. В начале августа на границе с Литвой нашли мигранта из Ирака, который был в тяжелом состоянии, вскоре он умер. Белорусский СК возбудил по этому поводу дело об убийстве.По последним данным, более четырех тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь, Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС – из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20210814/litva-1745693559.html
https://ria.ru/20210813/lukashenko-1745687306.html
вильнюс
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры беспорядков на границе Литвы и Белоруссии
В Литве заявили, что белорусские пограничники буквально заталкивают к ним нелегалов. Служба охраны госграницы опубликовала видео, на котором белорусские пограничники якобы незаконно пересекли демаркационную линию. Литовская сторона утверждает, что белорусы щитами затолкали группу из 35 мигрантов на территорию республики. Глава МВД Литвы пообещала еще больше усилить охрану рубежей с Беларусью.
2021-08-18T13:47
true
PT0M58S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743313011_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_abb024abc9e09c17066cd209cb94487f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, вильнюс, белоруссия, минск, мид литвы
13:47 18.08.2021 (обновлено: 14:29 18.08.2021)
 
Литва выразила Белоруссии протест из-за инцидента на границе

Литва направила Белоруссии ноту протеста из-за инцидента на границе

© AP Photo / Mindaugas KulbisЛитовские пограничники патрулируют участок на границе с Белоруссией
Литовские пограничники патрулируют участок на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. МИД Литвы вручил белорусским властям ноту протеста в связи с инцидентом на границе.
"Мы информировали Беларусь, что происшествие зафиксировано, оно вызывает глубокую озабоченность, так как мы считаем это еще одной провокацией, повышением температуры в и так уже достаточно напряженной ситуации", — сказал глава МИД республики Габриэлюс Ландсбергис, его слова передает агентство Sputnik Литва.
Протесты у здания парламента в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
14 августа, 08:00
После Лукашенко Литва сцепилась с Китаем: кто выпустил на волю тигра Европы
Он также призвал Минск воздержаться от подобных действий.
Ранее власти Литвы заявили о провокации с участием 12 белорусских пограничников, которые якобы нелегально проникли на территорию страны и "насильно втолкнули" 35 нелегальных мигрантов. Вильнюс в связи с этим намерен усилить охрану границы с Белоруссией.
Минск пока не комментировал данный инцидент.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи Большой разговор с Президентом - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
13 августа, 18:40
"Не рой яму другому": Лукашенко прокомментировал ситуацию в Литве
В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют, что задерживают на границе с Белоруссией все больше мигрантов. Белорусские пограничники, в свою очередь, утверждают, что сопредельные страны насильственно выдворяют нелегалов, причем многих — c телесными повреждениями. В начале августа на границе с Литвой нашли мигранта из Ирака, который был в тяжелом состоянии, вскоре он умер. Белорусский СК возбудил по этому поводу дело об убийстве.
По последним данным, более четырех тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь, Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС – из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
 
В миреВильнюсБелоруссияМинскМИД Литвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:03Власти Петербурга попросят средства из ФНБ для закупки новых вагонов метро
15:01На Урале проведут проверку из-за брошенного в аэропорту кота
15:01СМИ: не менее трех человек погибли при протестах в афганском Джелалабаде
14:51Папа Франциск сместил бразильского епископа из-за интимного видео
14:50В Ереване опровергли слухи о переговорах по обмену территориями с Баку
14:47Буддисты не поверили обещанию талибов сохранить святыни Афганистана
14:46Официальный курс евро на четверг снизился на 36 копеек
14:45Видеосервис Amazon приобрел права на показ "Кровавой барыни" и "Грозного"
14:45В Минэкологии назвали возможную причину выброса сероводорода в Челябинске
14:45В Петербурге призвали ЦИК проверить законность решений горизбиркома
14:44Гани украл из казны 169 миллионов долларов, заявил афганский посол
14:37В Греции опасаются наплыва незаконных мигрантов из Афганистана
14:35"Победителей не судят": японцы призвали забыть о Южных Курилах
14:33Володин назвал виновных в развале СССР
14:29Зюганов прокомментировал инициативу КПРФ о снятии Бутиной с выборов
14:27В Германии заявили о конце энергетического господства США
14:16Мясников раскрыл неожиданную пользу лишнего веса
14:15Депутат объяснил, почему проект о пенсионном возрасте вернут КПРФ
14:10В Крыму мотоциклист отомстил водителю, нарушившему ПДД
14:02Источник рассказал о четвертом задержанном беглеце из ИВС в Истре
Лента новостейМолния