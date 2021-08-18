https://ria.ru/20210818/podrostki-1746254740.html

Норвегия начнет вакцинировать от коронавируса подростков

Норвегия начнет вакцинировать от коронавируса подростков - РИА Новости, 18.08.2021

Норвегия начнет вакцинировать от коронавируса подростков

Власти Норвегии приняли решение предложить вакцинацию от коронавирусной инфекции для подростков 16-17 лет после того, как будут вакцинированы жители старше 18... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T17:43

2021-08-18T17:43

2021-08-18T17:43

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МУРМАНСК, 18 авг – РИА Новости. Власти Норвегии приняли решение предложить вакцинацию от коронавирусной инфекции для подростков 16-17 лет после того, как будут вакцинированы жители старше 18 лет, сообщили в министерстве здравоохранения королевства."Правительство после согласования с институтом общественного здравоохранения приняло решение предложить вакцинацию 16-17-летним жителям", - говорится в сообщении. Речь идет о родившихся в 2004-2005 годах.Как пояснил министр здравоохранения Бент Хёйе, у подростков этого возраста существует не очень высокий риск тяжелого течения заболевания, однако в течение лета он вырос."Вакцина может защитить подростков, дать возможность жить нормальной жизнью, а также снизить количество заражений в обществе", - отметил министр.В министерстве также добавили, что вакцина будет предложена этой возрастной группе после того, как будет привито население старше 18 лет. Институт общественного здравоохранения рекомендует прививать подростков вакциной Comirnaty, которую уже используют в США для этой возрастной категории.

https://ria.ru/20210818/rody-1746213682.html

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в мире, сша, норвегия, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19