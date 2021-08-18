https://ria.ru/20210818/obyski-1746180898.html

Белорусское информагентство сообщило об обысках у сотрудников

Белорусское информагентство сообщило об обысках у сотрудников - РИА Новости, 18.08.2021

Белорусское информагентство сообщило об обысках у сотрудников

Белорусское негосударственное информационное агентство БелаПАН сообщило, что у некоторых его сотрудников проходят обыски. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T10:39

2021-08-18T10:39

2021-08-18T12:02

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МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Белорусское негосударственное информационное агентство БелаПАН сообщило, что у некоторых его сотрудников проходят обыски.В январе был задержан замдиректора БелаПАН Андрей Александров. В МВД Белоруссии сообщили, что Александров и его сожительница Ирина Злобина подозреваются в финансировании несанкционированных акций протеста в Белоруссии. По версии правоохранителей, за счет получаемых из-за границы средств они оплачивали штрафы задержанных из-за протестов. Александров признан обвиняемым в грубом нарушении общественного порядка. В июне ему было предъявлено обвинение в измене государству. Кроме того, по версии СК Белоруссии, Александров оказывал помощь оппозиционным организациям за рубежом, что причинило вред национальной безопасности."У сотрудников информационной компании БелаПАН утром 18 августа обыски", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что об обыске успели сообщить журналистка Ирина Турчина, редактор интернет-газеты Naviny.by Александр Зайцев и бухгалтер компании Екатерина Боева."Не выходят на связь директор-главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и журналист Захар Щербаков", - сказано в сообщении.Позже агентство в своем Тelegram-канале сообщило, что после обыска Щербакова отвезли на допрос. У Зайцева изъята техника, но он не задержан. Со ссылкой на слова Зайцева отмечается, что обыск у него проходил по делу о грубом нарушении общественного порядка. Между тем перестал открываться сайт агентства БелаПАН, проблемы с доступом к нему наблюдаются у пользователей ряда интернет-провайдеров. Сайт Naviny.by заблокирован с августа 2020 года по решению министерства информации Беларуссии.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20210813/tutby-1745657842.html

https://ria.ru/20210811/protasevich-1745407115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, мвд белоруссии