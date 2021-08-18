https://ria.ru/20210818/polsha-1746156463.html

В Польше пожаловались на превосходство российских танков

В Польше пожаловались на превосходство российских танков - РИА Новости, 18.08.2021

В Польше пожаловались на превосходство российских танков

Современные российские танки имеют преимущество перед устаревшими польскими Т-72 и PT-91 Twardy, об этом в интервью Defence24 заявил генерал-лейтенант Богуслав... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T01:13

2021-08-18T01:13

2021-08-18T01:20

в мире

польша

m1 abrams

т-72 "урал"

россия

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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Современные российские танки имеют преимущество перед устаревшими польскими Т-72 и PT-91 Twardy, об этом в интервью Defence24 заявил генерал-лейтенант Богуслав Самол.Он напомнил, что в польской армии на данный момент имеется значительное количество танков Т-72 и PT-91 Twardy. "Эти два типа танков являются машинами старого поколения и значительно уступают в тактико-техническом плане ныне модернизированным российским танкам", - сказал генерал.Самол добавил, что в этой связи министерство обороны будет вынуждено искать способ заменить указанные боевые машины в ближайшие пять-десять лет. При этом новые танки, как заявил генерал, следует разместить в восточной части Польши, граничащей с "потенциальным агрессором".Он также отметил, что приобретение Варшавой американских танков "Абрамс" значительно повысит оперативные возможности польской армии и усилит ее оборонный потенциал.На вооружении Польши имеется более двухсот танков Leopard версии 2A4 и 2A5, более 230 Т-72 и около 500 PT-91 Twardy. Ранее Варшава объявила о закупке 250 американских танков "Абрамс" в версии M1A2 SEPv3 более чем за 23 миллиарда долларов. По мнению министра обороны Польши, "самые лучшие в мире танки" нужны для того, чтобы снизить риск нападения на страну.

https://ria.ru/20210627/nevidimka-1738807236.html

польша

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, польша, m1 abrams, т-72 "урал", россия