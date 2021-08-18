https://ria.ru/20210818/migranty-1746287114.html

Польша попыталась вытеснить группу мигрантов из Афганистана в Белоруссию

Польша попыталась вытеснить группу мигрантов из Афганистана в Белоруссию - РИА Новости, 18.08.2021

Польша попыталась вытеснить группу мигрантов из Афганистана в Белоруссию

Белорусский Государственный пограничный комитет заявил, что Польша предпринимает попытку вытеснить со своей территорию в Белоруссию большую группу мигрантов, в... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T23:38

2021-08-18T23:38

2021-08-18T23:38

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мигранты

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МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Белорусский Государственный пограничный комитет заявил, что Польша предпринимает попытку вытеснить со своей территорию в Белоруссию большую группу мигрантов, в основном граждан Афганистана."Напротив участка пограничной заставы "Русаки" Гродненской погрангруппы 18 августа польскими правоохранителями на нескольких военных транспортных средствах доставлена большая группа мигрантов и предпринимается попытка их насильственного вытеснения на территорию Республики Беларусь", - говорится в пресс-релизе белорусского ведомства.Отмечается, что "беженцы, среди которых в основном граждане Афганистана, открыто заявили представителям польской стороны о намерении подать прошения о предоставлении убежища и отказываются пересекать границу в Беларусь". "Также, в знак протеста, беженцы организовали стихийный лагерь на территории Польши", - говорится в сообщении.При этом в Госпогранкомитете заявили, что "Польша пытается исказить реальную картину происходящих событий". "Для оправдания перед международной общественностью своих незаконных действий и подготовки ангажированных репортажей приглашены журналисты. В их присутствии мигрантам раздавались вода. Также представителям польских СМИ доводилась информация о том, что беженцы находятся на границе уже несколько дней", - отмечается в сообщении.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на сопредельную территорию. Заместитель начальника управления Государственного пограничного комитета Белоруссии Алексей Сытенков ранее отмечал, что сопредельные страны ЕС нарушают нормы международных договоров в ситуации с нелегальными мигрантами.

https://ria.ru/20210813/granitsa-1745626805.html

https://ria.ru/20210818/migranty-1746250279.html

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минск

латвия

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, латвия, польша, александр лукашенко, мигранты