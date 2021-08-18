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Шоубиз
https://ria.ru/20210818/nachalova-1746227363.html
"Купается в музыке": мать Началовой поделилась архивным видео с дочерью
"Купается в музыке": мать Началовой поделилась архивным видео с дочерью - РИА Новости, 18.08.2021
"Купается в музыке": мать Началовой поделилась архивным видео с дочерью
Мать певицы Юлии Началовой Таисия поделилась в Instagram архивным видео с дочерью. На кадрах запечатлена вся семья на съемках интервью: родители отвечают на... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T15:20
2021-08-18T15:20
шоубиз
юлия началова
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Мать певицы Юлии Началовой Таисия поделилась в Instagram архивным видео с дочерью. На кадрах запечатлена вся семья на съемках интервью: родители отвечают на вопросы ведущего, а маленькая Юля поет.Отец исполнительницы Виктор Началов рассказал, с какого момента начался творческий путь дочери.Таисия Началова в подписи к видео отметила, что Юлия всегда была музыкантом с большой буквы."Я не знаю ни одного ребенка на всем постсоветском пространстве, который в столь юном возрасте уже настолько профессионально, настолько технично и в то же время абсолютно игриво исполнял свои композиции. Невозможно не заметить, с каким удовольствием Юля купается в музыке, проживая каждую строчку!" – эмоционально написала Таисия.Ранее родители певицы вспомнили, насколько тяжело переживала утрату их внучка.
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юлия началова , знаменитости
15:20 18.08.2021
 

"Купается в музыке": мать Началовой поделилась архивным видео с дочерью

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПевица Юлия Началова
Певица Юлия Началова - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Мать певицы Юлии Началовой Таисия поделилась в Instagram архивным видео с дочерью. На кадрах запечатлена вся семья на съемках интервью: родители отвечают на вопросы ведущего, а маленькая Юля поет.
Отец исполнительницы Виктор Началов рассказал, с какого момента начался творческий путь дочери.

"Она, как родилась, так сразу начала петь. Красиво произносила слова. Вот Юля захотела конфеты. Мы говорим, чтобы она спела за это песенку. И она поет", – сказал Виктор Началов.

Таисия Началова в подписи к видео отметила, что Юлия всегда была музыкантом с большой буквы.
"Я не знаю ни одного ребенка на всем постсоветском пространстве, который в столь юном возрасте уже настолько профессионально, настолько технично и в то же время абсолютно игриво исполнял свои композиции. Невозможно не заметить, с каким удовольствием Юля купается в музыке, проживая каждую строчку!" – эмоционально написала Таисия.
Ранее родители певицы вспомнили, насколько тяжело переживала утрату их внучка.
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