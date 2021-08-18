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В Польше пожаловались на превосходство российских танков
В Польше пожаловались на превосходство российских танков - РИА Новости, 18.08.2021
В Польше пожаловались на превосходство российских танков
Современные российские танки имеют преимущество перед устаревшими польскими Т-72 и PT-91 Twardy, об этом в интервью Defence24 заявил генерал-лейтенант Богуслав... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T01:13
2021-08-18T01:20
в мире
польша
m1 abrams
т-72 "урал"
россия
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Современные российские танки имеют преимущество перед устаревшими польскими Т-72 и PT-91 Twardy, об этом в интервью Defence24 заявил генерал-лейтенант Богуслав Самол.Он напомнил, что в польской армии на данный момент имеется значительное количество танков Т-72 и PT-91 Twardy. "Эти два типа танков являются машинами старого поколения и значительно уступают в тактико-техническом плане ныне модернизированным российским танкам", - сказал генерал.Самол добавил, что в этой связи министерство обороны будет вынуждено искать способ заменить указанные боевые машины в ближайшие пять-десять лет. При этом новые танки, как заявил генерал, следует разместить в восточной части Польши, граничащей с "потенциальным агрессором".Он также отметил, что приобретение Варшавой американских танков "Абрамс" значительно повысит оперативные возможности польской армии и усилит ее оборонный потенциал.На вооружении Польши имеется более двухсот танков Leopard версии 2A4 и 2A5, более 230 Т-72 и около 500 PT-91 Twardy. Ранее Варшава объявила о закупке 250 американских танков "Абрамс" в версии M1A2 SEPv3 более чем за 23 миллиарда долларов. По мнению министра обороны Польши, "самые лучшие в мире танки" нужны для того, чтобы снизить риск нападения на страну.
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в мире, польша, m1 abrams, т-72 "урал", россия
01:13 18.08.2021 (обновлено: 01:20 18.08.2021)
 
В Польше пожаловались на превосходство российских танков

Польский генерал Самол заявил, что модернизированные российские танки превосходят польские

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТанк PT-91 "Тварды"
Танк PT-91 Тварды - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Современные российские танки имеют преимущество перед устаревшими польскими Т-72 и PT-91 Twardy, об этом в интервью Defence24 заявил генерал-лейтенант Богуслав Самол.
Он напомнил, что в польской армии на данный момент имеется значительное количество танков Т-72 и PT-91 Twardy. "Эти два типа танков являются машинами старого поколения и значительно уступают в тактико-техническом плане ныне модернизированным российским танкам", - сказал генерал.
Самол добавил, что в этой связи министерство обороны будет вынуждено искать способ заменить указанные боевые машины в ближайшие пять-десять лет. При этом новые танки, как заявил генерал, следует разместить в восточной части Польши, граничащей с "потенциальным агрессором".
Он также отметил, что приобретение Варшавой американских танков "Абрамс" значительно повысит оперативные возможности польской армии и усилит ее оборонный потенциал.
На вооружении Польши имеется более двухсот танков Leopard версии 2A4 и 2A5, более 230 Т-72 и около 500 PT-91 Twardy. Ранее Варшава объявила о закупке 250 американских танков "Абрамс" в версии M1A2 SEPv3 более чем за 23 миллиарда долларов. По мнению министра обороны Польши, "самые лучшие в мире танки" нужны для того, чтобы снизить риск нападения на страну.
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