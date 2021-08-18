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Пьяный велосипедист спровоцировал многокилометровую пробку на западе Москвы
Пьяный велосипедист спровоцировал многокилометровую пробку на западе Москвы - РИА Новости, 18.08.2021
Пьяный велосипедист спровоцировал многокилометровую пробку на западе Москвы
Пьяный велосипедист не справился с управлением и въехал в автобус на западе Москвы, от госпитализации он отказался, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T09:09
2021-08-18T09:14
происшествия
москва
авто
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Пьяный велосипедист не справился с управлением и въехал в автобус на западе Москвы, от госпитализации он отказался, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Сегодня, в 7.05 на Киевском шоссе, произошло ДТП с участием автобуса №485 частного перевозчика "Таксомоторный парк №20" и велосипедиста, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, виновник ДТП - велосипедист, он не справился с управлением и въехал в бок автобуса, от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение транспорта затруднено на 4,7 километра. На месте работают сотрудники ГИБДД.
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происшествия, москва, авто
09:09 18.08.2021 (обновлено: 09:14 18.08.2021)
 
Пьяный велосипедист спровоцировал многокилометровую пробку на западе Москвы

На западе Москвы образовалась пробка длиной в 4,7 километра из-за ДТП с пьяным велосипедистом

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Пьяный велосипедист не справился с управлением и въехал в автобус на западе Москвы, от госпитализации он отказался, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Сегодня, в 7.05 на Киевском шоссе, произошло ДТП с участием автобуса №485 частного перевозчика "Таксомоторный парк №20" и велосипедиста, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, виновник ДТП - велосипедист, он не справился с управлением и въехал в бок автобуса, от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение транспорта затруднено на 4,7 километра. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Московская кольцевая автомобильная дорога - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
15 августа, 23:19
На МКАД произошло массовое ДТП
 
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