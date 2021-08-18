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В Минобороны Афганистана призвали задержать бежавшего из страны президента
В Минобороны Афганистана призвали задержать бежавшего из страны президента - РИА Новости, 18.08.2021
В Минобороны Афганистана призвали задержать бежавшего из страны президента
Министр обороны Афганистана генерал Бисмилла Хан Мохаммади призвал Интерпол задержать бежавшего ранее из страны президента Ашрафа Гани за "продажу родины". РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T11:36
2021-08-18T11:36
2021-08-18T11:47
в мире
афганистан
кабул (город)
талибан
интерпол
захват власти в афганистане талибами
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Министр обороны Афганистана генерал Бисмилла Хан Мохаммади призвал Интерпол задержать бежавшего ранее из страны президента Ашрафа Гани за "продажу родины".Публикации с таким хэштегом ранее уже начали появляться в социальной сети.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, афганистан, кабул (город), талибан, интерпол
11:36 18.08.2021 (обновлено: 11:47 18.08.2021)
В Минобороны Афганистана призвали задержать бежавшего из страны президента
Министр обороны Афганистана Мохаммади призвал Интерпол задержать бежавшего из страны президента Гани