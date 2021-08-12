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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210812/nachalova-1745505888.html
Родители Началовой рассказали о переживаниях внучки после смерти певицы
Родители Началовой рассказали о переживаниях внучки после смерти певицы - РИА Новости, 12.08.2021
Родители Началовой рассказали о переживаниях внучки после смерти певицы
Отец певицы Юлии Началовой Виктор Началов в интервью журналу "Караван историй" поделился воспоминаниями о смерти певицы. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T16:47
2021-08-12T16:52
шоубиз
юлия началова
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Отец певицы Юлии Началовой Виктор Началов в интервью журналу "Караван историй" поделился воспоминаниями о смерти певицы.Началов рассказал, что артистка до последнего момента была улыбчива, активна и не выпускала из рук телефон. У всей семьи была надежда, что Началова в скором времени вернется домой, но чуда не произошло, сообщает портал StarHit.Дочь певицы Вера Алдонина внешне стойко переносила утрату. Она старалась не плакать и уже на второй день попросилась в школу. Однако внутренне ребенок очень переживал случившееся горе.Мать певицы Таисия Началова также вспомнила о переживаниях Веры. В своем Instagram она выложила стихотворение внучки, написанное примерно на 40-й день после смерти артистки."Это написал 12-летний ребенок. Сложно представить, какие чувства, какую боль переживала в себе все эти дни наша Вера. Но видимо ее эмоции и мысли в итоге трансформировались в эти глубокие, недетские стихи...", — подписала публикацию Началова.Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Как сообщил отец певицы, причиной смерти стала остановка сердца, вызванная воспалительным процессом.
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юлия началова
16:47 12.08.2021 (обновлено: 16:52 12.08.2021)
 

Родители Началовой рассказали о переживаниях внучки после смерти певицы

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевица Юлия Началова
Певица Юлия Началова - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Отец певицы Юлии Началовой Виктор Началов в интервью журналу "Караван историй" поделился воспоминаниями о смерти певицы.
Началов рассказал, что артистка до последнего момента была улыбчива, активна и не выпускала из рук телефон. У всей семьи была надежда, что Началова в скором времени вернется домой, но чуда не произошло, сообщает портал StarHit.
Дочь певицы Вера Алдонина внешне стойко переносила утрату. Она старалась не плакать и уже на второй день попросилась в школу. Однако внутренне ребенок очень переживал случившееся горе.

"Вера видела, как мы мучаемся, и старалась при нас не плакать, чтобы еще больше не травмировать", — рассказал Началов.

Мать певицы Таисия Началова также вспомнила о переживаниях Веры. В своем Instagram она выложила стихотворение внучки, написанное примерно на 40-й день после смерти артистки.
"Это написал 12-летний ребенок. Сложно представить, какие чувства, какую боль переживала в себе все эти дни наша Вера. Но видимо ее эмоции и мысли в итоге трансформировались в эти глубокие, недетские стихи...", — подписала публикацию Началова.
Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Как сообщил отец певицы, причиной смерти стала остановка сердца, вызванная воспалительным процессом.
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