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Религия
https://ria.ru/20210818/mitropolit-1746200625.html
Екатеринбургский митрополит заявил о мошенничестве от его имени
Екатеринбургский митрополит заявил о мошенничестве от его имени - РИА Новости, 18.08.2021
Екатеринбургский митрополит заявил о мошенничестве от его имени
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) заявил, что мошенники от его имени звонят в монастыри и епархии по всей России и просят оказать... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T12:29
2021-08-18T12:29
религия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) заявил, что мошенники от его имени звонят в монастыри и епархии по всей России и просят оказать финансовую помощь якобы для содействия съемкам телеканала "Спас"."Мошенники звонят в монастыри и епархии по всей России, представляются моим именем и под предлогом содействия съемкам для телеканала "Спас" просят оказать финансовую помощь переводом на банковскую карту. Естественно, не мою. Только за последние сутки узнал о двух таких случаях, из Переславля-Залесского и Череповецкой епархии", - сообщил митрополит в своем Telegram-канале.По его словам, поймать таких злоумышленников крайне сложно."Но надеюсь, что правоохранительные органы помогут. Случаи участились, и епархия официально обратится по этому поводу. А всех, кто получит подобный звонок, заранее предупреждаю о мошенничестве", - подчеркнул митрополит.Он напомнил, что в апреле были подобные случаи: тогда злоумышленник от имени митрополита звонил предпринимателям и просил денег. Правоохранители оперативно нашли "двойника". Выяснилось, что он проживает в одной из исправительных колоний Нижнего Тагила.
https://ria.ru/20200911/lzhesvyaschenniki-1577120863.html
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переславль-залесский, нижний тагил, telegram (приложение), россия
12:29 18.08.2021
 

Екатеринбургский митрополит заявил о мошенничестве от его имени

CC BY-SA 4.0 / Митрохина Марина / Усадьба Расторгуева-Харитонова Екатеринбург / Cropped imageВознесенская горка
Вознесенская горка - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
CC BY-SA 4.0 / Митрохина Марина / Усадьба Расторгуева-Харитонова Екатеринбург / Cropped image
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) заявил, что мошенники от его имени звонят в монастыри и епархии по всей России и просят оказать финансовую помощь якобы для содействия съемкам телеканала "Спас".
"Мошенники звонят в монастыри и епархии по всей России, представляются моим именем и под предлогом содействия съемкам для телеканала "Спас" просят оказать финансовую помощь переводом на банковскую карту. Естественно, не мою. Только за последние сутки узнал о двух таких случаях, из Переславля-Залесского и Череповецкой епархии", - сообщил митрополит в своем Telegram-канале.
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По его словам, поймать таких злоумышленников крайне сложно.
"Но надеюсь, что правоохранительные органы помогут. Случаи участились, и епархия официально обратится по этому поводу. А всех, кто получит подобный звонок, заранее предупреждаю о мошенничестве", - подчеркнул митрополит.
Он напомнил, что в апреле были подобные случаи: тогда злоумышленник от имени митрополита звонил предпринимателям и просил денег. Правоохранители оперативно нашли "двойника". Выяснилось, что он проживает в одной из исправительных колоний Нижнего Тагила.
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