https://ria.ru/20210818/obuchenie-1746160145.html

Отец сдавшей в восемь лет ЕГЭ девочки отреагировал на ее незачисление в МГУ

Отец сдавшей в восемь лет ЕГЭ девочки отреагировал на ее незачисление в МГУ - РИА Новости, 18.08.2021

Отец сдавшей в восемь лет ЕГЭ девочки отреагировал на ее незачисление в МГУ

Отец москвички Алисы Тепляковой, которая в восемь лет сдала единый государственный экзамен, но не была принята на бюджетное место в МГУ, заявил, что семья... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T04:34

2021-08-18T04:34

2021-08-18T12:56

общество

москва

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Отец москвички Алисы Тепляковой, которая в восемь лет сдала единый государственный экзамен, но не была принята на бюджетное место в МГУ, заявил, что семья твердо настроена на обучение дочери в этом вузе.Ранее из приказа о зачислении выяснилось, что девочка не принята на бюджетное место на психологическом факультете МГУ."Списки (зачисленных. — Прим. ред. ) не видели, их много. Но если даже нас не будет в списках на бюджет — пойдем в любом случае на договор", — приводит слова мужчины Пятый канал.В МГУ ранее выражали готовность принять Теплякову, если она справится со вступительными испытаниями. Девочка успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике, а также дополнительные вступительные испытания на психологическом факультете.

https://ria.ru/20210715/psikholog-1741337759.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, единый государственный экзамен (егэ)