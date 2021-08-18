https://ria.ru/20210818/mvf-1746285794.html

МВФ приостановил помощь Афганистану

МВФ приостановил помощь Афганистану - РИА Новости, 18.08.2021

МВФ приостановил помощь Афганистану

Международный валютный фонд (МВФ) объявил, что приостанавливает помощь Афганистану из-за отсутствия ясности со статусом руководства страны. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T23:06

2021-08-18T23:06

2021-08-18T23:09

захват власти в афганистане талибами

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ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) объявил, что приостанавливает помощь Афганистану из-за отсутствия ясности со статусом руководства страны. "В настоящее время отсутствует ясное понимание в международном сообществе относительно признания правительства Афганистана, вследствие чего страна не может иметь доступа к специальным правам заимствования и иным ресурсам МВФ", - сказано в заявлении фонда.На следующей неделе МВФ должен был перечислить Афганистану порядка 400 миллионов долларов помощи.Мировое сообщество пока не признало движение "Талибан"* легитимным руководством Афганистана.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы (движение "Талибан"* признано в РФ террористическим и запрещено) активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.* Террористическое движение, запрещенное в России

https://ria.ru/20210818/gosdep-1746283308.html

https://ria.ru/20210818/erdogan-1746281285.html

сша

афганистан

россия

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в мире, сша, талибан, афганистан, нато, мвф, россия