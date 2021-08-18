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В Екатеринбурге зафиксировали превышение ПДК вредных частиц
В Екатеринбурге зафиксировали превышение ПДК вредных частиц - РИА Новости, 18.08.2021
В Екатеринбурге зафиксировали превышение ПДК вредных частиц
Превышение допустимой концентрации вредных частиц мелкодисперсной пыли зафиксировано в Екатеринбурге, сообщается на сайте регионального минприроды. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T12:55
2021-08-18T12:55
2021-08-18T12:55
происшествия
екатеринбург
свердловская область
первоуральск
россия
природные пожары в россии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Превышение допустимой концентрации вредных частиц мелкодисперсной пыли зафиксировано в Екатеринбурге, сообщается на сайте регионального минприроды.Во вторник в городском округе Первоуральск в двух километрах от санатория "Озеро Глухое" возник природный пожар на 40 гектарах. По данным спасателей, угрозы населенным пунктам нет. С вечера в Екатеринбурге стоит запах гари, в некоторых районах плотный смог."В районе расположения автоматической станции контроля за загрязнением атмосферного воздуха в городе Екатеринбург на улице Татищева зафиксировано превышение максимальной разовой предельно допустимой концентрации взвешенных частиц РМ10", - говорится в сообщении.PM10 – это частицы диаметром от 10 микрометра и меньше, они составляют большую часть мелкодисперсной пыли. Утром в среду в Екатеринбурге, по данным минприроды, их было в 1,7 раза больше предельно допустимой концентрации.По данным Уралгидромета, до вечера 22 августа на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Также в регионе ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более. Так, в Екатеринбурге в среду синоптики прогнозируют 30-градусную жару без осадков и со слабым неустойчивым ветром.
https://ria.ru/20210818/smog-1746163882.html
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, первоуральск, россия, природные пожары в россии
В Екатеринбурге зафиксировали превышение ПДК вредных частиц
Минприроды Свердловской области зафиксировало превышение ПДК вредных частиц пыли в Екатеринбурге