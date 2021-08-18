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В Германии назвали семь препятствий на пути "Северного потока — 2"
В Германии назвали семь препятствий на пути "Северного потока — 2" - РИА Новости, 18.08.2021
В Германии назвали семь препятствий на пути "Северного потока — 2"
Журналистка немецкого издания Handelsblatt Ева Фишер перечислила семь главных сложностей на пути реализации проекта "Северный поток — 2". РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T13:32
2021-08-18T14:22
экономика
украина
германия
ангела меркель
евросоюз
еврокомиссия
северный поток — 2
европарламент
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Журналистка немецкого издания Handelsblatt Ева Фишер перечислила семь главных сложностей на пути реализации проекта "Северный поток — 2".Самое труднопреодолимое препятствие для "Северного потока — 2" — газовая директива Евросоюза, говорится в статье. Конкретной проблемой для проекта может стать положение документа, согласно которому владелец любого газопровода не может одновременно быть его оператором, что напрямую касается "Газпрома".Второе препятствие — активное сопротивление строительству со стороны Польши и стран Балтии.По ее мнению, просто отмахнуться от возражений этих стран нельзя.Кроме того, проект угрожает экономике Украины, бюджет которой зависит от доходов, получаемых за транзит газа, говорится в материале. Как полагает Фишер, Киев не смирится со строительством трубопровода и попытается найти могущественных союзников, чтобы как-то повлиять на дальнейший ход событий.Третью трудность составляет то, что большинство депутатов Европарламента относятся к "Северному потоку — 2" отрицательно. Они неоднократно принимали резолюции с требованием остановить строительство. Эти документы носят рекомендательный характер, и Еврокомиссия не обязана учитывать их при принятии решений, но просто игнорировать их тоже нельзя по политическим соображениям, подчеркнула автор статьи.Четвертое препятствие на пути "Северного потока — 2" — это немецкая партия "Зеленые". Если после сентябрьских выборов в бундестаг представители этого политического движения войдут в коалиционное правительство, то с газопроводом будет разбираться кабинет министров, который уже не будет так же сплоченно отстаивать проект, как при Ангеле Меркель.Кандидат на пост канцлера от "Зеленых" Анналена Бербок относится к "Северному потоку — 2" резко отрицательно, и если бы от нее что-то зависело, то этот проект был бы окончательно похоронен, пишет немецкое издание.Еще одним препятствием для завершения проекта может стать новый советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштейн. Его задача — свести к минимуму геополитические риски "Северного потока — 2". По мнению американских властей, они заключаются в возможности "дестабилизации Украины" и использовании Россией поставок газа в качестве инструмента."Хохштейн — решительный противник "Северного потока — 2" и в целом настроен критически по отношению к России", — говорится в публикации.Помимо этого, сейчас идут разбирательства по искам Союза охраны природы Германии и Немецкого союза помощи окружающей среде против трубопровода. Экологи пытаются с помощью юридических инструментов остановить строительство магистрали в морских акваториях, аргументируя это соображениями защиты климата.Последнее препятствие — это политика самого Евросоюза в области охраны окружающей среды, считает Фишер."Должно пройти 50 лет, прежде чем строительство "Северного потока — 2" экономически окупится. Однако уже менее чем через 30 лет ЕС хочет стать климатически нейтральным, то есть больше не сжигать ископаемое топливо, к которому относится и природный газ", — отметила немецкая журналистка.Однако у газопроводов есть одно важное преимущество: трубу можно легко переделать для транспортировки водорода, говорится в статье. Именно с этим топливом многие связывают надежду на воцарение климатически нейтральной экономики."Россия уже готова предложить себя в качестве будущего поставщика водорода", — заключила автор публикации.
https://ria.ru/20210815/gaz-1745779563.html
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экономика, украина, германия, ангела меркель, евросоюз, еврокомиссия, северный поток — 2, европарламент, россия
13:32 18.08.2021 (обновлено: 14:22 18.08.2021)
 
В Германии назвали семь препятствий на пути "Северного потока — 2"

Handelsblatt назвала семь препятствий на пути "Северного потока — 2"

© REUTERS / Maxim ShemetovТруба газопровода "Северный поток - 2"
Труба газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© REUTERS / Maxim Shemetov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Журналистка немецкого издания Handelsblatt Ева Фишер перечислила семь главных сложностей на пути реализации проекта "Северный поток — 2".
Самое труднопреодолимое препятствие для "Северного потока — 2" — газовая директива Евросоюза, говорится в статье. Конкретной проблемой для проекта может стать положение документа, согласно которому владелец любого газопровода не может одновременно быть его оператором, что напрямую касается "Газпрома".
Второе препятствие — активное сопротивление строительству со стороны Польши и стран Балтии.

"Польша — один из самых ярых противников газопровода. Так же как прибалтийцы и словаки, она использует геополитические аргументы: якобы ЕС попадет в энергетическую зависимость от России, что, в свою очередь, подвергнет риску безопасность союза", — пишет Фишер.

По ее мнению, просто отмахнуться от возражений этих стран нельзя.
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Кроме того, проект угрожает экономике Украины, бюджет которой зависит от доходов, получаемых за транзит газа, говорится в материале. Как полагает Фишер, Киев не смирится со строительством трубопровода и попытается найти могущественных союзников, чтобы как-то повлиять на дальнейший ход событий.
Третью трудность составляет то, что большинство депутатов Европарламента относятся к "Северному потоку — 2" отрицательно. Они неоднократно принимали резолюции с требованием остановить строительство. Эти документы носят рекомендательный характер, и Еврокомиссия не обязана учитывать их при принятии решений, но просто игнорировать их тоже нельзя по политическим соображениям, подчеркнула автор статьи.
Четвертое препятствие на пути "Северного потока — 2" — это немецкая партия "Зеленые". Если после сентябрьских выборов в бундестаг представители этого политического движения войдут в коалиционное правительство, то с газопроводом будет разбираться кабинет министров, который уже не будет так же сплоченно отстаивать проект, как при Ангеле Меркель.
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Кандидат на пост канцлера от "Зеленых" Анналена Бербок относится к "Северному потоку — 2" резко отрицательно, и если бы от нее что-то зависело, то этот проект был бы окончательно похоронен, пишет немецкое издание.
Еще одним препятствием для завершения проекта может стать новый советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштейн. Его задача — свести к минимуму геополитические риски "Северного потока — 2". По мнению американских властей, они заключаются в возможности "дестабилизации Украины" и использовании Россией поставок газа в качестве инструмента.
"Хохштейн — решительный противник "Северного потока — 2" и в целом настроен критически по отношению к России", — говорится в публикации.
Помимо этого, сейчас идут разбирательства по искам Союза охраны природы Германии и Немецкого союза помощи окружающей среде против трубопровода. Экологи пытаются с помощью юридических инструментов остановить строительство магистрали в морских акваториях, аргументируя это соображениями защиты климата.
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Последнее препятствие — это политика самого Евросоюза в области охраны окружающей среды, считает Фишер.
"Должно пройти 50 лет, прежде чем строительство "Северного потока — 2" экономически окупится. Однако уже менее чем через 30 лет ЕС хочет стать климатически нейтральным, то есть больше не сжигать ископаемое топливо, к которому относится и природный газ", — отметила немецкая журналистка.
Однако у газопроводов есть одно важное преимущество: трубу можно легко переделать для транспортировки водорода, говорится в статье. Именно с этим топливом многие связывают надежду на воцарение климатически нейтральной экономики.
"Россия уже готова предложить себя в качестве будущего поставщика водорода", — заключила автор публикации.
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