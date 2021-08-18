https://ria.ru/20210818/omsk-1746206061.html

В Омске газифицируют 15 тысяч частных домов

В Омске газифицируют 15 тысяч частных домов - РИА Новости, 18.08.2021

В Омске газифицируют 15 тысяч частных домов

Губернатор Омской области Александр Бурков и глава Минприроды РФ Александр Козлов в среду обсудили реализацию проектов "Чистый воздух" в регионе, рассказали в... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T12:51

2021-08-18T12:51

2021-08-18T13:18

омская область

общество

омск

омская область

александр бурков

владимир путин

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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ОМСК, 18 авг - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков и глава Минприроды РФ Александр Козлов в среду обсудили реализацию проектов "Чистый воздух" в регионе, рассказали в пресс-службе облправительства.Омск вошел в число 12 экологически неблагополучных городов страны, президент России Владимир Путин принял решение о приоритетной газификации - федеральный центр поможет регионам решить проблему загрязнения воздуха. Одним из пунктов плана по снижению выбросов в Омске, который был актуализирован правительством РФ 30 июня, предусмотрена газификация частного сектора в городе."Это поможет избавиться от печного отопления и снизить негативное воздействие частного сектора на атмосферный воздух. Запланировано подключение к голубому топливу 15 тысяч домовладений", - сообщили в пресс-службе правительства Омской области.Бурков в разговоре с Козловым обратил внимание на новые правила предоставления межбюджетных трансфертов. По этим правилам субсидии из федерального бюджета регионы не могут направлять на газификацию частных домов. Деньги разрешено использовать только на строительство и реконструкцию газопроводов и распределительных сетей для подключения к ним жилых домов и промпредприятий.Губернатор предложил внести изменения в правила предоставления субсидий из федерального бюджета и предусмотреть компенсацию затрат на газовое оборудование и работы по переводу отопления с печного на газовое внутри частных домов.

https://ria.ru/20210817/etalon-1746066034.html

https://ria.ru/20210729/soglashenie-1743376916.html

омск

омская область

россия

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общество, омск, омская область, александр бурков, владимир путин, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия