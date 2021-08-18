https://ria.ru/20210818/myasnikov-1746219786.html

Мясников раскрыл неожиданную пользу лишнего веса

Мясников раскрыл неожиданную пользу лишнего веса - РИА Новости, 18.08.2021

Мясников раскрыл неожиданную пользу лишнего веса

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о пользе избыточной массы тела. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T14:16

2021-08-18T14:16

2021-08-18T14:16

общество

алтайский край

смоленская область

удмуртская республика (удмуртия)

здоровье - общество

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о пользе избыточной массы тела.По его словам, несмотря на многие негативные последствия, лишний вес в определенных случаях способен, наоборот, продлить жизнь."Научные данные говорят, что пожилой человек (старше 65 лет) с повышенной массой тела живет дольше, чем с нормальной. Пожилому нужно чуть-чуть запаса", — объяснил врач. Он подчеркнул, что в таком возрасте худеть становится крайне нелегко, ведь "организм будет сражаться за каждый килограмм".Мясников также рассказал о своей недавней поездке на Эльбрус, во время которой он, несмотря на плотное питание, смог похудеть на три килограмма. Такого результата медик добился именно благодаря физическим нагрузкам, поэтому посоветовал следить за питанием и "заставлять себя что-то делать".Ранее Минздрав определил регионы с наибольшей долей людей, страдающих ожирением. В тройку лидеров вошли Алтайский край, Удмуртская Республика и Смоленская область. Меньше всего от лишнего веса страдают в Чечне, Приморском крае и Ингушетии.

https://radiosputnik.ria.ru/20210812/dieta-1745503582.html

https://ria.ru/20210725/infarkt-1742779963.html

алтайский край

смоленская область

удмуртская республика (удмуртия)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, алтайский край, смоленская область, удмуртская республика (удмуртия), здоровье - общество, александр мясников (врач)