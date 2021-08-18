Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210818/ostanki-1746202637.html
В СК рассказали о человеческих останках, найденных в Курске
В СК рассказали о человеческих останках, найденных в Курске - РИА Новости, 18.08.2021
В СК рассказали о человеческих останках, найденных в Курске
Найденные в Курске человеческие останки не менее 29 человек, предположительно, находились в земле со времен Великой Отечественной войны, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T12:37
2021-08-18T12:37
происшествия
курск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746173387_0:380:780:819_1920x0_80_0_0_b4203dc426e262678a3bed40dced2e6f.jpg
ВОРОНЕЖ, 18 авг – РИА Новости. Найденные в Курске человеческие останки не менее 29 человек, предположительно, находились в земле со времен Великой Отечественной войны, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Наталья Зарубина.Как ранее информировало следствие, 14 августа на территории Знаменской рощи поисковики нашли костные останки не менее 29 человек, в том числе детей. СК объявил о начале доследственной проверки. Следствие отмечало, что, по предварительным данным, срок давности захоронения найденных человеческих останков составляет более 40 лет."Предварительно, останки именно времен Великой Отечественной войны. Останки на экспертизу отправили", - сказала собеседница агентства.По словам Зарубиной, устанавливается, было ли на этом месте массовое убийство людей или лагерь для содержания пленных и гражданских."Сейчас это выясняется - поднимаются архивные документы, материалы", - добавила собеседница агентства.
https://ria.ru/20210803/ostanki-1744092038.html
https://ria.ru/20210720/ostanki-1742074089.html
курск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746173387_0:293:781:878_1920x0_80_0_0_f0ddc20c082af20c66927dc9d6c5e7dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, курск, следственный комитет россии (ск рф), россия
12:37 18.08.2021
 
В СК рассказали о человеческих останках, найденных в Курске

СК: найденные в Курске останки не менее 29 человек отправили на экспертизу

© Фото : СК РФ по Курской областиПоисковые мероприятия группы активистов поискового отряда на территории Знаменской рощи в Курске
Поисковые мероприятия группы активистов поискового отряда на территории Знаменской рощи в Курске - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© Фото : СК РФ по Курской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 18 авг – РИА Новости. Найденные в Курске человеческие останки не менее 29 человек, предположительно, находились в земле со времен Великой Отечественной войны, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Наталья Зарубина.
Как ранее информировало следствие, 14 августа на территории Знаменской рощи поисковики нашли костные останки не менее 29 человек, в том числе детей. СК объявил о начале доследственной проверки. Следствие отмечало, что, по предварительным данным, срок давности захоронения найденных человеческих останков составляет более 40 лет.
Участники поисковой экспедиции на острове Шумшу - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 04:58
На курильском острове Шумшу нашли останки шести советских солдат
"Предварительно, останки именно времен Великой Отечественной войны. Останки на экспертизу отправили", - сказала собеседница агентства.
По словам Зарубиной, устанавливается, было ли на этом месте массовое убийство людей или лагерь для содержания пленных и гражданских.
"Сейчас это выясняется - поднимаются архивные документы, материалы", - добавила собеседница агентства.
Павильон Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 17:19
На предприятии "Роскосмоса" нашли человеческие останки времен ВОВ
 
ПроисшествияКурскСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:51Папа Франциск сместил бразильского епископа из-за интимного видео
14:50В Ереване опровергли слухи о переговорах по обмену территориями с Баку
14:47Буддисты не поверили обещанию талибов сохранить святыни Афганистана
14:46Официальный курс евро на четверг снизился на 36 копеек
14:45Видеосервис Amazon приобрел права на показ "Кровавой барыни" и "Грозного"
14:45В Минэкологии назвали возможную причину выброса сероводорода в Челябинске
14:45В Петербурге призвали ЦИК проверить законность решений горизбиркома
14:44Гани украл из казны 169 миллионов долларов, заявил афганский посол
14:37В Греции опасаются наплыва незаконных мигрантов из Афганистана
14:35"Победителей не судят": японцы призвали забыть о Южных Курилах
14:33Володин назвал виновных в развале СССР
14:29Зюганов прокомментировал инициативу КПРФ о снятии Бутиной с выборов
14:27В Германии заявили о конце энергетического господства США
14:16Мясников раскрыл неожиданную пользу лишнего веса
14:15Депутат объяснил, почему проект о пенсионном возрасте вернут КПРФ
14:10В Крыму мотоциклист отомстил водителю, нарушившему ПДД
14:02Источник рассказал о четвертом задержанном беглеце из ИВС в Истре
14:02Значение аббревиатуры ГКЧП не знает 79% россиян, показал опрос
14:01Эксперт рассказал, как Украина перестала быть независимой в энергетике
13:56Инфекционист рассказала, от чего зависит тяжесть COVID-19
Лента новостейМолния