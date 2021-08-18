https://ria.ru/20210818/napitki-1746248122.html

Названы напитки, сокращающие продолжительность жизни

Названы напитки, сокращающие продолжительность жизни - РИА Новости, 18.08.2021

Названы напитки, сокращающие продолжительность жизни

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего объяснили взаимосвязь между регулярным употреблением сладких напитков и риском преждевременной смерти... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T17:13

2021-08-18T17:13

2021-08-18T17:23

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего объяснили взаимосвязь между регулярным употреблением сладких напитков и риском преждевременной смерти. Результаты исследования опубликовали на медицинском портале PubMed.На протяжении 20 лет они изучали рацион питания более 100 тысяч женщин (средний возраст — около 53 лет). Участницы сообщали, какие безалкогольные напитки они чаще всего употребляют.В итоге авторы работы определили, что на здоровье женщин повлияли напитки с высоким содержанием сахара: морсы, а также сладкие вода и чай. У людей, которые пили их ежедневно, риск преждевременной смерти оказался гораздо выше. Спустя 20 лет после начала наблюдения 14 143 участницы умерли из-за сердечно-сосудистых или онкологических заболеваний. При этом они имели привычку потреблять более семи порций сладкой воды в неделю.Ранее Всемирная организация здравоохранения призвала государства ввести 20-процентный налог на стоимость сладких напитков, чтобы сократить число случаев ожирения, развития диабета и кариеса среди населения.

https://radiosputnik.ria.ru/20210623/aktsizy-1738187781.html

https://rsport.ria.ru/20210529/napitki-1734578302.html

сан-диего

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, наука, питание, сан-диего, здоровье - общество, здоровье