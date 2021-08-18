https://ria.ru/20210818/pasport-1746166121.html

Решение о замене паспорта смарт-картой примут до конца года

Решение о замене паспорта смарт-картой примут до конца года - РИА Новости, 18.08.2021

Решение о замене паспорта смарт-картой примут до конца года

Власти планируют принять решение о замене бумажных паспортов на смарт-карты до конца 2021 года, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T08:28

2021-08-18T08:28

2021-08-18T13:25

общество

москва

максут шадаев

дмитрий чернышенко

россия

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Власти планируют принять решение о замене бумажных паспортов на смарт-карты до конца 2021 года, заявил глава Минцифры Максут Шадаев."С точки зрения замены бумажного паспорта — понятно, что есть необходимость поменять его на более современный формат, это такая смарт-карта. Я думаю, что такое решение мы до конца этого года примем", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".Министр добавил, что ведомство ставит задачу организовать для россиян возможность иметь еще копию цифрового паспорта, которую можно показывать в виде QR-кода на телефоне.Как ранее сообщало МВД, в Москве документ нового образца будут выдавать с декабря 2021 года, в регионах — по мере технической готовности, определяемой правительством, но не позднее чем с июля 2023-го. Ведомство рассказало РИА Новости, что электронные паспорта будут содержать отпечатки пальцев двух рук, а также, по желанию владельца, электронную подпись.К 2024 году в цифровом формате планируют выдавать все справки. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в онлайн переведут примерно 200 госуслуг.

https://ria.ru/20210721/pasport-1742271837.html

https://ria.ru/20210725/pasport-1742819733.html

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общество, москва, максут шадаев, дмитрий чернышенко, россия