https://ria.ru/20210818/pogoda-1746200997.html

МЧС предупредило москвичей о грозе до утра четверга

МЧС предупредило москвичей о грозе до утра четверга - РИА Новости, 18.08.2021

МЧС предупредило москвичей о грозе до утра четверга

Столичные спасатели предупредили о ливне, грозе, граде и ветре с порывами до 25 метров в секунду со среды до утра четверга, сообщили в пресс-службе столичного... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T12:31

2021-08-18T12:31

2021-08-18T12:31

общество

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

гроза

погода

россия

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Столичные спасатели предупредили о ливне, грозе, граде и ветре с порывами до 25 метров в секунду со среды до утра четверга, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России."Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет в связи с прохождением холодного атмосферного фронта, в период с 16.00 18 августа с сохранением до 10.00 19 августа, местами на территории Москвы ожидается сильный дождь, сильный ливень, очень сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами 20-25 метров в секунду", - говорится в сообщении.В связи с непогодой спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений, парковать автомобиль вдали от деревьев. Кроме того, находясь на улице, рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

https://ria.ru/20210818/pogoda-1746194585.html

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общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), гроза, погода, россия