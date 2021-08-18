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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210818/miting-1746257839.html
Сотни афганцев вышли на митинг у здания Еврокомиссии
Сотни афганцев вышли на митинг у здания Еврокомиссии - РИА Новости, 18.08.2021
Сотни афганцев вышли на митинг у здания Еврокомиссии
Сотни афганцев вышли в среду на митинг в центре Брюсселя, чтобы привлечь внимание к происходящему в Афганистане, а также заявить о проблеме афганских беженцев,... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T18:02
2021-08-18T18:02
захват власти в афганистане талибами
в мире
иран
талибан
бельгия
афганистан
евросоюз
нато
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БРЮССЕЛЬ, 18 авг - РИА Новости. Сотни афганцев вышли в среду на митинг в центре Брюсселя, чтобы привлечь внимание к происходящему в Афганистане, а также заявить о проблеме афганских беженцев, передает корреспондент РИА Новости.Акция проходит на площади Шуман в районе, где располагаются главные институты Европейского союза."Мы хотим, чтобы нам вернули нашего президента Ашрафа Гани", - сказал РИА Новости молодой человек с национальным флагом Афганистана, который пытаются запретить в исламской республике.Сам бывший афганский президент Гани перед сдачей Кабула покинул страну и теперь нашел убежище в Объединенных Арабских Эмиратах.Демонстранты в Брюсселе уверены, что талибы (движение "Талибан"*) в одночасье похоронят последние надежны на светское государство в Афганистане, и последние 20 лет войны с участием США и НАТО окажутся напрасными."Спасите Афганистан!", "Для чего были нужны эти 20 лет войны?!", - гласят плакаты в руках у протестующих.По мнению одной из участниц акции, которая пришла с плакатом "Позор США!", международное сообщество бросило афганских женщин на произвол судьбы. "Афганистан бросили, женщин бросили, мы боимся за жизни наших родственников, которые остаются там, ведь теперь им просто запрещено иметь свое мнение", - сказала она.Но больше всего критики досталось соседнему с Афганистаном Пакистану, который протестующие обвиняют в поддержке талибов и призывают ввести против этой страны санкции. В какой-то момент демонстранты достали национальные флаги Пакистана и принялись рвать их на части и жечь, но вмешавшаяся брюссельская полиция остановила протестующих. Обошлось без задержаний, хотя участники акции и остались недовольны: "Мы не перестанем об этом говорить. Пакистан поддерживает террористов", - сказал РИА Новости один из пришедших в центр Брюсселя.Часть манифестантов также призвали власти ЕС и Бельгии смягчить требования для приема беженцев из Афганистана.Как ранее сообщил РИА Новости координатор организации "Афганцы в Бельгии" Абдул Азим Азад, афганская диаспора в Евросоюзе не верит, что западные страны примут всех нуждающихся в эвакуации афганцев.По его оценкам, порядка двух миллионов афганцев категорически не согласны с тем режимом, который собираются установить талибы, они опасаются за свои жизни, в следствии чего могут попытаться выехать в Иран или Турцию.Собеседник агентства также рассказал, что диаспора ведет диалог с бельгийскими властями. В частности, он приветствовал решение Брюсселя приостановить принудительную высылку на родину афганских граждан, не получивших право на убежище в Бельгии.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы развили быстрое наступление по всей стране. Единственной не подконтрольной им провинцией на данный момент остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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иран
бельгия
афганистан
брюссель
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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в мире, иран, талибан, бельгия, афганистан, евросоюз, нато, брюссель
18:02 18.08.2021
 
Сотни афганцев вышли на митинг у здания Еврокомиссии

Сотни афганцев вышли на митинг в центре Брюсселя у Еврокомиссии, чтобы привлечь внимание к стране

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 18 авг - РИА Новости. Сотни афганцев вышли в среду на митинг в центре Брюсселя, чтобы привлечь внимание к происходящему в Афганистане, а также заявить о проблеме афганских беженцев, передает корреспондент РИА Новости.
Акция проходит на площади Шуман в районе, где располагаются главные институты Европейского союза.
"Мы хотим, чтобы нам вернули нашего президента Ашрафа Гани", - сказал РИА Новости молодой человек с национальным флагом Афганистана, который пытаются запретить в исламской республике.
Сам бывший афганский президент Гани перед сдачей Кабула покинул страну и теперь нашел убежище в Объединенных Арабских Эмиратах.
Демонстранты в Брюсселе уверены, что талибы (движение "Талибан"*) в одночасье похоронят последние надежны на светское государство в Афганистане, и последние 20 лет войны с участием США и НАТО окажутся напрасными.
Боевики движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
Вчера, 08:00
Америка потребовала от Афганистана ценности. Мы на очереди
"Спасите Афганистан!", "Для чего были нужны эти 20 лет войны?!", - гласят плакаты в руках у протестующих.
По мнению одной из участниц акции, которая пришла с плакатом "Позор США!", международное сообщество бросило афганских женщин на произвол судьбы. "Афганистан бросили, женщин бросили, мы боимся за жизни наших родственников, которые остаются там, ведь теперь им просто запрещено иметь свое мнение", - сказала она.
Но больше всего критики досталось соседнему с Афганистаном Пакистану, который протестующие обвиняют в поддержке талибов и призывают ввести против этой страны санкции. В какой-то момент демонстранты достали национальные флаги Пакистана и принялись рвать их на части и жечь, но вмешавшаяся брюссельская полиция остановила протестующих. Обошлось без задержаний, хотя участники акции и остались недовольны: "Мы не перестанем об этом говорить. Пакистан поддерживает террористов", - сказал РИА Новости один из пришедших в центр Брюсселя.
Часть манифестантов также призвали власти ЕС и Бельгии смягчить требования для приема беженцев из Афганистана.
Как ранее сообщил РИА Новости координатор организации "Афганцы в Бельгии" Абдул Азим Азад, афганская диаспора в Евросоюзе не верит, что западные страны примут всех нуждающихся в эвакуации афганцев.
Хаос на дорогах, стрельба в аэропорту: Кабул под контролем талибов
© AP Photo / Zabi Karimi

До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.

Боевики Талибана* в президентском дворце в Кабуле, Афганистан
1 из 10

До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.

© AP Photo / Zabi Karimi
© AFP 2021

В аэропорт Кабула устремились те, кто хотел сбежать от "Талибана". В воздушной гавани столицы воцарился хаос.

Жители Афганистана в аэропорту Кабула
2 из 10

В аэропорт Кабула устремились те, кто хотел сбежать от "Талибана". В воздушной гавани столицы воцарился хаос.

© AFP 2021
© AP Photo / Gulabuddin Amiri

Официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил о конце 20-летней войны. Талибы пообещали определиться с новой формой правления в ближайшее время.

Боевики Талибана* поднимают свой флаг у резиденции губернатора провинции Газни, юго-восток Афганистана
3 из 10

Официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил о конце 20-летней войны. Талибы пообещали определиться с новой формой правления в ближайшее время.

© AP Photo / Gulabuddin Amiri
© REUTERS / Social Media

Главная дорога из Кабула в аэропорт превратилась в одну огромную пробку: она была заполнена тысячами американских солдат и пытающимися бежать афганцами.

Пробка на улице в Кабуле, Афганистан
4 из 10

Главная дорога из Кабула в аэропорт превратилась в одну огромную пробку: она была заполнена тысячами американских солдат и пытающимися бежать афганцами.

© REUTERS / Social Media
© REUTERS / Jawad Sukhanyar

Талибы заявили, что не причинят вреда людям, которые примут решение вернуться домой из аэропорта Кабула.

Толпа людей бежит к терминалу аэропорта Кабула после того, как боевики Талибана* взяли под контроль президентский дворец
5 из 10

Талибы заявили, что не причинят вреда людям, которые примут решение вернуться домой из аэропорта Кабула.

© REUTERS / Jawad Sukhanyar
© REUTERS / Stringer

Талибы у международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.

Боевики Талибана* возле аэропорта в Кабуле, Афганистан
6 из 10

Талибы у международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.

© REUTERS / Stringer
© AFP 2021 / Shakib Rahmani

Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.

Американские военные в аэропорту Кабула, Афганистан
7 из 10

Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.

© AFP 2021 / Shakib Rahmani
© AFP 2021

Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.

Боевики Талибана* в провинции Лагман, Афганистан
8 из 10

Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.

© AFP 2021
© REUTERS / Stringer

В Кабуле талибы установили контроль над госучреждениями, начали патрулирование города.

Боевики Талибана* едут на полицейской машине в Кабуле, Афганистан
9 из 10

В Кабуле талибы установили контроль над госучреждениями, начали патрулирование города.

© REUTERS / Stringer
© REUTERS / Stringer

В российском МИД захват власти талибами назвали результатом провала США в Афганистане.

Люди у ворот международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле, Афганистан. 16 августа 2021 года
10 из 10

В российском МИД захват власти талибами назвали результатом провала США в Афганистане.

© REUTERS / Stringer
1 из 10

До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.

© AP Photo / Zabi Karimi
2 из 10

В аэропорт Кабула устремились те, кто хотел сбежать от "Талибана". В воздушной гавани столицы воцарился хаос.

© AFP 2021
3 из 10

Официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил о конце 20-летней войны. Талибы пообещали определиться с новой формой правления в ближайшее время.

© AP Photo / Gulabuddin Amiri
4 из 10

Главная дорога из Кабула в аэропорт превратилась в одну огромную пробку: она была заполнена тысячами американских солдат и пытающимися бежать афганцами.

© REUTERS / Social Media
5 из 10

Талибы заявили, что не причинят вреда людям, которые примут решение вернуться домой из аэропорта Кабула.

© REUTERS / Jawad Sukhanyar
6 из 10

Талибы у международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.

© REUTERS / Stringer
7 из 10

Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.

© AFP 2021 / Shakib Rahmani
8 из 10

Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.

© AFP 2021
9 из 10

В Кабуле талибы установили контроль над госучреждениями, начали патрулирование города.

© REUTERS / Stringer
10 из 10

В российском МИД захват власти талибами назвали результатом провала США в Афганистане.

© REUTERS / Stringer
По его оценкам, порядка двух миллионов афганцев категорически не согласны с тем режимом, который собираются установить талибы, они опасаются за свои жизни, в следствии чего могут попытаться выехать в Иран или Турцию.
Собеседник агентства также рассказал, что диаспора ведет диалог с бельгийскими властями. В частности, он приветствовал решение Брюсселя приостановить принудительную высылку на родину афганских граждан, не получивших право на убежище в Бельгии.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы развили быстрое наступление по всей стране. Единственной не подконтрольной им провинцией на данный момент остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".
В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреИранТалибанБельгияАфганистанЕвросоюзНАТОБрюссель
 
 
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