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Появилось видео допроса сбежавшего из ИВС в Истре преступника
Появилось видео допроса сбежавшего из ИВС в Истре преступника - РИА Новости, 18.08.2021
Появилось видео допроса сбежавшего из ИВС в Истре преступника
Следственный комитет опубликовал видео допроса четвертого из пяти преступников, в начале августа сбежавших из изолятора временного содержания в Истре. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T12:11
2021-08-18T14:24
происшествия
истра
подольск
владимир маругов
побег подсудимых из ивс в истре
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео допроса четвертого из пяти преступников, в начале августа сбежавших из изолятора временного содержания в Истре.Мужчина заявил, что его зовут Александр Бутнару, на вопрос о причине задержания ответил "из-за побега". Вскоре его этапируют в СИЗО.Первых двух нашли 11 августа на съемной квартире в Подольске, оба признали вину. Еще один сдался сам на следующий день.На свободе остается самый опасный из беглецов — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката.По данным следствия, арестантам помогали два сотрудника учреждения: они отключили видеонаблюдение, оставили открытыми двери камер и ушли спать. Их обвинили в превышении должностных полномочий и заключили под стражу.
https://ria.ru/20210814/istra-1745773795.html
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Допрос сбежавшего из ИВС в Истре Александра Бутнару. Кадры СК РФ
Допрос сбежавшего из ИВС в Истре Александра Бутнару. Кадры СК РФ
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происшествия, истра, подольск, владимир маругов, побег подсудимых из ивс в истре
12:11 18.08.2021 (обновлено: 14:24 18.08.2021)
 
Появилось видео допроса сбежавшего из ИВС в Истре преступника

СК опубликовал видео допроса четвертого из пяти преступников, сбежавшего из изолятора в Истре

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео допроса четвертого из пяти преступников, в начале августа сбежавших из изолятора временного содержания в Истре.
Мужчина заявил, что его зовут Александр Бутнару, на вопрос о причине задержания ответил "из-за побега". Вскоре его этапируют в СИЗО.
Первых двух нашли 11 августа на съемной квартире в Подольске, оба признали вину. Еще один сдался сам на следующий день.
На свободе остается самый опасный из беглецов — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката.
По данным следствия, арестантам помогали два сотрудника учреждения: они отключили видеонаблюдение, оставили открытыми двери камер и ушли спать. Их обвинили в превышении должностных полномочий и заключили под стражу.
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ПроисшествияИстраПодольскВладимир МаруговПобег подсудимых из ИВС в Истре
 
 
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