https://ria.ru/20210818/molnii-1746270295.html

В Останкинскую башню во время грозы попали три молнии

В Останкинскую башню во время грозы попали три молнии - РИА Новости, 18.08.2021

В Останкинскую башню во время грозы попали три молнии

Три молнии попали в Останкинскую телебашню за время грозы в столице вечером 18 августа, рассказали РИА Новости в пресс-службе Российской телевизионной и... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T19:40

2021-08-18T19:40

2021-08-18T19:40

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российская телевизионная и радиовещательная сеть

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Три молнии попали в Останкинскую телебашню за время грозы в столице вечером 18 августа, рассказали РИА Новости в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети.Отмечается, что в 17.05 на телебашне сработала система грозового предупреждения. Система включается, когда в радиусе пяти километров от телебашни идет гроза. В это время работники башни вывели посетителей с наружных балконов на закрытые смотровые площадки и в фойе, чтобы защитить от ударов молний. Весь период грозы Останкинская башня работала в штатном режиме, трансляция теле- и радиопрограмм не прекращалась.Удары молнии не представляют опасности для строительных конструкций Останкинской телебашни, так как она имеет мощную систему защиты от такого рода явлений. За год в районе телебашни бывает в среднем около 30 гроз.

https://ria.ru/20210804/molniya-1744322409.html

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2021

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происшествия, москва, погода, россия, российская телевизионная и радиовещательная сеть