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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210818/pakistan-1746170502.html
Пакистан открыл самый крупный пропускной пункт на границе с Афганистаном
Пакистан открыл самый крупный пропускной пункт на границе с Афганистаном - РИА Новости, 18.08.2021
Пакистан открыл самый крупный пропускной пункт на границе с Афганистаном
Пакистан открыл контрольно-пропускной пункт "Торхам" на границе с Афганистаном, сообщает издание Dawn. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T09:13
2021-08-18T09:13
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
пакистан
афганистан
мвд пакистана
россия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 авг – РИА Новости. Пакистан открыл контрольно-пропускной пункт "Торхам" на границе с Афганистаном, сообщает издание Dawn.Контрольно-пропускной пункт "Торхам" считается основным и является наиболее загруженным на границе Афганистана и Пакистана. Пункт был закрыт в воскресенье после того, как талибы взяли под контроль пограничный объект со своей стороны. Как отмечал глава МВД Пакистана Шейх Рашид Ахмед, граница была закрыта после того, как афганская полиция сдалась талибам.По данным издания, граница была открыта для передвижения людей и автомобилей. Как сообщили представители таможни, с момента открытия через погранпереход в и из Пакистана прошли более 720 грузовиков.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, талибан, пакистан, афганистан, мвд пакистана, россия
09:13 18.08.2021
 
Пакистан открыл самый крупный пропускной пункт на границе с Афганистаном

Пакистан открыл самый крупный контрольно-пропускной пункт "Торхам" на границе с Афганистаном

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевик движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле
Боевик движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 авг – РИА Новости. Пакистан открыл контрольно-пропускной пункт "Торхам" на границе с Афганистаном, сообщает издание Dawn.
Контрольно-пропускной пункт "Торхам" считается основным и является наиболее загруженным на границе Афганистана и Пакистана. Пункт был закрыт в воскресенье после того, как талибы взяли под контроль пограничный объект со своей стороны. Как отмечал глава МВД Пакистана Шейх Рашид Ахмед, граница была закрыта после того, как афганская полиция сдалась талибам.
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По данным издания, граница была открыта для передвижения людей и автомобилей. Как сообщили представители таможни, с момента открытия через погранпереход в и из Пакистана прошли более 720 грузовиков.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Боевики движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
08:00
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанПакистанАфганистанМВД ПакистанаРоссия
 
 
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