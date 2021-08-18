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Названы продукты, вызывающие привыкание
Названы продукты, вызывающие привыкание - РИА Новости, 18.08.2021
Названы продукты, вызывающие привыкание
Некоторые продукты питания могут вызывать зависимость, причем не только психологическую, но и биохимическую. С чем это связано, рассказала в интервью радио... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T02:10
2021-08-18T02:10
общество
здоровье - общество
молочные продукты
сладости
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Некоторые продукты питания могут вызывать зависимость, причем не только психологическую, но и биохимическую. С чем это связано, рассказала в интервью радио Sputnik спортивный нутрициолог Дарья Савельева.Так, по ее словам, большинство людей подвержены привыканию к сахару, что выливается в повышенное потребление сладостей.Привыкание могут вызывать и молочные продукты, продолжила она."Мое мнение, что молочные продукты хороши только в терапевтических дозах. По причине лактозы, потому что ее там много, и по причине того, что они тоже вызывают зависимость, как сахар. В них содержатся опиаты природного происхождения. Так задумано, потому что, когда животное кормит своего детеныша, молоко должно оказывать на него очень легкий наркотический эффект. Для этого существуют опиаты, которые называются казоморфины – они успокаивают, расслабляют", – пояснила спортивный нутрициолог.Многие употребляют молочные продукты на ночь – это и есть проявление такого эффекта, считает специалист. Она уточнила, что в кисломолочной продукции много полезных веществ и в рационе такие продукты должны присутствовать, но злоупотреблять ими не следует.То же самое, по мнению эксперта, можно сказать о мучных продуктах: полностью отказываться от них не стоит, но меру соблюдать необходимо. Особенно это касается изделий, приготовленных с применением дрожжей, которые сами по себе способны вызывать зависимость. Белая мука вызывает привыкание, а сочетание белой муки и дрожжей – это "двойной удар", поэтому людям порой сложнее бывает отказаться от хлеба, чем от сладкого, заключила Дарья Савельева в интервью радио Sputnik.
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общество, здоровье - общество, молочные продукты, сладости
02:10 18.08.2021
 
Названы продукты, вызывающие привыкание

Нутрициолог Савельева: сладости и молочные продукты способны вызывать зависимость

© Pixabay / Pixabay/ 5598375Рогалики
Рогалики - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© Pixabay / Pixabay/ 5598375
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Некоторые продукты питания могут вызывать зависимость, причем не только психологическую, но и биохимическую. С чем это связано, рассказала в интервью радио Sputnik спортивный нутрициолог Дарья Савельева.
Так, по ее словам, большинство людей подвержены привыканию к сахару, что выливается в повышенное потребление сладостей.
"От этой зависимости можно долго избавляться, потому что мозг любит простую энергию, легкую, доступную, как из сахара. Сладкого требует не только мозг, но и микрофлора кишечника, которая к нему приучена, особенно если человек много лет злоупотребляет сахаром", – объяснила Дарья Савельева.
Привыкание могут вызывать и молочные продукты, продолжила она.
"Мое мнение, что молочные продукты хороши только в терапевтических дозах. По причине лактозы, потому что ее там много, и по причине того, что они тоже вызывают зависимость, как сахар. В них содержатся опиаты природного происхождения. Так задумано, потому что, когда животное кормит своего детеныша, молоко должно оказывать на него очень легкий наркотический эффект. Для этого существуют опиаты, которые называются казоморфины – они успокаивают, расслабляют", – пояснила спортивный нутрициолог.
Многие употребляют молочные продукты на ночь – это и есть проявление такого эффекта, считает специалист. Она уточнила, что в кисломолочной продукции много полезных веществ и в рационе такие продукты должны присутствовать, но злоупотреблять ими не следует.
То же самое, по мнению эксперта, можно сказать о мучных продуктах: полностью отказываться от них не стоит, но меру соблюдать необходимо. Особенно это касается изделий, приготовленных с применением дрожжей, которые сами по себе способны вызывать зависимость. Белая мука вызывает привыкание, а сочетание белой муки и дрожжей – это "двойной удар", поэтому людям порой сложнее бывает отказаться от хлеба, чем от сладкого, заключила Дарья Савельева в интервью радио Sputnik.
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