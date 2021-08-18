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Украинских евреев возмутили торжества в честь нацистского преступника
Украинских евреев возмутили торжества в честь нацистского преступника - РИА Новости, 18.08.2021
Украинских евреев возмутили торжества в честь нацистского преступника
Председатель украинского Еврейского комитета Эдуард Долинский возмутился проведением торжественных мероприятий в честь 110-летия украинского нацистского... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T17:11
2021-08-18T17:11
2021-08-18T17:11
религия
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винницкая область
ровно
эдуард долинский
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КИЕВ, 18 авг - РИА Новости. Председатель украинского Еврейского комитета Эдуард Долинский возмутился проведением торжественных мероприятий в честь 110-летия украинского нацистского преступника Омеляна Грабца в поселке городского типа Литин Винницкой области."В Литине Винницкой области прошли торжественные мероприятия в честь 110-летия нацистского военного преступника, коменданта украинской милиции и вспомогательной полиции Ровно, участника массового убийства 30 тысяч евреев Омеляна Грабца", - написал Долинский на своей странице в Facebook в среду.По его словам, для празднования в Литин прибыла делегация Украинского института национальной памяти. Участники торжеств возложили цветы к памятной доске Грабцу, также состоялось поминальное шествие по улице Грабца. В актовом зале литинского краеведческого музея состоялся круглый стол "110 лет Омеляну Грабцу". Участники круглого стола обратились к местным властям с рекомендацией присвоить Литинскому спорткомплексу имя Омеляна Грабца.Грабец родился 1 августа 1911 года. В 1941 году стал членом главного военного штаба ОУН ("Организации украинских националистов").** запрещенная в России экстремистская организация
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в мире, винницкая область, ровно, эдуард долинский, украинский институт национальной памяти, facebook, россия, религия
КИЕВ, 18 авг - РИА Новости. Председатель украинского Еврейского комитета Эдуард Долинский возмутился проведением торжественных мероприятий в честь 110-летия украинского нацистского преступника Омеляна Грабца в поселке городского типа Литин Винницкой области.
"В Литине Винницкой области прошли торжественные мероприятия в честь 110-летия нацистского военного преступника, коменданта украинской милиции и вспомогательной полиции Ровно, участника массового убийства 30 тысяч евреев Омеляна Грабца", - написал Долинский на своей странице в Facebook в среду.
По его словам, для празднования в Литин прибыла делегация Украинского института национальной памяти. Участники торжеств возложили цветы к памятной доске Грабцу, также состоялось поминальное шествие по улице Грабца. В актовом зале литинского краеведческого музея состоялся круглый стол "110 лет Омеляну Грабцу". Участники круглого стола обратились к местным властям с рекомендацией присвоить Литинскому спорткомплексу имя Омеляна Грабца.
Грабец родился 1 августа 1911 года. В 1941 году стал членом главного военного штаба ОУН ("Организации украинских националистов").*
* запрещенная в России экстремистская организация