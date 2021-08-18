https://ria.ru/20210818/protest-1746215554.html
Литва выразила Белоруссии протест из-за инцидента на границе
Литва выразила Белоруссии протест из-за инцидента на границе - РИА Новости, 18.08.2021
Литва выразила Белоруссии протест из-за инцидента на границе
МИД Литвы вручил белорусским властям ноту протеста в связи с инцидентом на границе. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T13:47
2021-08-18T13:47
2021-08-18T14:29
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. МИД Литвы вручил белорусским властям ноту протеста в связи с инцидентом на границе."Мы информировали Беларусь, что происшествие зафиксировано, оно вызывает глубокую озабоченность, так как мы считаем это еще одной провокацией, повышением температуры в и так уже достаточно напряженной ситуации", — сказал глава МИД республики Габриэлюс Ландсбергис, его слова передает агентство Sputnik Литва.Он также призвал Минск воздержаться от подобных действий.Ранее власти Литвы заявили о провокации с участием 12 белорусских пограничников, которые якобы нелегально проникли на территорию страны и "насильно втолкнули" 35 нелегальных мигрантов. Вильнюс в связи с этим намерен усилить охрану границы с Белоруссией.Минск пока не комментировал данный инцидент.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют, что задерживают на границе с Белоруссией все больше мигрантов. Белорусские пограничники, в свою очередь, утверждают, что сопредельные страны насильственно выдворяют нелегалов, причем многих — c телесными повреждениями. В начале августа на границе с Литвой нашли мигранта из Ирака, который был в тяжелом состоянии, вскоре он умер. Белорусский СК возбудил по этому поводу дело об убийстве.По последним данным, более четырех тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь, Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС – из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20210814/litva-1745693559.html
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Кадры беспорядков на границе Литвы и Белоруссии
В Литве заявили, что белорусские пограничники буквально заталкивают к ним нелегалов. Служба охраны госграницы опубликовала видео, на котором белорусские пограничники якобы незаконно пересекли демаркационную линию. Литовская сторона утверждает, что белорусы щитами затолкали группу из 35 мигрантов на территорию республики. Глава МВД Литвы пообещала еще больше усилить охрану рубежей с Беларусью.
2021-08-18T13:47
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13:47 18.08.2021 (обновлено: 14:29 18.08.2021)
Литва выразила Белоруссии протест из-за инцидента на границе
Литва направила Белоруссии ноту протеста из-за инцидента на границе