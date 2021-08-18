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Пьяный велосипедист спровоцировал многокилометровую пробку на западе Москвы

Пьяный велосипедист спровоцировал многокилометровую пробку на западе Москвы - РИА Новости, 18.08.2021

Пьяный велосипедист спровоцировал многокилометровую пробку на западе Москвы

Пьяный велосипедист не справился с управлением и въехал в автобус на западе Москвы, от госпитализации он отказался, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T09:09

2021-08-18T09:09

2021-08-18T09:14

происшествия

москва

авто

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Пьяный велосипедист не справился с управлением и въехал в автобус на западе Москвы, от госпитализации он отказался, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Сегодня, в 7.05 на Киевском шоссе, произошло ДТП с участием автобуса №485 частного перевозчика "Таксомоторный парк №20" и велосипедиста, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, виновник ДТП - велосипедист, он не справился с управлением и въехал в бок автобуса, от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение транспорта затруднено на 4,7 километра. На месте работают сотрудники ГИБДД.

https://ria.ru/20210815/dtp-1745853004.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, авто