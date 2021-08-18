https://ria.ru/20210818/padenie-1746159149.html

В США заявили о падении "имперской Америки"

В США заявили о падении "имперской Америки" - РИА Новости, 18.08.2021

В США заявили о падении "имперской Америки"

Катастрофичный по своим последствиям уход США из Афганистана свидетельствует об интеллектуальной и нравственной несостоятельности американской элиты, такое... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T03:27

2021-08-18T03:27

2021-08-18T03:30

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

афганистан

джо байден

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593926218_0:53:3084:1788_1920x0_80_0_0_d11ff853b63580710c8467f147415454.jpg

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Катастрофичный по своим последствиям уход США из Афганистана свидетельствует об интеллектуальной и нравственной несостоятельности американской элиты, такое мнение в своей статье "Падение имперской Америки" в издании The American Conservative выразил журналист Род Дреер.По его словам, результатом политики Вашингтона стало "господство" Ирана в Ираке, Сирия была "поделена" между правительством в Дамаске, Турцией и курдами, а в Афганистане вновь правит "Талибан"*. "Вот что получилось из крестового похода (президента США – ред.) Джорджа Буша. Вот что осталось от американского лидерства в лице (президентов США Барака) Обамы, (Дональда) Трампа и (Джо) Байдена. И что самое важное, в афганской катастрофе виновато высокое руководство Пентагона, Госдепартамента, а также элита внешней политики и национальной безопасности", - отмечает он.Как указывает журналист, Байден несет ответственность за катастрофический уход из Афганистана, однако в своих оценках касаемо возможности падения афганского правительства он лишь озвучивал то, что ему говорил Пентагон."Кто может испытывать доверие к командованию американской армии? К высшему государственному руководству? Точно не люди из стран третьего мира, которым предложили сотрудничать с американскими оккупантами, пообещав, что Америка о них позаботится. И уж точно не после таких событий", - пишет Дреер.По его словам, нынешняя американская элита более заинтересована в ведении "культурных войн". Так, в июне, в разгар подготовки талибами своего наступления, посольство США в Кабуле объявило "месячник гордости ЛГБТ", а генерал Марк Милли, возглавляющий Объединенный комитет начальников штабов, рассказывал конгрессу, что американские солдаты должны читать книги по критической расовой теории для лучшего понимания "белой ярости"."Мы не можем стереть из памяти происходящее в Афганистане. Мы не можем не знать масштабы интеллектуальной и нравственной несостоятельности американской элиты. Мы не можем делать вид, что верим суждениям этих людей просто в силу того, что не видим приемлемой альтернативы. Эти люди разрывают нашу страну на части, проталкивая концепцию неорасизма и дикие гендерные теории <…> Эти люди не в состоянии обеспечить достойное будущее большинству американцев, но о своих собственных детях они несомненно позаботились", - заключает автор.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы развили быстрое наступление по всей стране. Единственной не подконтрольной им провинцией на данный момент остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20210818/dollary-1746156762.html

https://ria.ru/20210817/spetssluzhby-1746151863.html

сша

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден, министерство обороны сша