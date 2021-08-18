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Туризм
https://ria.ru/20210818/paraplan-1746227159.html
В Крыму школьница упала во время полета на параплане
В Крыму школьница упала во время полета на параплане - РИА Новости, 18.08.2021
В Крыму школьница упала во время полета на параплане
Школьница из Алтайского края упала во время полета на параплане в Крыму, получив серьезные травмы, возбуждено уголовное дело против владельца параплана,... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T15:11
2021-08-18T15:52
происшествия
республика крым
следственный комитет россии (ск рф)
ай-петри
россия
туризм
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Школьница из Алтайского края упала во время полета на параплане в Крыму, получив серьезные травмы, возбуждено уголовное дело против владельца параплана, сообщает крымское управление СК РФ."В результате происшествия несовершеннолетняя получила сложную травму спины и перелом грудины, множественные переломы позвонков, черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, травмы и ушибы тела. В настоящее время девушка проходит лечение по месту жительства", - говорится в сообщении.Установлено, что на плато горы Ай-Петри владелец параплана незаконно, без соответствующих разрешительных документов, за плату в размере 8 тысяч рублей оказал 16-летней школьнице из Алтайского края услугу в виде полета с ним в паре."Мужчина не провел достаточную подготовку и инструктаж пассажира, не подготовил и не проверил безопасность места посадки сверхлегкого воздушного судна, не получил сведения о наличии безопасных для полета погодных условий, не выполнил подбор безопасного для пассажира маршрута полета. Не справившись с управлением, владелец параплана допустил его падение вместе с девушкой на плато горы Ай-Петри", - подчеркнули в ведомстве.Следователями возбуждено уголовное дело в отношении жителя Ялты, подозреваемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней.
https://ria.ru/20210709/telo-1740628735.html
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происшествия, республика крым, следственный комитет россии (ск рф), ай-петри, россия, новости - туризм
15:11 18.08.2021 (обновлено: 15:52 18.08.2021)
 
В Крыму школьница упала во время полета на параплане

В Крыму школьница из Алтайского края получила тяжелые травмы при падении параплана, возбуждено дело

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Школьница из Алтайского края упала во время полета на параплане в Крыму, получив серьезные травмы, возбуждено уголовное дело против владельца параплана, сообщает крымское управление СК РФ.
"В результате происшествия несовершеннолетняя получила сложную травму спины и перелом грудины, множественные переломы позвонков, черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, травмы и ушибы тела. В настоящее время девушка проходит лечение по месту жительства", - говорится в сообщении.
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Установлено, что на плато горы Ай-Петри владелец параплана незаконно, без соответствующих разрешительных документов, за плату в размере 8 тысяч рублей оказал 16-летней школьнице из Алтайского края услугу в виде полета с ним в паре.
"Мужчина не провел достаточную подготовку и инструктаж пассажира, не подготовил и не проверил безопасность места посадки сверхлегкого воздушного судна, не получил сведения о наличии безопасных для полета погодных условий, не выполнил подбор безопасного для пассажира маршрута полета. Не справившись с управлением, владелец параплана допустил его падение вместе с девушкой на плато горы Ай-Петри", - подчеркнули в ведомстве.
Следователями возбуждено уголовное дело в отношении жителя Ялты, подозреваемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней.
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