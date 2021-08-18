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Украинский журналист назвал парад в честь Дня независимости показухой
Украинский журналист назвал парад в честь Дня независимости показухой - РИА Новости, 18.08.2021
Украинский журналист назвал парад в честь Дня независимости показухой
Новой техники, которая будет представлена на параде по случаю 30-й годовщины независимости Украины, нет в Донбассе, а сами торжественные мероприятия - это... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T19:44
2021-08-18T19:44
в мире
украина
киев
владимир зеленский
день независимости украины
донбасс
андрей таранов
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КИЕВ, 18 авг - РИА Новости. Новой техники, которая будет представлена на параде по случаю 30-й годовщины независимости Украины, нет в Донбассе, а сами торжественные мероприятия - это показуха и попытка властей скрыть проблемы в украинской армии, считает экс-советник главы минобороны, главный редактор украинского издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.Первая репетиция военного парада ко Дню независимости Украины с участием бронетехники проходит в среду в центре Киева. День независимости Украины отмечается 24 августа. В этом году страна отпразднует 30-ю годовщину независимости. Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что в этот день состоится масштабный военный парад на суше и на воде. В мероприятиях будут участвовать представители более трех десятков стран. Украинский министр обороны Андрей Таран заявил, что торжественный парад пройдет по-новому, без "советских стандартов" организации таких мероприятий."Обстановка на фронте является полной противоположностью с парадными колоннами в Киеве. Парад стране, безусловно, нужен - но масштабы показухи и оторванности от реалий войны руководства страны просто поражают", - написал Бутусов на своей странице в Facebook.При этом, по его словам, на параде не будет представлена техника, которая работает в Донбассе. "Во-вторых, на фронте этой новой техники нет. А техника, которая выполняет основные перевозки на передовой, на парад не выставляется", - написал Бутусов.Он также отметил, что на параде не представлено вооружение, которое прежде всего нужно армии на востоке страны. По его словам, речь идет о беспилотных летальных аппаратах, антиснайперских комплексах и оптико-локационных станциях, которые армии поставляют волонтеры. "Не будет боеприпасов - закупки 152 мм снарядов сделаны просто символические, а поставок 120 мм мин в этом году нет вообще. Новые 120 мм минометы любых марок - огромный дефицит, поставок нет. Даже станки к пулеметам до сих пор делаются на волонтерские деньги и не включаются в гособоронзаказ", - пишет журналист.Также, по его словам, в армии существуют проблемы с дизельным топливом, которое минобороны не закупило, а также с поставками других материалов. "В-четвертых, парадом и показухой пытаются отвлечь внимание общества от отсутствия решений по большинству вопросов, которые не решаются с начала войны", - сообщил он. Это, по его словам, поставки строительных материалов на передовую, телефонных кабелей, систем видеонаблюдения, тепловизионных приборов наблюдения и тепловизионных прицелов, которых нет, и которые не закупаются и не поставляются в войска. "Все эти насущные вопросы решают опять-таки волонтеры и сами воины из своих средств", - отметил Бутусов.Журналист также напомнил, что в стране до сих пор нет стратегии реформирования армии. "Армия раздувается вширь. Новый закон о движении сопротивления увеличит численность еще на 11 тысяч должностей. А вот, что такое боеспособность - военно-политическое руководство не задумывается. Главное - назначить лояльных руководителей и побольше пиара, а ради чего - никаких программ и планов нет", - написал Бутусов отметив, что президент Украины Владимир Зеленский получает фейковые доклады с заниженным количеством нарушений режима тишины в Донбассе. "На фронте идут обстрелы, которые офис президента приказал скрывать, чтобы не испортить Верховному Главнокомандующему праздник", - уточнил Бутусов.
https://ria.ru/20210818/energetika-1746216874.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, день независимости украины, донбасс, андрей таранов
19:44 18.08.2021
 
Украинский журналист назвал парад в честь Дня независимости показухой

Украинский журналист Бутусов: за парадом на День независимости пытаются скрыть проблемы в армии

© AP Photo / Efrem LukatskyРепетиция парада в честь Дня Независимости Украины в центре Киева. 20 августа 2019
Репетиция парада в честь Дня Независимости Украины в центре Киева. 20 августа 2019 - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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КИЕВ, 18 авг - РИА Новости. Новой техники, которая будет представлена на параде по случаю 30-й годовщины независимости Украины, нет в Донбассе, а сами торжественные мероприятия - это показуха и попытка властей скрыть проблемы в украинской армии, считает экс-советник главы минобороны, главный редактор украинского издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.
Первая репетиция военного парада ко Дню независимости Украины с участием бронетехники проходит в среду в центре Киева. День независимости Украины отмечается 24 августа. В этом году страна отпразднует 30-ю годовщину независимости. Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что в этот день состоится масштабный военный парад на суше и на воде. В мероприятиях будут участвовать представители более трех десятков стран. Украинский министр обороны Андрей Таран заявил, что торжественный парад пройдет по-новому, без "советских стандартов" организации таких мероприятий.
"Обстановка на фронте является полной противоположностью с парадными колоннами в Киеве. Парад стране, безусловно, нужен - но масштабы показухи и оторванности от реалий войны руководства страны просто поражают", - написал Бутусов на своей странице в Facebook.
При этом, по его словам, на параде не будет представлена техника, которая работает в Донбассе. "Во-вторых, на фронте этой новой техники нет. А техника, которая выполняет основные перевозки на передовой, на парад не выставляется", - написал Бутусов.
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Он также отметил, что на параде не представлено вооружение, которое прежде всего нужно армии на востоке страны. По его словам, речь идет о беспилотных летальных аппаратах, антиснайперских комплексах и оптико-локационных станциях, которые армии поставляют волонтеры. "Не будет боеприпасов - закупки 152 мм снарядов сделаны просто символические, а поставок 120 мм мин в этом году нет вообще. Новые 120 мм минометы любых марок - огромный дефицит, поставок нет. Даже станки к пулеметам до сих пор делаются на волонтерские деньги и не включаются в гособоронзаказ", - пишет журналист.
Также, по его словам, в армии существуют проблемы с дизельным топливом, которое минобороны не закупило, а также с поставками других материалов. "В-четвертых, парадом и показухой пытаются отвлечь внимание общества от отсутствия решений по большинству вопросов, которые не решаются с начала войны", - сообщил он. Это, по его словам, поставки строительных материалов на передовую, телефонных кабелей, систем видеонаблюдения, тепловизионных приборов наблюдения и тепловизионных прицелов, которых нет, и которые не закупаются и не поставляются в войска. "Все эти насущные вопросы решают опять-таки волонтеры и сами воины из своих средств", - отметил Бутусов.
Журналист также напомнил, что в стране до сих пор нет стратегии реформирования армии. "Армия раздувается вширь. Новый закон о движении сопротивления увеличит численность еще на 11 тысяч должностей. А вот, что такое боеспособность - военно-политическое руководство не задумывается. Главное - назначить лояльных руководителей и побольше пиара, а ради чего - никаких программ и планов нет", - написал Бутусов отметив, что президент Украины Владимир Зеленский получает фейковые доклады с заниженным количеством нарушений режима тишины в Донбассе. "На фронте идут обстрелы, которые офис президента приказал скрывать, чтобы не испортить Верховному Главнокомандующему праздник", - уточнил Бутусов.
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