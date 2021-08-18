https://ria.ru/20210818/pdk-1746206586.html

В Екатеринбурге зафиксировали превышение ПДК вредных частиц

В Екатеринбурге зафиксировали превышение ПДК вредных частиц - РИА Новости, 18.08.2021

В Екатеринбурге зафиксировали превышение ПДК вредных частиц

Превышение допустимой концентрации вредных частиц мелкодисперсной пыли зафиксировано в Екатеринбурге, сообщается на сайте регионального минприроды. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T12:55

2021-08-18T12:55

2021-08-18T12:55

происшествия

екатеринбург

свердловская область

первоуральск

россия

природные пожары в россии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Превышение допустимой концентрации вредных частиц мелкодисперсной пыли зафиксировано в Екатеринбурге, сообщается на сайте регионального минприроды.Во вторник в городском округе Первоуральск в двух километрах от санатория "Озеро Глухое" возник природный пожар на 40 гектарах. По данным спасателей, угрозы населенным пунктам нет. С вечера в Екатеринбурге стоит запах гари, в некоторых районах плотный смог."В районе расположения автоматической станции контроля за загрязнением атмосферного воздуха в городе Екатеринбург на улице Татищева зафиксировано превышение максимальной разовой предельно допустимой концентрации взвешенных частиц РМ10", - говорится в сообщении.PM10 – это частицы диаметром от 10 микрометра и меньше, они составляют большую часть мелкодисперсной пыли. Утром в среду в Екатеринбурге, по данным минприроды, их было в 1,7 раза больше предельно допустимой концентрации.По данным Уралгидромета, до вечера 22 августа на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Также в регионе ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более. Так, в Екатеринбурге в среду синоптики прогнозируют 30-градусную жару без осадков и со слабым неустойчивым ветром.

https://ria.ru/20210818/smog-1746163882.html

https://ria.ru/20210818/serovodorod-1746190800.html

екатеринбург

свердловская область

первоуральск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, екатеринбург, свердловская область, первоуральск, россия, природные пожары в россии