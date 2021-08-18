https://ria.ru/20210818/ostanki-1746172932.html

В Курске нашли останки не менее 29 человек

В Курске нашли останки не менее 29 человек - РИА Новости, 18.08.2021

В Курске нашли останки не менее 29 человек

СК начал проверку по факту обнаружения не менее 29 человеческих останков в Курске, срок давности захоронения которых составляет более 40 лет, сообщает... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T09:39

2021-08-18T09:39

2021-08-18T09:44

происшествия

курск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ВОРОНЕЖ, 18 авг – РИА Новости. СК начал проверку по факту обнаружения не менее 29 человеческих останков в Курске, срок давности захоронения которых составляет более 40 лет, сообщает управление СК РФ по региону."Четырнадцатого августа 2021 года от оперативного дежурного Северного ОП УМВД России по Курску поступило сообщение об обнаружении в ходе поисковых мероприятий группы активистов поискового отряда на территории Знаменской рощи костных останков не менее 29 человек, в том числе и детских", - говорится в сообщении.По данному факту проводится доследственная проверка."По предварительным данным, срок давности захоронения найденных человеческих останков составляет более 40 лет", - отмечает следствие.Назначена медико-криминалистическая экспертиза, устанавливаются все обстоятельства, при которых человеческие останки попали на территорию Знаменской рощи.

https://ria.ru/20210803/ostanki-1744092038.html

https://ria.ru/20210720/ostanki-1742074089.html

курск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, курск, следственный комитет россии (ск рф), россия