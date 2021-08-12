https://ria.ru/20210812/nachalova-1745505888.html

Родители Началовой рассказали о переживаниях внучки после смерти певицы

Родители Началовой рассказали о переживаниях внучки после смерти певицы - РИА Новости, 12.08.2021

Родители Началовой рассказали о переживаниях внучки после смерти певицы

Отец певицы Юлии Началовой Виктор Началов в интервью журналу "Караван историй" поделился воспоминаниями о смерти певицы. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T16:47

2021-08-12T16:47

2021-08-12T16:52

шоубиз

юлия началова

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Отец певицы Юлии Началовой Виктор Началов в интервью журналу "Караван историй" поделился воспоминаниями о смерти певицы.Началов рассказал, что артистка до последнего момента была улыбчива, активна и не выпускала из рук телефон. У всей семьи была надежда, что Началова в скором времени вернется домой, но чуда не произошло, сообщает портал StarHit.Дочь певицы Вера Алдонина внешне стойко переносила утрату. Она старалась не плакать и уже на второй день попросилась в школу. Однако внутренне ребенок очень переживал случившееся горе.Мать певицы Таисия Началова также вспомнила о переживаниях Веры. В своем Instagram она выложила стихотворение внучки, написанное примерно на 40-й день после смерти артистки."Это написал 12-летний ребенок. Сложно представить, какие чувства, какую боль переживала в себе все эти дни наша Вера. Но видимо ее эмоции и мысли в итоге трансформировались в эти глубокие, недетские стихи...", — подписала публикацию Началова.Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Как сообщил отец певицы, причиной смерти стала остановка сердца, вызванная воспалительным процессом.

https://ria.ru/20210207/kvartira-1596349444.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия началова