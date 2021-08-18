https://ria.ru/20210818/migranty-1746271236.html

В Евросоюзе заявили о подготовке к наплыву мигрантов из Афганистана

В Евросоюзе заявили о подготовке к наплыву мигрантов из Афганистана - РИА Новости, 18.08.2021

В Евросоюзе заявили о подготовке к наплыву мигрантов из Афганистана

Евросоюз уже начал готовиться к вероятному наплыву мигрантов из-за нестабильности в Афганистане и должен помочь тем, кто нуждается в международной защите,... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T19:49

2021-08-18T19:49

2021-08-18T19:52

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

кабул (город)

талибан

афганистан

евросоюз

нато

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БРЮССЕЛЬ, 18 авг - РИА Новости. Евросоюз уже начал готовиться к вероятному наплыву мигрантов из-за нестабильности в Афганистане и должен помочь тем, кто нуждается в международной защите, заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон."Нестабильность в Афганистане, вероятно, приведет к усилению миграционного потока. Мы готовимся ко всем сценариям", - сказала Йохансон в обращении по итогам видеоконференции министров внутренних дел ЕС.По ее словам, Еврокомиссия во вторник провела заседание рабочей группы с участием представителей европейских государств и профильных агентств ЕС, на которой обсуждались варианты развития событий и уровень готовности. Такие встречи будут проходить на регулярной основе."Мы не должны ждать, когда беженцы окажутся на внешних границах ЕС", - добавила она. По словам еврокомиссара, нельзя допустить того, чтобы люди отправлялись в ЕС незаконными и небезопасными дорогами. "Важно помочь попасть в государства ЕС тем, кто сталкивается с непосредственными угрозами", - добавила Йохансон. По ее словам, речь идет о журналистах, сотрудниках неправительственных организаций, правозащитниках. Причем приоритет должен быть отдан женщинам.По мнению Йохансон, также необходимо оказать поддержку перемещенным лицам, остающимся на территории Афганистана. "Порядка 550 тысяч афганцев стали вынужденными переселенцами внутри этой страны с начала текущего года", - сказала еврокомиссар. По ее данным, они добавились к еще 2,9 миллионам афганцев, которые вынуждены были покинуть свои дома в 2020 году.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210813/afganistan-1745661570.html

https://ria.ru/20210817/barrel-1746148224.html

сша

кабул (город)

афганистан

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в мире, сша, кабул (город), талибан, афганистан, евросоюз, нато, еврокомиссия, мигранты