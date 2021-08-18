https://ria.ru/20210818/otzyvy-1746123687.html

В Сети появились первые отзывы на фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец"

В Сети появились первые отзывы на фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец" - РИА Новости, 18.08.2021

В Сети появились первые отзывы на фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец"

В Сети появились первые отзывы на фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец", сообщает Collider. Критики, посмотревшие ленту до ее выхода в прокат, делятся... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T06:46

2021-08-18T06:46

2021-08-18T06:46

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Сети появились первые отзывы на фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец", сообщает Collider. Критики, посмотревшие ленту до ее выхода в прокат, делятся впечатлениями в своих социальных сетях. Шан-Чи (Симу Лю) с детства занимается восточными единоборствами, чтобы однажды получить десять магических колец. С древних времен они наделяли его предков сверхсилой.Журналисты в основном хвалят ленту. Они сошлись на том, что в фильме замечательные экшен-сцены. Также критики остались в восторге от исполнителя главной роли Симу Лю."Фильм феноменален! Одна экшен-сцена лучше другой. Симу Лю явно удалась роль супергероя Marvel. Изумительные образы. Убийственный саундтрек", — восхищается кинокритик Вэнди Ли Сцани. Дориан Паркс из Geeks of Color тоже отметил игру Симу Лю и экшен. "Сцены боев вышли на какой-то новый уровень! А еще в фильме нашлось место для юмора", — говорит журналист.Эрик Голдман, пишущий для Fandom, считает: "В этом фильме есть что-то такое, что делает его выдающимся. Симу Лю создал на экране потрясающий образ супергероя". "Шан-Чи" меня сразил наповал. Я пришел ради крутых драк и мистики, а после просмотра уходил из кинотеатра, размышляя о семье, скорби и наследии. Все актеры просто потрясающие", — делится впечатлениями Дэн Кэйси из Nerdist.Фильм "Шан-Чи и легенда Десяти колец" выходит в российский прокат 2 сентября 2021 года.

https://ria.ru/20210719/cannes-1741854102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, кино и сериалы