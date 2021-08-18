https://ria.ru/20210818/mikrozaem-1746268094.html

На Тамбовщине разработан новый льготный микрозаем для предпринимателей

На Тамбовщине разработан новый льготный микрозаем для предпринимателей - РИА Новости, 18.08.2021

На Тамбовщине разработан новый льготный микрозаем для предпринимателей

В Тамбовской области в целях господдержки предпринимателей разработан новый микрозаем "Антикризисный-залоговый", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T19:19

2021-08-18T19:19

2021-08-18T19:19

тамбовская область

экономика

тамбовская область

александр никитин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

ТАМБОВ, 18 авг – РИА Новости. В Тамбовской области в целях господдержки предпринимателей разработан новый микрозаем "Антикризисный-залоговый", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Финансовый продукт разработан Фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области по поручению губернатора Александра Никитина.Заем выдается по льготной ставке, которая равна размеру ключевой ставки Банка России на дату заключения договора. Для приоритетных проектов субъектов МСП, которые ведут деятельность на территории моногородов, предусмотрена ставка в два раза ниже. Для оформления микрозайма обязательно поручительство и залог, пояснил представитель пресс-службы.По мнению главы администрации Тамбовской области, новый вариант займа, предоставляемый в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", будет востребован.

https://ria.ru/20210603/eksport-1735505581.html

тамбовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, тамбовская область, александр никитин, россия