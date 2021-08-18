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Мясников раскрыл неожиданную пользу лишнего веса
Мясников раскрыл неожиданную пользу лишнего веса - РИА Новости, 18.08.2021
Мясников раскрыл неожиданную пользу лишнего веса
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о пользе избыточной массы тела. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T14:16
2021-08-18T14:16
общество
алтайский край
смоленская область
удмуртская республика (удмуртия)
здоровье - общество
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о пользе избыточной массы тела.По его словам, несмотря на многие негативные последствия, лишний вес в определенных случаях способен, наоборот, продлить жизнь."Научные данные говорят, что пожилой человек (старше 65 лет) с повышенной массой тела живет дольше, чем с нормальной. Пожилому нужно чуть-чуть запаса", — объяснил врач. Он подчеркнул, что в таком возрасте худеть становится крайне нелегко, ведь "организм будет сражаться за каждый килограмм".Мясников также рассказал о своей недавней поездке на Эльбрус, во время которой он, несмотря на плотное питание, смог похудеть на три килограмма. Такого результата медик добился именно благодаря физическим нагрузкам, поэтому посоветовал следить за питанием и "заставлять себя что-то делать".Ранее Минздрав определил регионы с наибольшей долей людей, страдающих ожирением. В тройку лидеров вошли Алтайский край, Удмуртская Республика и Смоленская область. Меньше всего от лишнего веса страдают в Чечне, Приморском крае и Ингушетии.
https://radiosputnik.ria.ru/20210812/dieta-1745503582.html
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общество, алтайский край, смоленская область, удмуртская республика (удмуртия), здоровье - общество, александр мясников (врач)
14:16 18.08.2021
 
Мясников раскрыл неожиданную пользу лишнего веса

Доктор Мясников рассказал о неожиданной пользе лишнего веса для долгой жизни

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о пользе избыточной массы тела.
По его словам, несмотря на многие негативные последствия, лишний вес в определенных случаях способен, наоборот, продлить жизнь.
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"Научные данные говорят, что пожилой человек (старше 65 лет) с повышенной массой тела живет дольше, чем с нормальной. Пожилому нужно чуть-чуть запаса", — объяснил врач. Он подчеркнул, что в таком возрасте худеть становится крайне нелегко, ведь "организм будет сражаться за каждый килограмм".
Мясников также рассказал о своей недавней поездке на Эльбрус, во время которой он, несмотря на плотное питание, смог похудеть на три килограмма. Такого результата медик добился именно благодаря физическим нагрузкам, поэтому посоветовал следить за питанием и "заставлять себя что-то делать".
Ранее Минздрав определил регионы с наибольшей долей людей, страдающих ожирением. В тройку лидеров вошли Алтайский край, Удмуртская Республика и Смоленская область. Меньше всего от лишнего веса страдают в Чечне, Приморском крае и Ингушетии.
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