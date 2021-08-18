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Названы напитки, сокращающие продолжительность жизни
Названы напитки, сокращающие продолжительность жизни - РИА Новости, 18.08.2021
Названы напитки, сокращающие продолжительность жизни
Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего объяснили взаимосвязь между регулярным употреблением сладких напитков и риском преждевременной смерти... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T17:13
2021-08-18T17:23
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего объяснили взаимосвязь между регулярным употреблением сладких напитков и риском преждевременной смерти. Результаты исследования опубликовали на медицинском портале PubMed.На протяжении 20 лет они изучали рацион питания более 100 тысяч женщин (средний возраст — около 53 лет). Участницы сообщали, какие безалкогольные напитки они чаще всего употребляют.В итоге авторы работы определили, что на здоровье женщин повлияли напитки с высоким содержанием сахара: морсы, а также сладкие вода и чай. У людей, которые пили их ежедневно, риск преждевременной смерти оказался гораздо выше. Спустя 20 лет после начала наблюдения 14 143 участницы умерли из-за сердечно-сосудистых или онкологических заболеваний. При этом они имели привычку потреблять более семи порций сладкой воды в неделю.Ранее Всемирная организация здравоохранения призвала государства ввести 20-процентный налог на стоимость сладких напитков, чтобы сократить число случаев ожирения, развития диабета и кариеса среди населения.
https://radiosputnik.ria.ru/20210623/aktsizy-1738187781.html
https://rsport.ria.ru/20210529/napitki-1734578302.html
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в мире, наука, питание, сан-диего, здоровье - общество, здоровье
17:13 18.08.2021 (обновлено: 17:23 18.08.2021)
 
Названы напитки, сокращающие продолжительность жизни

Американские ученые: злоупотребление сладкими напитками сокращает продолжительность жизни

© Depositphotos / Bhofack2Прохладная газировка
Прохладная газировка - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© Depositphotos / Bhofack2
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего объяснили взаимосвязь между регулярным употреблением сладких напитков и риском преждевременной смерти. Результаты исследования опубликовали на медицинском портале PubMed.
На протяжении 20 лет они изучали рацион питания более 100 тысяч женщин (средний возраст — около 53 лет). Участницы сообщали, какие безалкогольные напитки они чаще всего употребляют.
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В итоге авторы работы определили, что на здоровье женщин повлияли напитки с высоким содержанием сахара: морсы, а также сладкие вода и чай. У людей, которые пили их ежедневно, риск преждевременной смерти оказался гораздо выше. Спустя 20 лет после начала наблюдения 14 143 участницы умерли из-за сердечно-сосудистых или онкологических заболеваний. При этом они имели привычку потреблять более семи порций сладкой воды в неделю.
Ранее Всемирная организация здравоохранения призвала государства ввести 20-процентный налог на стоимость сладких напитков, чтобы сократить число случаев ожирения, развития диабета и кариеса среди населения.
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