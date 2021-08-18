https://ria.ru/20210818/oae-1746266645.html

Президента Афганистана Гани госпитализировали в Абу-Даби, сообщили СМИ

Президента Афганистана Гани госпитализировали в Абу-Даби, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.08.2021

Президента Афганистана Гани госпитализировали в Абу-Даби, сообщили СМИ

Бежавший из Афганистана президент Ашраф Гани, предположительно, находится в больнице в столице ОАЭ городе Абу-Даби, его состояние ухудшается, передает иранское... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T19:06

2021-08-18T19:06

2021-08-18T19:06

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

афганистан

панджшер (провинция)

абу-даби

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Бежавший из Афганистана президент Ашраф Гани, предположительно, находится в больнице в столице ОАЭ городе Абу-Даби, его состояние ухудшается, передает иранское агентство YJC со ссылкой на источники.Отмечается, что Гани был госпитализирован для лечения несколько часов назад.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

https://ria.ru/20210818/gani-1746223066.html

кабул (город)

афганистан

панджшер (провинция)

абу-даби

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в мире, кабул (город), афганистан, панджшер (провинция), абу-даби