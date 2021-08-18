https://ria.ru/20210818/nachalova-1746227363.html

"Купается в музыке": мать Началовой поделилась архивным видео с дочерью

"Купается в музыке": мать Началовой поделилась архивным видео с дочерью - РИА Новости, 18.08.2021

"Купается в музыке": мать Началовой поделилась архивным видео с дочерью

Мать певицы Юлии Началовой Таисия поделилась в Instagram архивным видео с дочерью. На кадрах запечатлена вся семья на съемках интервью: родители отвечают на... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T15:20

2021-08-18T15:20

2021-08-18T15:20

шоубиз

юлия началова

знаменитости

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Мать певицы Юлии Началовой Таисия поделилась в Instagram архивным видео с дочерью. На кадрах запечатлена вся семья на съемках интервью: родители отвечают на вопросы ведущего, а маленькая Юля поет.Отец исполнительницы Виктор Началов рассказал, с какого момента начался творческий путь дочери.Таисия Началова в подписи к видео отметила, что Юлия всегда была музыкантом с большой буквы."Я не знаю ни одного ребенка на всем постсоветском пространстве, который в столь юном возрасте уже настолько профессионально, настолько технично и в то же время абсолютно игриво исполнял свои композиции. Невозможно не заметить, с каким удовольствием Юля купается в музыке, проживая каждую строчку!" – эмоционально написала Таисия.Ранее родители певицы вспомнили, насколько тяжело переживала утрату их внучка.

https://ria.ru/20210721/pekha-1742273221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия началова , знаменитости