https://ria.ru/20210818/produkty-1746157574.html

Названы продукты, вызывающие привыкание

Названы продукты, вызывающие привыкание - РИА Новости, 18.08.2021

Названы продукты, вызывающие привыкание

Некоторые продукты питания могут вызывать зависимость, причем не только психологическую, но и биохимическую. С чем это связано, рассказала в интервью радио... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T02:10

2021-08-18T02:10

2021-08-18T02:10

общество

здоровье - общество

молочные продукты

сладости

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Некоторые продукты питания могут вызывать зависимость, причем не только психологическую, но и биохимическую. С чем это связано, рассказала в интервью радио Sputnik спортивный нутрициолог Дарья Савельева.Так, по ее словам, большинство людей подвержены привыканию к сахару, что выливается в повышенное потребление сладостей.Привыкание могут вызывать и молочные продукты, продолжила она."Мое мнение, что молочные продукты хороши только в терапевтических дозах. По причине лактозы, потому что ее там много, и по причине того, что они тоже вызывают зависимость, как сахар. В них содержатся опиаты природного происхождения. Так задумано, потому что, когда животное кормит своего детеныша, молоко должно оказывать на него очень легкий наркотический эффект. Для этого существуют опиаты, которые называются казоморфины – они успокаивают, расслабляют", – пояснила спортивный нутрициолог.Многие употребляют молочные продукты на ночь – это и есть проявление такого эффекта, считает специалист. Она уточнила, что в кисломолочной продукции много полезных веществ и в рационе такие продукты должны присутствовать, но злоупотреблять ими не следует.То же самое, по мнению эксперта, можно сказать о мучных продуктах: полностью отказываться от них не стоит, но меру соблюдать необходимо. Особенно это касается изделий, приготовленных с применением дрожжей, которые сами по себе способны вызывать зависимость. Белая мука вызывает привыкание, а сочетание белой муки и дрожжей – это "двойной удар", поэтому людям порой сложнее бывает отказаться от хлеба, чем от сладкого, заключила Дарья Савельева в интервью радио Sputnik.

https://radiosputnik.ria.ru/20210816/golod-1745980120.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, молочные продукты, сладости