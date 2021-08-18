https://ria.ru/20210818/ostanki-1746202637.html
В СК рассказали о человеческих останках, найденных в Курске
В СК рассказали о человеческих останках, найденных в Курске - РИА Новости, 18.08.2021
В СК рассказали о человеческих останках, найденных в Курске
Найденные в Курске человеческие останки не менее 29 человек, предположительно, находились в земле со времен Великой Отечественной войны, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T12:37
2021-08-18T12:37
2021-08-18T12:37
происшествия
курск
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 18 авг – РИА Новости. Найденные в Курске человеческие останки не менее 29 человек, предположительно, находились в земле со времен Великой Отечественной войны, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Наталья Зарубина.Как ранее информировало следствие, 14 августа на территории Знаменской рощи поисковики нашли костные останки не менее 29 человек, в том числе детей. СК объявил о начале доследственной проверки. Следствие отмечало, что, по предварительным данным, срок давности захоронения найденных человеческих останков составляет более 40 лет."Предварительно, останки именно времен Великой Отечественной войны. Останки на экспертизу отправили", - сказала собеседница агентства.По словам Зарубиной, устанавливается, было ли на этом месте массовое убийство людей или лагерь для содержания пленных и гражданских."Сейчас это выясняется - поднимаются архивные документы, материалы", - добавила собеседница агентства.
https://ria.ru/20210803/ostanki-1744092038.html
https://ria.ru/20210720/ostanki-1742074089.html
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происшествия, курск, следственный комитет россии (ск рф), россия
В СК рассказали о человеческих останках, найденных в Курске
СК: найденные в Курске останки не менее 29 человек отправили на экспертизу