23:06 18.08.2021 (обновлено: 23:09 18.08.2021)
МВФ приостановил помощь Афганистану
МВФ объявил, что приостанавливает помощь Афганистану из-за неясности статуса руководства страны.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле
ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) объявил, что приостанавливает помощь Афганистану из-за отсутствия ясности со статусом руководства страны.
"В настоящее время отсутствует ясное понимание в международном сообществе относительно признания правительства Афганистана, вследствие чего страна не может иметь доступа к специальным правам заимствования и иным ресурсам МВФ", - сказано в заявлении фонда.
На следующей неделе МВФ должен был перечислить Афганистану порядка 400 миллионов долларов помощи.
Мировое сообщество пока не признало движение "Талибан"* легитимным руководством Афганистана.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы (движение "Талибан"* признано в РФ террористическим и запрещено) активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".
В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.
* Террористическое движение, запрещенное в России