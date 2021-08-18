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Появилось видео допроса сбежавшего из ИВС в Истре преступника

Появилось видео допроса сбежавшего из ИВС в Истре преступника - РИА Новости, 18.08.2021

Появилось видео допроса сбежавшего из ИВС в Истре преступника

Следственный комитет опубликовал видео допроса четвертого из пяти преступников, в начале августа сбежавших из изолятора временного содержания в Истре. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T12:11

2021-08-18T12:11

2021-08-18T14:24

происшествия

истра

подольск

владимир маругов

побег подсудимых из ивс в истре

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео допроса четвертого из пяти преступников, в начале августа сбежавших из изолятора временного содержания в Истре.Мужчина заявил, что его зовут Александр Бутнару, на вопрос о причине задержания ответил "из-за побега". Вскоре его этапируют в СИЗО.Первых двух нашли 11 августа на съемной квартире в Подольске, оба признали вину. Еще один сдался сам на следующий день.На свободе остается самый опасный из беглецов — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката.По данным следствия, арестантам помогали два сотрудника учреждения: они отключили видеонаблюдение, оставили открытыми двери камер и ушли спать. Их обвинили в превышении должностных полномочий и заключили под стражу.

https://ria.ru/20210814/istra-1745773795.html

истра

подольск

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Допрос сбежавшего из ИВС в Истре Александра Бутнару. Кадры СК РФ Допрос сбежавшего из ИВС в Истре Александра Бутнару. Кадры СК РФ 2021-08-18T12:11 true PT0M13S

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происшествия, истра, подольск, владимир маругов, побег подсудимых из ивс в истре