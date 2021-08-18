https://ria.ru/20210818/okhotnik-1746201512.html

Российский боевой модуль "Охотник" ушел в серийное производство

Российский боевой модуль "Охотник" ушел в серийное производство - РИА Новости, 18.08.2021

Российский боевой модуль "Охотник" ушел в серийное производство

Новый боевой модуль "Охотник" разработки и производства НПО "Электромашина" (в составе концерна "Уралвагонзавод" входит в "Ростех") поставлен на серийное... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T12:32

2021-08-18T12:32

2021-08-18T12:32

новое оружие россии

безопасность

технологии

уралвагонзавод

ростех

россия

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Новый боевой модуль "Охотник" разработки и производства НПО "Электромашина" (в составе концерна "Уралвагонзавод" входит в "Ростех") поставлен на серийное производство, рассказали журналистам в пресс-службе концерна."Универсальный боевой модуль "Охотник" успешно прошел квалификационные испытания и поставлен на серийное производство. Боевой модуль покажут на международном форуме "Армия-2021", - сказали в УВЗ.В концерне уточнили, что дистанционно управляемая платформа пользуется спросом в войсках различного назначения. В частности, серия из пяти "Охотников" отгружена на "Ремдизель" для установки на бронеавтомобили "Тайфун-К"."В 2020 году пять колесных бронированных автомобилей "Тайфун К-53949" с боевыми модулями "Охотник" приняли участие в параде на Красной площади. В этом году изделия "Электромашины" для этих автомобилей поставлены после ряда усовершенствований. В том числе, на боевом модуле установлен новый пулемет российского производства, который создавался именно для роботизированных комплексов", - отметил заместитель гендиректора по спецтехнике АО "НПО "Электромашина" Иван Корольков, которого цитирует пресс-служба.По его словам, благодаря модернизации эффективность попадания "Охотника" по цели увеличилась на 20-30%.В 2021 году серийный "Охотник" будет поставлен на опытную машину УКБТМ (входит в состав концерна "Уралвагонзавод") и на технику производства еще нескольких российских предприятий.По данным пресс-службы, универсальность модуля позволяет использовать его на спецтехнике различных родов войск, в том числе сухопутных и инженерных, от которых уже поступили заявки на "Охотник".Стабилизированная дистанционно управляемая платформа предназначена для наблюдения и ведения боевых действий из защищенного места размещения стрелка. Имеет тепловизионное наблюдение, встроенную диагностику исправности системы, счетчик патронов с индикацией окончания боезапаса, гироскопическую систему стабилизации прицела и оружия, лазерный дальномер. Также в модуле используется автоматический взвод, то есть стрельба происходит полностью дистанционно.Прицельную стрельбу боевым модулем можно вести при движении на скорости до 20-30 километров в час с поражением цели на расстоянии до 1 километра. Модуль оснащен боекомплектом на 250 патронов. Общий боезапас модуля – 1 тысяча патронов.

https://ria.ru/20210810/tank-1745234811.html

https://ria.ru/20210528/oruzhie-1734530986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, технологии, уралвагонзавод, ростех, россия