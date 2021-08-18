Польша попыталась вытеснить группу мигрантов из Афганистана в Белоруссию
Госпогранкомитет Белоруссии: Польша попыталась вытеснить мигрантов из Афганистана в соседнюю страну
МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Белорусский Государственный пограничный комитет заявил, что Польша предпринимает попытку вытеснить со своей территорию в Белоруссию большую группу мигрантов, в основном граждан Афганистана.
"Напротив участка пограничной заставы "Русаки" Гродненской погрангруппы 18 августа польскими правоохранителями на нескольких военных транспортных средствах доставлена большая группа мигрантов и предпринимается попытка их насильственного вытеснения на территорию Республики Беларусь", - говорится в пресс-релизе белорусского ведомства.
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Отмечается, что "беженцы, среди которых в основном граждане Афганистана, открыто заявили представителям польской стороны о намерении подать прошения о предоставлении убежища и отказываются пересекать границу в Беларусь". "Также, в знак протеста, беженцы организовали стихийный лагерь на территории Польши", - говорится в сообщении.
При этом в Госпогранкомитете заявили, что "Польша пытается исказить реальную картину происходящих событий". "Для оправдания перед международной общественностью своих незаконных действий и подготовки ангажированных репортажей приглашены журналисты. В их присутствии мигрантам раздавались вода. Также представителям польских СМИ доводилась информация о том, что беженцы находятся на границе уже несколько дней", - отмечается в сообщении.
В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на сопредельную территорию. Заместитель начальника управления Государственного пограничного комитета Белоруссии Алексей Сытенков ранее отмечал, что сопредельные страны ЕС нарушают нормы международных договоров в ситуации с нелегальными мигрантами.