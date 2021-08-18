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Палеонтологи обнаружили три новых вида ранних млекопитающих
Палеонтологи обнаружили три новых вида ранних млекопитающих - РИА Новости, 18.08.2021
Палеонтологи обнаружили три новых вида ранних млекопитающих
Американские ученые опубликовали в журнале Journal of Systematic Palaeontology статью с описанием трех новых видов древних млекопитающих, появившихся... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T07:00
2021-08-18T13:28
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Американские ученые опубликовали в журнале Journal of Systematic Palaeontology статью с описанием трех новых видов древних млекопитающих, появившихся непосредственно после массового вымирания динозавров.Исследователи из Музея естественной истории Университета Колорадо в Боулдере изучили зубы и кости нижней челюсти 29 древних копытных, или кондиляртров, из раннепалеоценовых отложений бассейна Большого водораздела в штате Вайоминг.С помощью филогенетических методов авторы определили анатомические различия между видами, а также установили, как эти виды связаны между собой и с другими палеоценовыми кондиляртрами Северной Америки. В результате ученые выявили среди образцов три ранее неизвестных вида древних млекопитающих, которым дали имена Miniconus jeanninae, Conacodon hettingeri и Beornus honeyi.Все они относятся к семейству периптихидов — вымерших плацентарных. Самый крупный из них, Beornus honeyi, названный в честь хоббита Беорна, персонажа повести Джона Толкина "Хоббит, или Туда и обратно", был размером с современную домашнюю кошку — значительно крупнее самых первых млекопитающих, сосуществовавших с динозаврами в конце мелового периода. По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что после вымирания динозавров млекопитающие начали быстро эволюционировать."Когда динозавры вымерли, доступ к продуктам питания и прочим ресурсам окружающей среды позволил млекопитающим быстро развиваться, разнообразить анатомию и увеличить размеры тела, — приводятся в пресс-релизе издательства слова ведущего автора исследования Мадлен Аттеберри (Madelaine Atteberry) из Департамента геологических наук Университета Колорадо. — Они явно воспользовались этой возможностью, как мы можем видеть по разнообразию новых видов млекопитающих, которое возникло за относительно короткий промежуток времени после массового вымирания".Новые виды отличаются от других кондиляртров строением зубов — у них характерные "дутые" премоляры и необычные вертикальные эмалевые гребни. Исследователи полагают, что животные были всеядными, поэтому у них появились зубы, которые позволяли им эффективно измельчать как растительную, так и животную пищу, однако авторы не исключают, что основу рациона все-таки составляли растения.Результаты исследования подтверждают существующий взгляд на то, что вымирание нептичьих динозавров 66 миллионов лет назад дало старт развитию новых видов и стало началом эры млекопитающих."Предыдущие исследования предполагали, что в первые несколько сотен тысяч лет после вымирания динозавров разнообразие млекопитающих в западной части Северной Америки было относительно низким, но открытие трех новых видов в бассейне Большого водораздела предполагает быструю диверсификацию", — говорит Аттеберри.Авторы отмечают, что изученные ими периптихидные кондиляртры составляют лишь небольшой процент от более чем 420 окаменелостей млекопитающих, обнаруженных на участке бассейна Большого водораздела, и предполагают, что в ближайшее время появятся описания еще нескольких новых видов млекопитающих раннего палеоцена.
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сша, земля - риа наука, биология, палеонтология
07:00 18.08.2021 (обновлено: 13:28 18.08.2021)
 

Палеонтологи обнаружили три новых вида ранних млекопитающих

© Banana Art StudioХудожественная реконструкция ранних млекопитающих палеогена. Слева направо: Conacodon hettingeri, Miniconus jeanninae, Beornus honeyi
Художественная реконструкция ранних млекопитающих палеогена. Слева направо: Conacodon hettingeri, Miniconus jeanninae, Beornus honeyi
© Banana Art Studio
Художественная реконструкция ранних млекопитающих палеогена. Слева направо: Conacodon hettingeri, Miniconus jeanninae, Beornus honeyi
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Американские ученые опубликовали в журнале Journal of Systematic Palaeontology статью с описанием трех новых видов древних млекопитающих, появившихся непосредственно после массового вымирания динозавров.
Исследователи из Музея естественной истории Университета Колорадо в Боулдере изучили зубы и кости нижней челюсти 29 древних копытных, или кондиляртров, из раннепалеоценовых отложений бассейна Большого водораздела в штате Вайоминг.
С помощью филогенетических методов авторы определили анатомические различия между видами, а также установили, как эти виды связаны между собой и с другими палеоценовыми кондиляртрами Северной Америки. В результате ученые выявили среди образцов три ранее неизвестных вида древних млекопитающих, которым дали имена Miniconus jeanninae, Conacodon hettingeri и Beornus honeyi.
Все они относятся к семейству периптихидов — вымерших плацентарных. Самый крупный из них, Beornus honeyi, названный в честь хоббита Беорна, персонажа повести Джона Толкина "Хоббит, или Туда и обратно", был размером с современную домашнюю кошку — значительно крупнее самых первых млекопитающих, сосуществовавших с динозаврами в конце мелового периода. По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что после вымирания динозавров млекопитающие начали быстро эволюционировать.
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"Когда динозавры вымерли, доступ к продуктам питания и прочим ресурсам окружающей среды позволил млекопитающим быстро развиваться, разнообразить анатомию и увеличить размеры тела, — приводятся в пресс-релизе издательства слова ведущего автора исследования Мадлен Аттеберри (Madelaine Atteberry) из Департамента геологических наук Университета Колорадо. — Они явно воспользовались этой возможностью, как мы можем видеть по разнообразию новых видов млекопитающих, которое возникло за относительно короткий промежуток времени после массового вымирания".
Новые виды отличаются от других кондиляртров строением зубов — у них характерные "дутые" премоляры и необычные вертикальные эмалевые гребни. Исследователи полагают, что животные были всеядными, поэтому у них появились зубы, которые позволяли им эффективно измельчать как растительную, так и животную пищу, однако авторы не исключают, что основу рациона все-таки составляли растения.
Результаты исследования подтверждают существующий взгляд на то, что вымирание нептичьих динозавров 66 миллионов лет назад дало старт развитию новых видов и стало началом эры млекопитающих.
"Предыдущие исследования предполагали, что в первые несколько сотен тысяч лет после вымирания динозавров разнообразие млекопитающих в западной части Северной Америки было относительно низким, но открытие трех новых видов в бассейне Большого водораздела предполагает быструю диверсификацию", — говорит Аттеберри.
Авторы отмечают, что изученные ими периптихидные кондиляртры составляют лишь небольшой процент от более чем 420 окаменелостей млекопитающих, обнаруженных на участке бассейна Большого водораздела, и предполагают, что в ближайшее время появятся описания еще нескольких новых видов млекопитающих раннего палеоцена.
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