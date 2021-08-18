https://ria.ru/20210818/napitki-1746248122.html
Названы напитки, сокращающие продолжительность жизни
Названы напитки, сокращающие продолжительность жизни - РИА Новости, 18.08.2021
Названы напитки, сокращающие продолжительность жизни
Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего объяснили взаимосвязь между регулярным употреблением сладких напитков и риском преждевременной смерти... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T17:13
2021-08-18T17:13
2021-08-18T17:23
в мире
наука
питание
сан-диего
здоровье - общество
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150812/92/1508129298_0:0:5616:3160_1920x0_80_0_0_e93c101fc151b39ca3e1538835e92b5f.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего объяснили взаимосвязь между регулярным употреблением сладких напитков и риском преждевременной смерти. Результаты исследования опубликовали на медицинском портале PubMed.На протяжении 20 лет они изучали рацион питания более 100 тысяч женщин (средний возраст — около 53 лет). Участницы сообщали, какие безалкогольные напитки они чаще всего употребляют.В итоге авторы работы определили, что на здоровье женщин повлияли напитки с высоким содержанием сахара: морсы, а также сладкие вода и чай. У людей, которые пили их ежедневно, риск преждевременной смерти оказался гораздо выше. Спустя 20 лет после начала наблюдения 14 143 участницы умерли из-за сердечно-сосудистых или онкологических заболеваний. При этом они имели привычку потреблять более семи порций сладкой воды в неделю.Ранее Всемирная организация здравоохранения призвала государства ввести 20-процентный налог на стоимость сладких напитков, чтобы сократить число случаев ожирения, развития диабета и кариеса среди населения.
https://radiosputnik.ria.ru/20210623/aktsizy-1738187781.html
https://rsport.ria.ru/20210529/napitki-1734578302.html
сан-диего
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/150812/92/1508129298_0:0:4992:3744_1920x0_80_0_0_1965e82a71eba7df76d479d096ae015d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, наука, питание, сан-диего, здоровье - общество, здоровье
17:13 18.08.2021 (обновлено: 17:23 18.08.2021)
Названы напитки, сокращающие продолжительность жизни
Американские ученые: злоупотребление сладкими напитками сокращает продолжительность жизни