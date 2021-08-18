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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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В Сети появились первые отзывы на фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец"
В Сети появились первые отзывы на фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец" - РИА Новости, 18.08.2021
В Сети появились первые отзывы на фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец"
В Сети появились первые отзывы на фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец", сообщает Collider. Критики, посмотревшие ленту до ее выхода в прокат, делятся... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T06:46
2021-08-18T06:46
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Сети появились первые отзывы на фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец", сообщает Collider. Критики, посмотревшие ленту до ее выхода в прокат, делятся впечатлениями в своих социальных сетях. Шан-Чи (Симу Лю) с детства занимается восточными единоборствами, чтобы однажды получить десять магических колец. С древних времен они наделяли его предков сверхсилой.Журналисты в основном хвалят ленту. Они сошлись на том, что в фильме замечательные экшен-сцены. Также критики остались в восторге от исполнителя главной роли Симу Лю."Фильм феноменален! Одна экшен-сцена лучше другой. Симу Лю явно удалась роль супергероя Marvel. Изумительные образы. Убийственный саундтрек", — восхищается кинокритик Вэнди Ли Сцани. Дориан Паркс из Geeks of Color тоже отметил игру Симу Лю и экшен. "Сцены боев вышли на какой-то новый уровень! А еще в фильме нашлось место для юмора", — говорит журналист.Эрик Голдман, пишущий для Fandom, считает: "В этом фильме есть что-то такое, что делает его выдающимся. Симу Лю создал на экране потрясающий образ супергероя". "Шан-Чи" меня сразил наповал. Я пришел ради крутых драк и мистики, а после просмотра уходил из кинотеатра, размышляя о семье, скорби и наследии. Все актеры просто потрясающие", — делится впечатлениями Дэн Кэйси из Nerdist.Фильм "Шан-Чи и легенда Десяти колец" выходит в российский прокат 2 сентября 2021 года.
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новости культуры, кино и сериалы
06:46 18.08.2021
 

В Сети появились первые отзывы на фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец"

© MARVEL Россия / Youtube"Шан-Чи и легенда Десяти колец"
Шан-Чи и легенда Десяти колец
© MARVEL Россия / Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Сети появились первые отзывы на фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец", сообщает Collider. Критики, посмотревшие ленту до ее выхода в прокат, делятся впечатлениями в своих социальных сетях.
Шан-Чи (Симу Лю) с детства занимается восточными единоборствами, чтобы однажды получить десять магических колец. С древних времен они наделяли его предков сверхсилой.
Журналисты в основном хвалят ленту. Они сошлись на том, что в фильме замечательные экшен-сцены. Также критики остались в восторге от исполнителя главной роли Симу Лю.
"Шан-Чи не похож ни на какой другой фильм Marvel. Мне нравится, что фильм открыл для меня дверь в новый мир, о котором мне хочется узнать еще больше. Симу Лю много дерется, он очень хорошо подошел на эту роль", — уверяет Стивен Вайнтрауб из Collider.
"Фильм феноменален! Одна экшен-сцена лучше другой. Симу Лю явно удалась роль супергероя Marvel. Изумительные образы. Убийственный саундтрек", — восхищается кинокритик Вэнди Ли Сцани.
Дориан Паркс из Geeks of Color тоже отметил игру Симу Лю и экшен. "Сцены боев вышли на какой-то новый уровень! А еще в фильме нашлось место для юмора", — говорит журналист.
Эрик Голдман, пишущий для Fandom, считает: "В этом фильме есть что-то такое, что делает его выдающимся. Симу Лю создал на экране потрясающий образ супергероя".
"Шан-Чи" меня сразил наповал. Я пришел ради крутых драк и мистики, а после просмотра уходил из кинотеатра, размышляя о семье, скорби и наследии. Все актеры просто потрясающие", — делится впечатлениями Дэн Кэйси из Nerdist.
Фильм "Шан-Чи и легенда Десяти колец" выходит в российский прокат 2 сентября 2021 года.
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