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Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
https://ria.ru/20210818/omsk-1746206061.html
В Омске газифицируют 15 тысяч частных домов
В Омске газифицируют 15 тысяч частных домов - РИА Новости, 18.08.2021
В Омске газифицируют 15 тысяч частных домов
Губернатор Омской области Александр Бурков и глава Минприроды РФ Александр Козлов в среду обсудили реализацию проектов "Чистый воздух" в регионе, рассказали в... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T12:51
2021-08-18T13:18
омская область
общество
омск
омская область
александр бурков
владимир путин
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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ОМСК, 18 авг - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков и глава Минприроды РФ Александр Козлов в среду обсудили реализацию проектов "Чистый воздух" в регионе, рассказали в пресс-службе облправительства.Омск вошел в число 12 экологически неблагополучных городов страны, президент России Владимир Путин принял решение о приоритетной газификации - федеральный центр поможет регионам решить проблему загрязнения воздуха. Одним из пунктов плана по снижению выбросов в Омске, который был актуализирован правительством РФ 30 июня, предусмотрена газификация частного сектора в городе."Это поможет избавиться от печного отопления и снизить негативное воздействие частного сектора на атмосферный воздух. Запланировано подключение к голубому топливу 15 тысяч домовладений", - сообщили в пресс-службе правительства Омской области.Бурков в разговоре с Козловым обратил внимание на новые правила предоставления межбюджетных трансфертов. По этим правилам субсидии из федерального бюджета регионы не могут направлять на газификацию частных домов. Деньги разрешено использовать только на строительство и реконструкцию газопроводов и распределительных сетей для подключения к ним жилых домов и промпредприятий.Губернатор предложил внести изменения в правила предоставления субсидий из федерального бюджета и предусмотреть компенсацию затрат на газовое оборудование и работы по переводу отопления с печного на газовое внутри частных домов.
https://ria.ru/20210817/etalon-1746066034.html
https://ria.ru/20210729/soglashenie-1743376916.html
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общество, омск, омская область, александр бурков, владимир путин, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия
12:51 18.08.2021 (обновлено: 13:18 18.08.2021)
 
В Омске газифицируют 15 тысяч частных домов

В Омске планируют газифицировать 15 тысяч частных домов

© Фото : пресс-служба правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков и глава Минприроды РФ Александр Козлов
Губернатор Омской области Александр Бурков и глава Минприроды РФ Александр Козлов - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
Читать ria.ru в
ОМСК, 18 авг - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков и глава Минприроды РФ Александр Козлов в среду обсудили реализацию проектов "Чистый воздух" в регионе, рассказали в пресс-службе облправительства.
Омск вошел в число 12 экологически неблагополучных городов страны, президент России Владимир Путин принял решение о приоритетной газификации - федеральный центр поможет регионам решить проблему загрязнения воздуха. Одним из пунктов плана по снижению выбросов в Омске, который был актуализирован правительством РФ 30 июня, предусмотрена газификация частного сектора в городе.
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"Это поможет избавиться от печного отопления и снизить негативное воздействие частного сектора на атмосферный воздух. Запланировано подключение к голубому топливу 15 тысяч домовладений", - сообщили в пресс-службе правительства Омской области.
Бурков в разговоре с Козловым обратил внимание на новые правила предоставления межбюджетных трансфертов. По этим правилам субсидии из федерального бюджета регионы не могут направлять на газификацию частных домов. Деньги разрешено использовать только на строительство и реконструкцию газопроводов и распределительных сетей для подключения к ним жилых домов и промпредприятий.
Губернатор предложил внести изменения в правила предоставления субсидий из федерального бюджета и предусмотреть компенсацию затрат на газовое оборудование и работы по переводу отопления с печного на газовое внутри частных домов.
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Омская областьОбществоОмскОмская областьАлександр БурковВладимир ПутинАлександр Козлов (глава Минприроды)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Россия
 
 
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