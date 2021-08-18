https://ria.ru/20210818/privivka-1746129943.html

Иммунитет попутал. Названа прививка с необычными побочными эффектами

Иммунитет попутал. Названа прививка с необычными побочными эффектами - РИА Новости, 18.08.2021

Иммунитет попутал. Названа прививка с необычными побочными эффектами

В самом начале пандемии появлялись сообщения о том, что в странах, где население массово привито противотуберкулезной вакциной, люди реже заболевают ковидом и... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T08:00

2021-08-18T08:00

2021-08-18T08:02

наука

туберкулез

вакцинация

прививки

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. В самом начале пандемии появлялись сообщения о том, что в странах, где население массово привито противотуберкулезной вакциной, люди реже заболевают ковидом и меньше от него умирают. Позже информацию опровергли, однако недавно ученые выяснили: БЦЖ все-таки полезна при терапии от коронавируса, поскольку способствует снижению в крови уровня провоспалительных цитокинов — они часто становятся причиной так называемого цитокинового шторма. Это не первые данные о неожиданных побочных эффектах этой вакцины. Среди них — защита от лепры, некоторых видов рака и диабета. От чего еще помогает БЦЖ, разбиралось РИА Новости.Призрачная защитаВ марте 2020-го группа ученых из Нью-Йорка, проанализировав данные по заболеваемости ковидом в разных частях света, обнаружила: там, где детей массово прививают противотуберкулезной вакциной, эпидемия разворачивается медленнее, а смертность от болезни в несколько раз ниже. Исследователи выложили наблюдения в виде препринта на сайте medRxiv, где публикуют медицинские статьи, которые пока не прошли рецензирование и не появились в научном журнале. Уже через несколько недель похожую информацию опубликовали — тоже в виде препринта — эпидемиологи из Техасского университета (США). Собрали сведения о заболеваемости на тот момент в 178 странах, и по их подсчетам получилось: количество инфицированных на душу населения в государствах с обязательной вакцинацией от туберкулеза ниже примерно в десять раз, чем там, где БЦЖ больше не делают. При этом разница в количестве погибших от ковида — почти в 20 раз. По мнению ученых из СПбГУ, объясняется это тем, что прививка против туберкулеза в младенчестве способна серьезно повлиять на только на складывающийся иммунитет: "Раннее и продолжительное воздействие штамма вакцины на формирующуюся иммунную систему обеспечивает адъювантный эффект — усиливает иммунный ответ организма на различные, в том числе многие инфекционные антигены". Таким образом, страны, где до сих пор активно прививают от туберкулеза, должны были значительно меньше пострадать от нового коронавируса. Однако этого не произошло. В частности, Россию, где каждому новорожденному на третий день жизни делают БЦЖ, накрыло уже тремя волнами эпидемии. Статьи о защите от ковида, которую якобы дает противотуберкулезная прививка, подверглись серьезной критике научного сообщества. Последний гвоздь в крышку гроба гипотезы вбили ученые из Университета Пенсильвании (США). В апрельской статье в Nature они заявили: на ранних этапах пандемии разница в заболеваемости между странами, где делают и не делают БЦЖ, действительно была. Но теперь она полностью исчезла, и на распространение коронавирусной инфекции сейчас влияют антиковидные вакцины. Нет дыма без огняОднако предположения исследователей о неожиданном побочном эффекте противотуберкулезной вакцины возникли не на пустом месте.Во-первых, БЦЖ точно защищает от лепры (ее еще называют проказой). Дело в том, что эту болезнь, как и туберкулез, вызывают микобактерии, правда, другого рода: Mycobacterium leprae. Они и палочки Коха — возбудители туберкулеза — обладают сходными белками на поверхности клеток. Именно поэтому антитела, которые организм научился производить против туберкулезных палочек, реагируют на их родственниц и запускают иммунный ответ. Такое явление называют кросс-реактивностью. Во-вторых, еще в 2013-м датские, нидерландские и американские ученые обнаружили, что БЦЖ снижает детскую смертность вообще от всех причин в два-три раза. Тогда исследователи предположили: дело не в защите от туберкулеза, ведь младенцы им практически не болеют. Кроме того, от самой болезни вакцина как раз предохраняет не всегда. А значит, срабатывает неизвестный ранее механизм иммунологической памяти, благодаря которому БЦЖ тренирует врожденный иммунитет против огромного количества патогенов — неважно, вирусов, бактерий или грибков.Скорее всего, после встречи с ослабленной бычьей туберкулезной палочкой — именно она входит в состав вакцины — в организме остаются не только специфические Т- и В-лимфоциты, но и клетки врожденного иммунитета с измененным обменом веществ. Они генерируют больше сигнальных молекул, из-за чего происходят эпигенетические сдвиги: одни гены перестают работать, другие, наоборот, становятся активнее. Как следствие, меняется и набор выделяемых этими клетками веществ, что, в свою очередь, помогает иммунитету справляться не только со знакомыми, но и с неизвестными ему патогенами. Впрочем, научное сообщество к работам этой команды относится прохладно. Их публикации не раз критиковали за неточности методологии. Эксперты ВОЗ и вовсе заключили: дополнительные преимущества БЦЖ настолько малы, что их не стоит принимать в расчет. Кто, если не БЦЖТем не менее положительные побочные эффекты БЦЖ могут быть связаны не только с вакцинацией во младенчестве. Некоторые исследователи предлагают использовать этот препарат в терапии рассеянного склероза. Как показали испытания на пациентах, введение вакцины сразу после первых проявлений болезни значительно тормозит ее развитие. Инъекции БЦЖ помогают и против диабета первого типа. Главная проблема при этом аутоиммунном заболевании — разрушение поджелудочной железы, которая синтезирует инсулин. В результате из-за нехватки гормона глюкоза перестает поступать в клетки, а ее уровень в крови повышается. Поэтому медики вводят больным инсулин, однако такое лечение никак не влияет на саму поджелудочную железу — она продолжает деградировать. А вот инъекции БЦЖ, как выяснилось, эту проблему решают. Во-первых, приглушают аутоиммунную атаку организма на железу. Во-вторых, нормализуют глюкозный метаболизм лимфоцитов: глюкоза из плазмы крови начинает поступать в клетки, и ее концентрация в крови снижается. Кроме того, есть сразу несколько работ, показывающих эффективность БЦЖ в терапии рака мочевого пузыря, лейкемии, лимфомы и меланомы. При этих заболеваниях вакцина усиливает иммунный ответ и помогает организму вовремя распознать раковые клетки, которые маскируются под нормальные. Впрочем, эксперты Кокрейнского общества пока относятся к таким работам скептически и считают приведенные доказательства недостаточными. Палочка от ковидаИ вот совсем недавно появились данные, что БЦЖ все-таки может быть полезна в лечении ковида. В начале августа индийские ученые выдвинули гипотезу, что прививка снижает циркуляцию в крови пациентов провоспалительных цитокинов, которые вызывают цитокиновый шторм. При этом состоянии собственные лейкоциты больного, охотясь на зараженные клетки, разрушают ткань легкого и приводят к гипервоспалению, с которым организм не в силах справиться. В ходе эксперимента исследователи ввели БЦЖ 82 добровольцам в возрасте от 60 до 80 лет. Антител к коронавирусу у них не было. Еще 55 их ровесников вошли в контрольную группу. Через месяц после вакцинации уровень провоспалительных цитокинов в крови привитых оказался значительно ниже, чем у остальных. Кроме того, в их плазме уменьшилась концентрация хемокинов — цитокинов, стимулирующих миграцию лейкоцитов из крови в ткани.Основываясь на этих результатах, авторы работы предположили: вовремя проведенная вакцинация БЦЖ сможет предотвратить развитие гипериммунного ответа при коронавирусной инфекции, а значит, спасти многие жизни.

https://ria.ru/20200403/1569536977.html

https://ria.ru/20200330/1569372986.html

https://ria.ru/20210726/tuberkulez-1742850449.html

https://ria.ru/20210331/epidemiya-1603505952.html

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