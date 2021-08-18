https://ria.ru/20210818/mitropolit-1746200625.html
Екатеринбургский митрополит заявил о мошенничестве от его имени
Екатеринбургский митрополит заявил о мошенничестве от его имени - РИА Новости, 18.08.2021
Екатеринбургский митрополит заявил о мошенничестве от его имени
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) заявил, что мошенники от его имени звонят в монастыри и епархии по всей России и просят оказать... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T12:29
2021-08-18T12:29
2021-08-18T12:29
религия
переславль-залесский
нижний тагил
telegram (приложение)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595488672_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_75651c0cd1b4479fc249d2b6f406d7e5.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) заявил, что мошенники от его имени звонят в монастыри и епархии по всей России и просят оказать финансовую помощь якобы для содействия съемкам телеканала "Спас"."Мошенники звонят в монастыри и епархии по всей России, представляются моим именем и под предлогом содействия съемкам для телеканала "Спас" просят оказать финансовую помощь переводом на банковскую карту. Естественно, не мою. Только за последние сутки узнал о двух таких случаях, из Переславля-Залесского и Череповецкой епархии", - сообщил митрополит в своем Telegram-канале.По его словам, поймать таких злоумышленников крайне сложно."Но надеюсь, что правоохранительные органы помогут. Случаи участились, и епархия официально обратится по этому поводу. А всех, кто получит подобный звонок, заранее предупреждаю о мошенничестве", - подчеркнул митрополит.Он напомнил, что в апреле были подобные случаи: тогда злоумышленник от имени митрополита звонил предпринимателям и просил денег. Правоохранители оперативно нашли "двойника". Выяснилось, что он проживает в одной из исправительных колоний Нижнего Тагила.
https://ria.ru/20200911/lzhesvyaschenniki-1577120863.html
https://ria.ru/20171122/1509269811.html
переславль-залесский
нижний тагил
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595488672_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_32cfaa6391c064718554aa646d5c28b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
переславль-залесский, нижний тагил, telegram (приложение), россия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) заявил, что мошенники от его имени звонят в монастыри и епархии по всей России и просят оказать финансовую помощь якобы для содействия съемкам телеканала "Спас".
"Мошенники звонят в монастыри и епархии по всей России, представляются моим именем и под предлогом содействия съемкам для телеканала "Спас" просят оказать финансовую помощь переводом на банковскую карту. Естественно, не мою. Только за последние сутки узнал о двух таких случаях, из Переславля-Залесского и Череповецкой епархии", - сообщил митрополит в своем Telegram-канале.
По его словам, поймать таких злоумышленников крайне сложно.
"Но надеюсь, что правоохранительные органы помогут. Случаи участились, и епархия официально обратится по этому поводу. А всех, кто получит подобный звонок, заранее предупреждаю о мошенничестве", - подчеркнул митрополит.
Он напомнил, что в апреле были подобные случаи: тогда злоумышленник от имени митрополита звонил предпринимателям и просил денег. Правоохранители оперативно нашли "двойника". Выяснилось, что он проживает в одной из исправительных колоний Нижнего Тагила.