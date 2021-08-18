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Отец сдавшей в восемь лет ЕГЭ девочки отреагировал на ее незачисление в МГУ
Отец сдавшей в восемь лет ЕГЭ девочки отреагировал на ее незачисление в МГУ - РИА Новости, 18.08.2021
Отец сдавшей в восемь лет ЕГЭ девочки отреагировал на ее незачисление в МГУ
Отец москвички Алисы Тепляковой, которая в восемь лет сдала единый государственный экзамен, но не была принята на бюджетное место в МГУ, заявил, что семья... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T04:34
2021-08-18T12:56
общество
москва
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Отец москвички Алисы Тепляковой, которая в восемь лет сдала единый государственный экзамен, но не была принята на бюджетное место в МГУ, заявил, что семья твердо настроена на обучение дочери в этом вузе.Ранее из приказа о зачислении выяснилось, что девочка не принята на бюджетное место на психологическом факультете МГУ."Списки (зачисленных. — Прим. ред. ) не видели, их много. Но если даже нас не будет в списках на бюджет — пойдем в любом случае на договор", — приводит слова мужчины Пятый канал.В МГУ ранее выражали готовность принять Теплякову, если она справится со вступительными испытаниями. Девочка успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике, а также дополнительные вступительные испытания на психологическом факультете.
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общество, москва, единый государственный экзамен (егэ)
04:34 18.08.2021 (обновлено: 12:56 18.08.2021)
 
Отец сдавшей в восемь лет ЕГЭ девочки отреагировал на ее незачисление в МГУ

Отец москвички Тепляковой, сдавшей ЕГЭ в восемь лет, заявил о готовности оплатить ее обучение в МГУ

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСветовое шоу на главном здании МГУ на Воробьевых горах в Москве
Световое шоу на главном здании МГУ на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Отец москвички Алисы Тепляковой, которая в восемь лет сдала единый государственный экзамен, но не была принята на бюджетное место в МГУ, заявил, что семья твердо настроена на обучение дочери в этом вузе.
Ранее из приказа о зачислении выяснилось, что девочка не принята на бюджетное место на психологическом факультете МГУ.
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"Списки (зачисленных. — Прим. ред. ) не видели, их много. Но если даже нас не будет в списках на бюджет — пойдем в любом случае на договор", — приводит слова мужчины Пятый канал.
В МГУ ранее выражали готовность принять Теплякову, если она справится со вступительными испытаниями. Девочка успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике, а также дополнительные вступительные испытания на психологическом факультете.
 
ОбществоМоскваЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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