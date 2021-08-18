https://ria.ru/20210818/ostanki-1746172932.html
В Курске нашли останки не менее 29 человек
В Курске нашли останки не менее 29 человек - РИА Новости, 18.08.2021
В Курске нашли останки не менее 29 человек
СК начал проверку по факту обнаружения не менее 29 человеческих останков в Курске, срок давности захоронения которых составляет более 40 лет, сообщает... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T09:39
2021-08-18T09:39
2021-08-18T09:44
происшествия
курск
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россия
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ВОРОНЕЖ, 18 авг – РИА Новости. СК начал проверку по факту обнаружения не менее 29 человеческих останков в Курске, срок давности захоронения которых составляет более 40 лет, сообщает управление СК РФ по региону."Четырнадцатого августа 2021 года от оперативного дежурного Северного ОП УМВД России по Курску поступило сообщение об обнаружении в ходе поисковых мероприятий группы активистов поискового отряда на территории Знаменской рощи костных останков не менее 29 человек, в том числе и детских", - говорится в сообщении.По данному факту проводится доследственная проверка."По предварительным данным, срок давности захоронения найденных человеческих останков составляет более 40 лет", - отмечает следствие.Назначена медико-криминалистическая экспертиза, устанавливаются все обстоятельства, при которых человеческие останки попали на территорию Знаменской рощи.
https://ria.ru/20210803/ostanki-1744092038.html
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происшествия, курск, следственный комитет россии (ск рф), россия
09:39 18.08.2021 (обновлено: 09:44 18.08.2021)
В Курске нашли останки не менее 29 человек
СК начал проверку после обнаружения в Курске не менее 29 человеческих останков, в том числе детских