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МЧС предупредило москвичей о грозе до утра четверга
МЧС предупредило москвичей о грозе до утра четверга - РИА Новости, 18.08.2021
МЧС предупредило москвичей о грозе до утра четверга
Столичные спасатели предупредили о ливне, грозе, граде и ветре с порывами до 25 метров в секунду со среды до утра четверга, сообщили в пресс-службе столичного... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T12:31
2021-08-18T12:31
2021-08-18T12:31
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
гроза
погода
россия
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Столичные спасатели предупредили о ливне, грозе, граде и ветре с порывами до 25 метров в секунду со среды до утра четверга, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России."Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет в связи с прохождением холодного атмосферного фронта, в период с 16.00 18 августа с сохранением до 10.00 19 августа, местами на территории Москвы ожидается сильный дождь, сильный ливень, очень сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами 20-25 метров в секунду", - говорится в сообщении.В связи с непогодой спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений, парковать автомобиль вдали от деревьев. Кроме того, находясь на улице, рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), гроза, погода, россия
МЧС предупредило москвичей о грозе до утра четверга
МЧС: ливни, гроза, град и порывы ветра до 25 м/с ожидаются в Москве до утра четверга