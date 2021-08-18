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В Башкирии ликвидировали большую часть лесных пожаров
В Башкирии ликвидировали большую часть лесных пожаров - РИА Новости, 18.08.2021
В Башкирии ликвидировали большую часть лесных пожаров
Спасатели совместно с лесниками и волонтерами ликвидировали четыре очага лесных пожаров на площади более 1,3 тысячи гектаров, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T08:50
2021-08-18T08:50
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика башкортостан
природные пожары в россии
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УФА, 18 авг – РИА Новости. Спасатели совместно с лесниками и волонтерами ликвидировали четыре очага лесных пожаров на площади более 1,3 тысячи гектаров, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по региону.Ранее ведомство сообщало, что в южных районах республики 17 августа действуют более 1,4 тысячи гектаров лесных пожаров."На данный момент ликвидировано четыре природных пожара на общей площади 1362,5 гектаров. Продолжают действовать 12 очагов лесных пожаров на общей площади 158,9 гектаров", - пояснили агентству в ведомстве.В ГУМЧС по Башкирии отметили, что в ликвидации пожаров работают 82 единиц техники и 287 человек.Министерство лесного хозяйства региона сообщает, что на территории лесного фонда с 15 апреля по 18 августа 2021 года зарегистрированы 340 лесных пожаров, из которых 182 возникли от таких природных факторов, как гроза, преломление солнечных лучей через стекло, 107 - в результате неосторожного обращения населения с огнем, 49 - переход с земель иных категорий, 2 - от техногенного объекта."Общая площадь, пройденная лесными пожарами, составила 8824,5 гектаров", - сообщает ведомство.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан, природные пожары в россии
08:50 18.08.2021
 
В Башкирии ликвидировали большую часть лесных пожаров

ГУМЧС по Башкирии: большая часть лесных пожаров ликвидирована

© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана" / Перейти в фотобанкЛесные пожары на территории Забайкальского национального парка "Заповедное подлеморье" в Республике Бурятия. Стоп-кадр видео
Лесные пожары на территории Забайкальского национального парка Заповедное подлеморье в Республике Бурятия. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана"
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УФА, 18 авг – РИА Новости. Спасатели совместно с лесниками и волонтерами ликвидировали четыре очага лесных пожаров на площади более 1,3 тысячи гектаров, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по региону.
Ранее ведомство сообщало, что в южных районах республики 17 августа действуют более 1,4 тысячи гектаров лесных пожаров.
"На данный момент ликвидировано четыре природных пожара на общей площади 1362,5 гектаров. Продолжают действовать 12 очагов лесных пожаров на общей площади 158,9 гектаров", - пояснили агентству в ведомстве.
В ГУМЧС по Башкирии отметили, что в ликвидации пожаров работают 82 единиц техники и 287 человек.
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Министерство лесного хозяйства региона сообщает, что на территории лесного фонда с 15 апреля по 18 августа 2021 года зарегистрированы 340 лесных пожаров, из которых 182 возникли от таких природных факторов, как гроза, преломление солнечных лучей через стекло, 107 - в результате неосторожного обращения населения с огнем, 49 - переход с земель иных категорий, 2 - от техногенного объекта.
"Общая площадь, пройденная лесными пожарами, составила 8824,5 гектаров", - сообщает ведомство.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика БашкортостанПриродные пожары в России
 
 
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