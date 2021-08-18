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Зеленского предупредили о пяти критических моментах на встрече с Меркель

Зеленского предупредили о пяти критических моментах на встрече с Меркель - РИА Новости, 18.08.2021

Зеленского предупредили о пяти критических моментах на встрече с Меркель

Украинский журналист Константин Елисеев перечислил пять ключевых моментов на встрече канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом страны Владимиром Зеленским... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T15:29

2021-08-18T15:29

2021-08-18T16:31

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владимир зеленский

евросоюз

нато

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Украинский журналист Константин Елисеев перечислил пять ключевых моментов на встрече канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом страны Владимиром Зеленским в Киеве. Об этом пишет "Главком". По мнению автора, Зеленский должен в первую очередь понимать, что переговоры с главой Германии в Киеве — это "не визит вежливости или прощания"."Визит канцлера ФРГ на Украину не должен превратиться в "визит одного вопроса". <…> То, что произойдет в Киеве двадцать второго числа, продолжится и 30 августа во время визита Зеленского в Белый дом. Обстановка и пространство для маневра все сужается", — отметил Елисеев.Во-вторых, Зеленский не должен позволить, чтобы национальные интересы Киева "ушли в трубу", считает журналист. По его словам, Меркель попытается довести до логического завершения историю с "Северным потоком — 2" и смягчить негативную реакцию на Украине на совместное немецко-американское соглашение. Кроме того, канцлер попытается выторговать компромиссы со стороны Киева в отношении Москвы.В-третьих, Зеленского ждет "непростое обсуждение" реализации парижских договоренностей в части внедрения формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Как считает автор статьи, президенту Украины следует в ответ на это настаивать на том, что Минские соглашения изжили себя.Четвертый момент, которого должен добиваться Зеленский, — это чтобы Меркель направила из Киева "мощный сигнал поддержки и трансатлантической солидарности с Украиной", уверен журналист. Между тем он отмечает, что канцлер не будет участвовать в саммите так называемой Крымской платформы и в мероприятиях по празднованию тридцатой годовщины независимости Украины.По мнению Елисеева, было бы здорово, если бы Меркель в Киеве хотя бы сказала, что вопрос о членстве Украины в НАТО или Евросоюзе "является решенным", пусть даже для этого придется пойти на борьбу с коррупцией и многочисленные реформы, которых от украинских властей давно ждут на Западе.Даже если не удастся "эффектно перевести в публичную плоскость" итоги встречи с канцлером Германии, сам факт ее визита уже является очень важным, пишет автор."Хорошо, что Меркель для этого нашла и время, и возможность", — считает журналист. Он посетовал, что президент Франции Эммануэль Макрон такой возможности за последние два года так и не нашел.

https://ria.ru/20210818/ugroza-1746162466.html

https://ria.ru/20210817/diplomatiya-1745954627.html

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в мире, украина, франция, москва, ангела меркель, владимир зеленский, евросоюз, нато, константин елисеев