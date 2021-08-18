12:51 18.08.2021 (обновлено: 13:18 18.08.2021)
В Омске газифицируют 15 тысяч частных домов
В Омске планируют газифицировать 15 тысяч частных домов
© Фото : пресс-служба правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков и глава Минприроды РФ Александр Козлов
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
ОМСК, 18 авг - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков и глава Минприроды РФ Александр Козлов в среду обсудили реализацию проектов "Чистый воздух" в регионе, рассказали в пресс-службе облправительства.
Омск вошел в число 12 экологически неблагополучных городов страны, президент России Владимир Путин принял решение о приоритетной газификации - федеральный центр поможет регионам решить проблему загрязнения воздуха. Одним из пунктов плана по снижению выбросов в Омске, который был актуализирован правительством РФ 30 июня, предусмотрена газификация частного сектора в городе.
"Это поможет избавиться от печного отопления и снизить негативное воздействие частного сектора на атмосферный воздух. Запланировано подключение к голубому топливу 15 тысяч домовладений", - сообщили в пресс-службе правительства Омской области.
Бурков в разговоре с Козловым обратил внимание на новые правила предоставления межбюджетных трансфертов. По этим правилам субсидии из федерального бюджета регионы не могут направлять на газификацию частных домов. Деньги разрешено использовать только на строительство и реконструкцию газопроводов и распределительных сетей для подключения к ним жилых домов и промпредприятий.
Губернатор предложил внести изменения в правила предоставления субсидий из федерального бюджета и предусмотреть компенсацию затрат на газовое оборудование и работы по переводу отопления с печного на газовое внутри частных домов.