16:47 12.08.2021 (обновлено: 16:52 12.08.2021)
Родители Началовой рассказали о переживаниях внучки после смерти певицы
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Отец певицы Юлии Началовой Виктор Началов в интервью журналу "Караван историй" поделился воспоминаниями о смерти певицы.
Началов рассказал, что артистка до последнего момента была улыбчива, активна и не выпускала из рук телефон. У всей семьи была надежда, что Началова в скором времени вернется домой, но чуда не произошло, сообщает портал StarHit.
Дочь певицы Вера Алдонина внешне стойко переносила утрату. Она старалась не плакать и уже на второй день попросилась в школу. Однако внутренне ребенок очень переживал случившееся горе.
"Вера видела, как мы мучаемся, и старалась при нас не плакать, чтобы еще больше не травмировать", — рассказал Началов.
Мать певицы Таисия Началова также вспомнила о переживаниях Веры. В своем Instagram она выложила стихотворение внучки, написанное примерно на 40-й день после смерти артистки.
"Это написал 12-летний ребенок. Сложно представить, какие чувства, какую боль переживала в себе все эти дни наша Вера. Но видимо ее эмоции и мысли в итоге трансформировались в эти глубокие, недетские стихи...", — подписала публикацию Началова.
Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Как сообщил отец певицы, причиной смерти стала остановка сердца, вызванная воспалительным процессом.