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Тамбовская область
https://ria.ru/20210818/mikrozaem-1746268094.html
На Тамбовщине разработан новый льготный микрозаем для предпринимателей
На Тамбовщине разработан новый льготный микрозаем для предпринимателей - РИА Новости, 18.08.2021
На Тамбовщине разработан новый льготный микрозаем для предпринимателей
В Тамбовской области в целях господдержки предпринимателей разработан новый микрозаем "Антикризисный-залоговый", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T19:19
2021-08-18T19:19
тамбовская область
экономика
тамбовская область
александр никитин
россия
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ТАМБОВ, 18 авг – РИА Новости. В Тамбовской области в целях господдержки предпринимателей разработан новый микрозаем "Антикризисный-залоговый", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Финансовый продукт разработан Фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области по поручению губернатора Александра Никитина.Заем выдается по льготной ставке, которая равна размеру ключевой ставки Банка России на дату заключения договора. Для приоритетных проектов субъектов МСП, которые ведут деятельность на территории моногородов, предусмотрена ставка в два раза ниже. Для оформления микрозайма обязательно поручительство и залог, пояснил представитель пресс-службы.По мнению главы администрации Тамбовской области, новый вариант займа, предоставляемый в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", будет востребован.
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экономика, тамбовская область, александр никитин, россия
19:19 18.08.2021
 

На Тамбовщине разработан новый льготный микрозаем для предпринимателей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ТАМБОВ, 18 авг – РИА Новости. В Тамбовской области в целях господдержки предпринимателей разработан новый микрозаем "Антикризисный-залоговый", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Финансовый продукт разработан Фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области по поручению губернатора Александра Никитина.
"Микрозаем в размере до 5 миллионов рублей выдается сроком до двух лет. Эти средства предприниматель может использовать для расчетов с поставщиками и подрядчиками, арендодателями, на выплату зарплаты, уплату налогов, приобретение оборудования, а также новых транспортных средств, за исключением легковых автомобилей.
Заем выдается по льготной ставке, которая равна размеру ключевой ставки Банка России на дату заключения договора. Для приоритетных проектов субъектов МСП, которые ведут деятельность на территории моногородов, предусмотрена ставка в два раза ниже. Для оформления микрозайма обязательно поручительство и залог, пояснил представитель пресс-службы.
По мнению главы администрации Тамбовской области, новый вариант займа, предоставляемый в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", будет востребован.
"Поддержка малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений экономической политики региональной власти. В период пандемии предприниматели особенно нуждаются в подобных кредитных продуктах, выдаваемых на льготных условиях", - приводит пресс-служба слова Никитина.
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