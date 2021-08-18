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В Москве за час выпало четверть месячной нормы осадков
В Москве за час выпало четверть месячной нормы осадков - РИА Новости, 18.08.2021
В Москве за час выпало четверть месячной нормы осадков
В Москве за 1 час выпало 19 миллиметров осадков или 25% месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T20:19
2021-08-18T22:38
общество
москва
погода
центр "фобос"
евгений тишковец
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В Москве за 1 час выпало 19 миллиметров осадков или 25% месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Во второй половине дня в среду на Москву обрушился ливень с грозами и порывистым ветром. Городские службы работают в режиме повышенной готовности, жителям было рекомендовано быть осторожнее на улице и на дорогах."В Москве на базовой столичной метеостанции ВДНХ за 1 час выпало 19 миллиметров или 25% месячной нормы (осадков). Порывы ветра местами достигали 22 метров в секунду. В окрестностях наблюдался град", - сообщил Тишковец.По его данным, шквалистый ветер срывал крыши домов, повалил более 15 деревьев, две женщины пострадали от упавших деревьев, повреждено 6 автомашин, были задержаны более 60 авиарейсов. Также, по его словам, на территории завода "Зингер" ветром на проезжую часть обрушило трехметровый кирпичный забор, пострадал один человек, его госпитализировали.
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общество, москва, погода, центр "фобос", евгений тишковец
20:19 18.08.2021 (обновлено: 22:38 18.08.2021)
 
В Москве за час выпало четверть месячной нормы осадков

Синоптик "Фобос" Тишковец: в Москве за час выпало 19 миллиметров осадков, 25% месячной нормы

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЛюди под зонтами на Красной площади
Люди под зонтами на Красной площади - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В Москве за 1 час выпало 19 миллиметров осадков или 25% месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Во второй половине дня в среду на Москву обрушился ливень с грозами и порывистым ветром. Городские службы работают в режиме повышенной готовности, жителям было рекомендовано быть осторожнее на улице и на дорогах.
"В Москве на базовой столичной метеостанции ВДНХ за 1 час выпало 19 миллиметров или 25% месячной нормы (осадков). Порывы ветра местами достигали 22 метров в секунду. В окрестностях наблюдался град", - сообщил Тишковец.
По его данным, шквалистый ветер срывал крыши домов, повалил более 15 деревьев, две женщины пострадали от упавших деревьев, повреждено 6 автомашин, были задержаны более 60 авиарейсов. Также, по его словам, на территории завода "Зингер" ветром на проезжую часть обрушило трехметровый кирпичный забор, пострадал один человек, его госпитализировали.
Разрушительный ветер и дождь обрушились на Москву - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
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ОбществоМоскваПогодаЦентр "Фобос"Евгений Тишковец
 
 
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