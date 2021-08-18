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Пакистан открыл самый крупный пропускной пункт на границе с Афганистаном

Пакистан открыл самый крупный пропускной пункт на границе с Афганистаном - РИА Новости, 18.08.2021

Пакистан открыл самый крупный пропускной пункт на границе с Афганистаном

Пакистан открыл контрольно-пропускной пункт "Торхам" на границе с Афганистаном, сообщает издание Dawn. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T09:13

2021-08-18T09:13

2021-08-18T09:13

захват власти в афганистане талибами

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мвд пакистана

россия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 авг – РИА Новости. Пакистан открыл контрольно-пропускной пункт "Торхам" на границе с Афганистаном, сообщает издание Dawn.Контрольно-пропускной пункт "Торхам" считается основным и является наиболее загруженным на границе Афганистана и Пакистана. Пункт был закрыт в воскресенье после того, как талибы взяли под контроль пограничный объект со своей стороны. Как отмечал глава МВД Пакистана Шейх Рашид Ахмед, граница была закрыта после того, как афганская полиция сдалась талибам.По данным издания, граница была открыта для передвижения людей и автомобилей. Как сообщили представители таможни, с момента открытия через погранпереход в и из Пакистана прошли более 720 грузовиков.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная в России.

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в мире, талибан, пакистан, афганистан, мвд пакистана, россия