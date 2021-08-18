15:29 18.08.2021 (обновлено: 16:31 18.08.2021)
Зеленского предупредили о пяти критических моментах на встрече с Меркель
Украинский журналист Елисеев назвал пять критических моментов встречи Зеленского с Меркель
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
© AP Photo / Markus Schreiber
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Украинский журналист Константин Елисеев перечислил пять ключевых моментов на встрече канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом страны Владимиром Зеленским в Киеве. Об этом пишет "Главком".
По мнению автора, Зеленский должен в первую очередь понимать, что переговоры с главой Германии в Киеве — это "не визит вежливости или прощания".
"Визит канцлера ФРГ на Украину не должен превратиться в "визит одного вопроса". <…> То, что произойдет в Киеве двадцать второго числа, продолжится и 30 августа во время визита Зеленского в Белый дом. Обстановка и пространство для маневра все сужается", — отметил Елисеев.
Во-вторых, Зеленский не должен позволить, чтобы национальные интересы Киева "ушли в трубу", считает журналист. По его словам, Меркель попытается довести до логического завершения историю с "Северным потоком — 2" и смягчить негативную реакцию на Украине на совместное немецко-американское соглашение. Кроме того, канцлер попытается выторговать компромиссы со стороны Киева в отношении Москвы.
В-третьих, Зеленского ждет "непростое обсуждение" реализации парижских договоренностей в части внедрения формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Как считает автор статьи, президенту Украины следует в ответ на это настаивать на том, что Минские соглашения изжили себя.
Четвертый момент, которого должен добиваться Зеленский, — это чтобы Меркель направила из Киева "мощный сигнал поддержки и трансатлантической солидарности с Украиной", уверен журналист. Между тем он отмечает, что канцлер не будет участвовать в саммите так называемой Крымской платформы и в мероприятиях по празднованию тридцатой годовщины независимости Украины.
Даже если не удастся "эффектно перевести в публичную плоскость" итоги встречи с канцлером Германии, сам факт ее визита уже является очень важным, пишет автор.
"Хорошо, что Меркель для этого нашла и время, и возможность", — считает журналист. Он посетовал, что президент Франции Эммануэль Макрон такой возможности за последние два года так и не нашел.
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