Сотни афганцев вышли на митинг у здания Еврокомиссии

БРЮССЕЛЬ, 18 авг - РИА Новости. Сотни афганцев вышли в среду на митинг в центре Брюсселя, чтобы привлечь внимание к происходящему в Афганистане, а также заявить о проблеме афганских беженцев, передает корреспондент РИА Новости.Акция проходит на площади Шуман в районе, где располагаются главные институты Европейского союза."Мы хотим, чтобы нам вернули нашего президента Ашрафа Гани", - сказал РИА Новости молодой человек с национальным флагом Афганистана, который пытаются запретить в исламской республике.Сам бывший афганский президент Гани перед сдачей Кабула покинул страну и теперь нашел убежище в Объединенных Арабских Эмиратах.Демонстранты в Брюсселе уверены, что талибы (движение "Талибан"*) в одночасье похоронят последние надежны на светское государство в Афганистане, и последние 20 лет войны с участием США и НАТО окажутся напрасными."Спасите Афганистан!", "Для чего были нужны эти 20 лет войны?!", - гласят плакаты в руках у протестующих.По мнению одной из участниц акции, которая пришла с плакатом "Позор США!", международное сообщество бросило афганских женщин на произвол судьбы. "Афганистан бросили, женщин бросили, мы боимся за жизни наших родственников, которые остаются там, ведь теперь им просто запрещено иметь свое мнение", - сказала она.Но больше всего критики досталось соседнему с Афганистаном Пакистану, который протестующие обвиняют в поддержке талибов и призывают ввести против этой страны санкции. В какой-то момент демонстранты достали национальные флаги Пакистана и принялись рвать их на части и жечь, но вмешавшаяся брюссельская полиция остановила протестующих. Обошлось без задержаний, хотя участники акции и остались недовольны: "Мы не перестанем об этом говорить. Пакистан поддерживает террористов", - сказал РИА Новости один из пришедших в центр Брюсселя.Часть манифестантов также призвали власти ЕС и Бельгии смягчить требования для приема беженцев из Афганистана.Как ранее сообщил РИА Новости координатор организации "Афганцы в Бельгии" Абдул Азим Азад, афганская диаспора в Евросоюзе не верит, что западные страны примут всех нуждающихся в эвакуации афганцев.По его оценкам, порядка двух миллионов афганцев категорически не согласны с тем режимом, который собираются установить талибы, они опасаются за свои жизни, в следствии чего могут попытаться выехать в Иран или Турцию.Собеседник агентства также рассказал, что диаспора ведет диалог с бельгийскими властями. В частности, он приветствовал решение Брюсселя приостановить принудительную высылку на родину афганских граждан, не получивших право на убежище в Бельгии.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы развили быстрое наступление по всей стране. Единственной не подконтрольной им провинцией на данный момент остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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4.7
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353
60
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
БРЮССЕЛЬ, 18 авг - РИА Новости. Сотни афганцев вышли в среду на митинг в центре Брюсселя, чтобы привлечь внимание к происходящему в Афганистане, а также заявить о проблеме афганских беженцев, передает корреспондент РИА Новости.
Акция проходит на площади Шуман в районе, где располагаются главные институты Европейского союза.
"Мы хотим, чтобы нам вернули нашего президента Ашрафа Гани", - сказал РИА Новости молодой человек с национальным флагом Афганистана, который пытаются запретить в исламской республике.
Сам бывший афганский президент Гани перед сдачей Кабула покинул страну и теперь нашел убежище в Объединенных Арабских Эмиратах.
Демонстранты в Брюсселе уверены, что талибы (движение "Талибан"*) в одночасье похоронят последние надежны на светское государство в Афганистане, и последние 20 лет войны с участием США и НАТО окажутся напрасными.
"Спасите Афганистан!", "Для чего были нужны эти 20 лет войны?!", - гласят плакаты в руках у протестующих.
По мнению одной из участниц акции, которая пришла с плакатом "Позор США!", международное сообщество бросило афганских женщин на произвол судьбы. "Афганистан бросили, женщин бросили, мы боимся за жизни наших родственников, которые остаются там, ведь теперь им просто запрещено иметь свое мнение", - сказала она.
Но больше всего критики досталось соседнему с Афганистаном Пакистану, который протестующие обвиняют в поддержке талибов и призывают ввести против этой страны санкции. В какой-то момент демонстранты достали национальные флаги Пакистана и принялись рвать их на части и жечь, но вмешавшаяся брюссельская полиция остановила протестующих. Обошлось без задержаний, хотя участники акции и остались недовольны: "Мы не перестанем об этом говорить. Пакистан поддерживает террористов", - сказал РИА Новости один из пришедших в центр Брюсселя.
Часть манифестантов также призвали власти ЕС и Бельгии смягчить требования для приема беженцев из Афганистана.
Как ранее сообщил РИА Новости координатор организации "Афганцы в Бельгии" Абдул Азим Азад, афганская диаспора в Евросоюзе не верит, что западные страны примут всех нуждающихся в эвакуации афганцев.
До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.
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До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.
Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.
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Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.
Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.
8 из 10
Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.
До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.
Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.
Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.
По его оценкам, порядка двух миллионов афганцев категорически не согласны с тем режимом, который собираются установить талибы, они опасаются за свои жизни, в следствии чего могут попытаться выехать в Иран или Турцию.
Собеседник агентства также рассказал, что диаспора ведет диалог с бельгийскими властями. В частности, он приветствовал решение Брюсселя приостановить принудительную высылку на родину афганских граждан, не получивших право на убежище в Бельгии.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы развили быстрое наступление по всей стране. Единственной не подконтрольной им провинцией на данный момент остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".
В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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