https://ria.ru/20210818/paraplan-1746227159.html

В Крыму школьница упала во время полета на параплане

В Крыму школьница упала во время полета на параплане - РИА Новости, 18.08.2021

В Крыму школьница упала во время полета на параплане

Школьница из Алтайского края упала во время полета на параплане в Крыму, получив серьезные травмы, возбуждено уголовное дело против владельца параплана,... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T15:11

2021-08-18T15:11

2021-08-18T15:52

происшествия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Школьница из Алтайского края упала во время полета на параплане в Крыму, получив серьезные травмы, возбуждено уголовное дело против владельца параплана, сообщает крымское управление СК РФ."В результате происшествия несовершеннолетняя получила сложную травму спины и перелом грудины, множественные переломы позвонков, черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, травмы и ушибы тела. В настоящее время девушка проходит лечение по месту жительства", - говорится в сообщении.Установлено, что на плато горы Ай-Петри владелец параплана незаконно, без соответствующих разрешительных документов, за плату в размере 8 тысяч рублей оказал 16-летней школьнице из Алтайского края услугу в виде полета с ним в паре."Мужчина не провел достаточную подготовку и инструктаж пассажира, не подготовил и не проверил безопасность места посадки сверхлегкого воздушного судна, не получил сведения о наличии безопасных для полета погодных условий, не выполнил подбор безопасного для пассажира маршрута полета. Не справившись с управлением, владелец параплана допустил его падение вместе с девушкой на плато горы Ай-Петри", - подчеркнули в ведомстве.Следователями возбуждено уголовное дело в отношении жителя Ялты, подозреваемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней.

https://ria.ru/20210709/telo-1740628735.html

https://ria.ru/20210730/krym-1743562089.html

республика крым

ай-петри

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика крым, следственный комитет россии (ск рф), ай-петри, россия, новости - туризм